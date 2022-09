Exclusif : Le FMI envisage d'élargir l'accès à l'aide d'urgence pour les chocs alimentaires - sources

Le plan, qui n'a pas été signalé auparavant, sera présenté lors d'une session informelle du conseil d'administration.

Il permettrait au FMI d'aider l'Ukraine et d'autres pays durement touchés par la guerre de la Russie en Ukraine sans imposer les conditions requises dans un programme régulier du fonds, ont déclaré les sources, qui ont demandé à ne pas être nommées car l'affaire est encore à l'étude. L'ampleur et la portée des mesures n'étaient pas encore claires.

Un vote formel soutenant la mesure - qui a été élaborée par le personnel du FMI au cours des derniers mois - est attendu avant les réunions annuelles du Fonds en octobre, ont déclaré les sources.

Si elle est approuvée, elle augmentera temporairement les limites d'accès existantes et permettra à tous les pays membres d'emprunter jusqu'à 50 % supplémentaires de leur quote-part au FMI dans le cadre de l'instrument de financement rapide du FMI, et de l'instrument de crédit rapide qui sert les pays à faible revenu, ont précisé les sources.

"Le concept est simple, mais il pourrait aider de nombreux pays", a déclaré l'une des sources.

Les prix des denrées alimentaires ont bondi dans le monde entier après le début de la guerre en raison du blocage des voies d'approvisionnement, des sanctions et d'autres restrictions commerciales, bien qu'un accord négocié par l'ONU, qui a permis la reprise des exportations de céréales depuis les ports ukrainiens le mois dernier, ait commencé à contribuer à l'amélioration des flux commerciaux et à la baisse des prix ces dernières semaines.

Le créancier basé à Washington a prévu en juillet que l'inflation atteindra 6,6 % dans les économies avancées cette année, et 9,5 % dans les économies de marché émergentes et en développement, ce qui pose un "risque clair" pour la stabilité macroéconomique actuelle et future.

De nombreux pays africains et d'autres nations pauvres souffrant de pénuries alimentaires et de faim aiguës ont réclamé à cor et à cri une augmentation des fonds, mais il n'était pas immédiatement clair combien de pays demanderaient l'aide financière supplémentaire.

La proposition du FMI proposerait une aide limitée à l'Ukraine, mais ses responsables affirment qu'ils ont besoin d'un paquet financier "complet" alors qu'ils s'efforcent de maintenir le gouvernement en activité tout en combattant la première guerre majeure en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

La semaine dernière, un porte-parole du FMI a déclaré à Reuters que le créancier mondial "continue de collaborer étroitement avec les autorités ukrainiennes et explore actuellement toutes les options possibles pour apporter un soutien supplémentaire à l'Ukraine dans ces circonstances difficiles".

Les créanciers étrangers de l'Ukraine ont soutenu un gel de deux ans des paiements sur près de 20 milliards de dollars d'obligations internationales, mais le pays doit effectuer 635 millions de dollars de paiements principaux sur des prêts antérieurs du FMI à partir de la mi-septembre.

En mars, le FMI a approuvé un financement d'urgence de 1,4 milliard de dollars pour l'Ukraine dans le cadre de l'instrument IFR afin d'aider à répondre aux besoins de dépenses urgentes et à atténuer l'impact de la guerre. Son économie devrait se contracter de 35 % cette année.

La guerre de la Russie contre l'Ukraine a modifié la structure mondiale du commerce, de la production et de la consommation des produits de base d'une manière qui maintiendra les prix à des niveaux historiquement élevés jusqu'à la fin de 2024, selon la Banque mondiale en août. https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-update

L'alimentation est la catégorie la plus importante des paniers d'inflation - la sélection de biens utilisés pour calculer le coût de la vie - dans de nombreuses nations en développement, représentant environ la moitié dans des pays comme l'Inde ou le Pakistan et en moyenne quelque 40 % dans les pays à faible revenu, selon les données du FMI.