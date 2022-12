Exclusif - Le FMI et le Ghana devraient conclure un accord au niveau du personnel d'ici mardi - sources

Le FMI n'a pas répondu à une demande de commentaire. Un porte-parole du ministère des finances du Ghana a déclaré qu'ils ne pouvaient pas faire de commentaires au-delà du fait que les négociations étaient en cours.

Deux sources ont déclaré que le programme du FMI devait être une facilité de crédit élargie, qui fournit une assistance financière aux pays ayant des problèmes de balance des paiements prolongés.

L'une de ces sources et une troisième source ont déclaré que les principaux obstacles aux négociations avaient été surmontés cette semaine, ce qui avait accéléré le processus.

Le Ghana s'est tourné vers le FMI pour obtenir de l'aide en juillet, et une équipe du FMI est actuellement dans le pays jusqu'à mardi.

Le ministre des finances, Kenneth Ofori-Atta, a déclaré qu'il espérait un plan d'aide pouvant atteindre 3 milliards de dollars, éventuellement sur une période de trois ans, alors que le pays d'Afrique de l'Ouest est confronté à sa pire crise économique depuis une génération.

"Je m'attends à ce que l'accord au niveau du personnel clarifie les détails manquants sur la restructuration de la dette, tant locale qu'externe, car la communication du gouvernement à ce sujet aurait pu être plus claire et plus cohérente au cours des dernières semaines", a déclaré Gergely Urmossy, stratège des marchés émergents à la Société Générale.

"Après quelques trimestres, si nous constatons que le budget primaire se dirige vers un excédent, surtout de manière durable, l'appétit des investisseurs pour les actifs ghanéens augmentera, et les créanciers multilatéraux seront plus enclins à proposer de nouvelles lignes de financement."

La nation ouest-africaine productrice de cacao, d'or et de pétrole a déclaré qu'elle avait besoin de l'accord d'ici la fin de l'année.

Le gouvernement a commencé à restructurer sa dette cette semaine en présentant un plan d'échange de 10,5 milliards de dollars d'obligations locales contre de nouvelles obligations.

Si le remaniement de la dette intérieure est "effectué de manière cohérente, avec le soutien du FMI et du système bancaire local, le pays sera dans une position nettement meilleure car il répondra aux défis de liquidité externe à court terme", a déclaré Carmen Altenkirch, analyste souverain des marchés émergents chez Aviva Investors.

Le gouvernement n'a pas encore annoncé de plans pour une restructuration de la dette extérieure. Les créanciers se préparent cependant, deux sources ayant déclaré à Reuters qu'un comité directeur des détenteurs de la dette en dollars sera annoncé la semaine prochaine.

Une source proche du dossier a déclaré que les conditions d'une restructuration de la dette extérieure constituaient le dernier obstacle et qu'un accord devrait être trouvé vendredi.

"Après décembre 2020, le gouvernement ghanéen ne s'est pas adressé au FMI et n'a pas réduit les dépenses budgétaires", a déclaré Charlie Robertson, économiste en chef mondial chez Renaissance Capital. "Ensuite, les coûts d'emprunt mondiaux plus élevés en 2022 ont été le catalyseur de son défaut sur la dette intérieure."

Les obligations internationales du Ghana sont restées globalement inchangées vendredi, la plupart des émissions s'échangeant à des niveaux très dégradés de 30-35 cents pour un dollar, selon les données de Refinitiv.