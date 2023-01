Exclusif - Le Ghana s'apprête à demander un allègement de sa dette au titre du Cadre commun du G20 - sources

Le pays frappé par la crise, qui a décroché un accord de 3 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international (FMI) à la mi-décembre, a hésité en raison des longs délais auxquels ont été confrontés d'autres pays utilisant ce processus, a déclaré une source au fait des réflexions du gouvernement.

Le pays d'Afrique de l'Ouest doit restructurer sa dette pour obtenir l'approbation finale lui permettant d'accéder aux fonds du FMI. En décembre, le Ghana a lancé un échange de dette intérieure et a ensuite déclaré qu'il ferait défaut sur la quasi-totalité de ses 28,4 milliards de dollars de dettes extérieures.

La source a déclaré que le Ghana avait tendu la main au Club de Paris des pays créanciers en décembre pour demander l'assurance que le processus du Cadre commun, mis en place par le Groupe des 20 principales économies en 2020 en réponse à la COVID-19, pourrait être accéléré.

S'il recevait de telles assurances, le gouvernement signerait rapidement le Cadre commun, a déclaré la source, sous couvert d'anonymat.

Une autre source ayant connaissance de la restructuration de la dette du Ghana a déclaré qu'il était difficile d'envisager une autre issue pour le Ghana que la signature du Cadre commun, car il ne s'est laissé aucune autre option.

Une troisième source, qui connaît bien le mode de pensée du FMI, a déclaré que le passage du Ghana par le programme du Cadre commun était en cours de discussion et constituait l'issue la plus probable, ainsi que l'option préférée du Club de Paris.

Le Cadre commun, conçu pour permettre un rééchelonnement rapide de la dette, a été largement critiqué pour ses progrès glacials. Le Tchad, l'Éthiopie et la Zambie y ont adhéré début 2021. Alors que le Tchad a décroché un accord avec ses créanciers en novembre, la Zambie est toujours en pourparlers. Les progrès de l'Éthiopie ont été freinés par la guerre civile.

Le ministère des finances du Ghana n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Toutefois, s'exprimant le jour de l'annonce de l'accord avec le FMI, le ministre des finances du Ghana a déclaré que le cadre commun était "truffé de difficultés" et que le gouvernement aurait besoin de garanties de rapidité pour y adhérer, afin de ne pas "faire dérailler l'élan".

Seules les nations les plus pauvres peuvent demander un traitement au titre du Cadre commun, ce qui entraîne la convocation d'un comité officiel de créanciers et des négociations soutenues par le FMI et la Banque mondiale.

Alternativement, un pays souhaitant se restructurer peut le faire en négociant individuellement avec chaque créancier.

La dette publique du Ghana s'élevait à 467,4 milliards de cedis (47,7 milliards de dollars) en septembre 2022, dont environ 4 milliards de dollars de dette bilatérale, selon l'Institute of International Finance. Sur ce montant, 1,9 milliard de dollars étaient détenus par les pays du Club de Paris et 1,7 milliard de dollars par la Chine.

Certains détenteurs des 13 milliards de dollars d'obligations souveraines du Ghana à l'étranger avaient précédemment déclaré qu'ils préféraient que le pays ne passe pas par ce qu'ils considéraient comme un processus long et inefficace.

Le Club de Paris n'a pas fait de commentaire immédiat.

(1 $ = 9,8000 cedi ghanéens)