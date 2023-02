Exclusif - Le Japon, l'Australie pourraient effectuer des patrouilles en mer de Chine méridionale avec les États-Unis et les Philippines - ambassadeur

Les Philippines sont en pourparlers pour inclure éventuellement l'Australie et le Japon dans les patrouilles conjointes prévues avec les Etats-Unis en mer de Chine méridionale, a déclaré lundi un diplomate de haut rang, dans un autre signe d'inquiétude concernant les activités de Pékin dans ces eaux stratégiques.

"Des réunions ont déjà été fixées et il est possible que les Japonais et les Australiens se joignent à nous", a déclaré à Reuters l'ambassadeur des Philippines aux États-Unis, Jose Manuel Romualdez.

"Ils aimeraient se joindre à nous pour des patrouilles conjointes afin de s'assurer du respect du code de conduite et de la liberté de navigation", ajoutant qu'il s'agissait encore "d'une idée en cours de discussion".

Si le projet se concrétise, ce sera la première fois que les Philippines se joindront à des patrouilles maritimes multilatérales en mer de Chine méridionale, un geste qui suscitera probablement la colère de Pékin, qui revendique la majeure partie de la mer comme son territoire.

Les ministères des affaires étrangères de l'Australie et du Japon et les ambassades des États-Unis et de la Chine à Manille n'ont pas immédiatement répondu à des demandes distinctes de commentaires.

Les pourparlers de patrouille et l'engagement renouvelé avec les États-Unis soulignent à quel point le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a réaligné son pays avec son allié historique, s'éloignant de l'approche hostile de son prédécesseur Rodrigo Duterte envers Washington tout en poursuivant un engagement économique étroit avec la puissance régionale qu'est la Chine.

L'Australie et les États-Unis ont séparément discuté de patrouilles conjointes avec les Philippines, dans un contexte d'inquiétude quant à l'affirmation de la Chine en mer de Chine méridionale, par laquelle transitent chaque année quelque 3 400 milliards de dollars de commerce.

Les États-Unis, le Japon et l'Australie ont effectué des exercices navals trilatéraux, et des patrouilles conjointes avec ces pays seraient "bonnes pour les Philippines et pour toute la région", a déclaré M. Romualdez, ajoutant : "Nous voulons avoir la liberté de navigation".

"CE SONT NOS ALLIÉS

Les patrouilles "pourraient être initialement de pays à pays" et s'étendre par la suite "parce que ce sont nos alliés, des pays qui partagent les mêmes idées", a-t-il déclaré.

La perspective d'un bloc de quatre pays patrouillant ensemble dans les eaux enverrait un message unifié à la Chine, qui maintient une présence constante de centaines de navires dans la mer de Chine méridionale pour faire valoir ses revendications.

La Chine est accusée par certains voisins d'Asie du Sud-Est de déployer ses garde-côtes et une milice maritime pour intimider leurs pêcheurs et perturber les missions de réapprovisionnement et l'exploration énergétique. La Chine soutient qu'elle protège son territoire historique.

"Pour les Philippines, cela nous permet d'avoir un partenaire alternatif pour contrer la Chine en dehors des États-Unis", a déclaré Rommel Jude Ong, ancien vice-commandant de la marine philippine, à propos de la perspective des patrouilles.

"Que cela nous plaise ou non, nous devons calibrer nos activités avec les États-Unis également pour nous assurer que nous ne nous laissons pas entraîner dans des questions qui ne concernent que les États-Unis et la Chine."

La semaine dernière, le ministre australien de la Défense, Richard Marles, a déclaré que l'Australie souhaitait étendre sa relation bilatérale de défense avec les Philippines et que les patrouilles conjointes étaient "la prochaine étape".

Le Japon, l'Australie et les États-Unis font partie des dizaines de pays qui reconnaissent un arbitrage historique remporté en 2016 par les Philippines, qui a invalidé la revendication territoriale expansive de la Chine.

Pékin ne reconnaît pas la décision. Elle dit respecter la liberté de navigation mais s'opposer aux actions qui portent atteinte à ce qu'elle considère comme sa souveraineté.

EXTRÊMEMENT SATISFAIT

Avec certaines revendications maritimes qui se chevauchent, les Philippines ont intensifié leur rhétorique pour contester ce qu'elles appellent les activités illégales de la Chine dans leur zone économique exclusive.

Elles ont déposé 77 plaintes auprès de la Chine depuis que Marcos a pris ses fonctions en juin de l'année dernière. Ce mois-ci, il a convoqué l'ambassadeur chinois, préoccupé par les actions maritimes "agressives" de la Chine.

"Washington est extrêmement heureux que les Philippines adoptent une position plus ferme concernant leurs droits territoriaux", a ajouté l'ambassadeur Romualdez, qui est un parent de Marcos.

Cette démarche constitue un changement radical par rapport au mépris ouvert de son prédécesseur Duterte pour les États-Unis et ses efforts pour apaiser la Chine. Duterte a été largement critiqué pour sa réticence à faire pression sur la Chine pour qu'elle se conforme à la décision d'arbitrage, craignant que cela ne nuise aux investissements.

Lundi, Marcos a décrit la question de la mer de Chine méridionale comme "la situation géopolitique la plus compliquée au monde".

"Il fut un temps où nous n'avions pas à nous inquiéter de ces menaces et de l'intensification de la concurrence entre les superpuissances", a-t-il déclaré dans un discours aux soldats.

Au début du mois, M. Marcos a accordé aux États-Unis un plus grand accès aux bases militaires philippines en ajoutant quatre sites supplémentaires, en plus des cinq existants, dans le cadre de l'accord de coopération renforcée en matière de défense de 2014, ou EDCA, un accord que son prédécesseur Duterte avait menacé de supprimer.

L'EDCA permet aux États-Unis d'accéder aux bases philippines pour des formations conjointes, le prépositionnement d'équipements et la construction d'installations telles que des pistes d'atterrissage, le stockage de carburant et des logements militaires, mais pas une présence permanente.

M. Romualdez, qui a également été ambassadeur sous le mandat de M. Duterte, a déclaré que les récents développements montraient que "les relations entre les États-Unis et les Philippines sont aujourd'hui définitivement à leur meilleur niveau".