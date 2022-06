Exclusif - Le Kazakhstan renomme son pétrole d'exportation pour éviter le risque de sanctions contre la Russie

"En raison des récents changements géopolitiques importants ... et pour éviter les effets négatifs de ces changements sur les exportations de pétrole kazakh via les ports russes, à partir de juin 2022, le nom suivant pour le grade s'applique - KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil)", a déclaré le producteur de pétrole kazakh CNPC-Aktobemunaigaz qui fait transiter son pétrole via les ports russes dans une réponse écrite à la demande de Reuters.

Quatre sources au sein des compagnies pétrolières kazakhes impliquées dans le transit via les ports maritimes russes ont également confirmé le changement de nom de leurs barils et ont ajouté que le changement en KEBCO entrera en vigueur à partir de lundi pour tous les documents officiels.

Selon une source, le ministère de l'Énergie du Kazakhstan va demander l'autorisation du gouvernement pour l'utilisation officielle du nouveau grade.

Le ministère de l'énergie s'est refusé à tout commentaire à ce sujet.

Le pétrole brut mélangé pour l'exportation russe (REBCO) ou Oural, le pétrole brut phare de la Russie chargé depuis les ports occidentaux de l'État, est récemment devenu difficile à placer, notamment auprès des acheteurs européens, en raison des sanctions occidentales et de l'autosanction des entreprises européennes. En début de semaine, l'UE a annoncé un embargo sur les importations de pétrole russe à partir de fin 2022.

Le Kazakhstan utilise les ports maritimes russes comme voie de transit pour 20 % de son flux de pétrole d'exportation, soit quelque 13,3 millions de tonnes en 2021, alors que le pétrole en provenance du Kazakhstan n'est techniquement pas soumis aux sanctions occidentales. Les cargaisons kazakhes ont été confondues à plusieurs reprises avec des barils russes, ont indiqué les négociants.

"C'est une mesure nécessaire, pour que notre pétrole ne soit pas sanctionné, alors que son nom indique clairement le pays d'origine dans les documents. Sinon, nous avons des problèmes pour ouvrir des lettres de crédit", a déclaré à Reuters un négociant impliqué dans le transit du pétrole du Kazakhstan par les ports russes.

Les producteurs de pétrole kazakhs espèrent pouvoir obtenir de meilleurs prix pour leur pétrole et le vendre plus facilement s'il est clairement indiqué dans les documents qu'il ne provient pas de Russie, ont déclaré les sources.

La décote du pétrole de l'Oural par rapport au Brent daté est tombée à son plus bas niveau historique de plus de 30 dollars par baril depuis la fin du mois de mars.