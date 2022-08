Exclusif - Le Kazakhstan va commencer à vendre du pétrole via l'oléoduc azéri pour contourner la Russie.

Les exportations de pétrole kazakh représentent plus de 1 % des approvisionnements mondiaux, soit environ 1,4 million de barils par jour (bpj).

Depuis 20 ans, elles sont acheminées par l'oléoduc CPC vers le port russe de Novorossiisk, sur la mer Noire, qui donne accès au marché mondial.

En juillet, un tribunal russe a menacé de fermer le CPC, ce qui a incité le gouvernement kazakh et les principaux producteurs étrangers à établir des contrats pour d'autres débouchés par précaution.

Aucune de ces alternatives n'est aussi pratique que le pipeline CPC, ce qui augmente le risque d'une plus grande volatilité sur les marchés de l'énergie.

Peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février, les prix internationaux du brut ont atteint leur plus haut niveau depuis 14 ans et les prix sont restés élevés, soutenant une moyenne supérieure à 100 dollars le baril en juillet.

Une source ayant une connaissance directe de la question a déclaré que la société pétrolière d'État Kazmunaigaz (KMG) était en discussions avancées avec la branche commerciale de la société d'État azerbaïdjanaise SOCAR pour permettre la vente de 1,5 million de tonnes par an de brut kazakh via l'oléoduc azéri qui achemine le pétrole vers le port méditerranéen turc de Ceyhan.

Avec un peu plus de 30 000 bpj, le volume est un filet d'eau comparé aux 1,3 à 1,4 million de bpj habituels qui passent par l'oléoduc CPC.

Le contrat final devrait être signé à la fin du mois d'août, les flux passant par l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) démarrant un mois plus tard, selon la source.

Un autre volume de 3,5 millions de tonnes par an de brut kazakh pourrait commencer à circuler en 2023 via un autre oléoduc azéri vers le port géorgien de Supsa sur la mer Noire, ont indiqué deux sources.

Combiné aux flux du BTC, le volume équivaudrait à un peu plus de 100 000 bpj, soit 8 % des flux du CPC. KMG a refusé de commenter et SOCAR a refusé de commenter l'accord spécifique.

S'appuyer sur l'Azerbaïdjan permettrait au Kazakhstan de contourner le territoire russe. Le mois dernier, BP Azerbaïdjan a déclaré qu'il redirigerait les flux du pipeline Bakou-Supsa vers le plus grand pipeline BTC.

Toutefois, le nouveau tracé du BTC signifie que le Kazakhstan devra compter sur une flotte de petits pétroliers pour transporter son pétrole à travers la mer Caspienne jusqu'à Bakou depuis son port d'Aktau, dont la capacité de réserve est limitée, ont indiqué les sources.

AUTRES ROUTES

Tengizchevroil (TCO), une coentreprise dirigée par la major pétrolière Chevron, possède sa propre branche de commercialisation et négocie séparément ses propres itinéraires par oléoduc et par rail, ont indiqué deux des sources.

L'oléoduc BTC pourrait également être une option pour TCO, mais une source a déclaré qu'en cas d'accord, le démarrage des flux pourrait prendre jusqu'à six mois. TCO s'est refusé à tout commentaire.

La qualité est un autre facteur qui empêche un accord rapide. Le principal grade du Kazakhstan, le CPC Blend, est un brut léger et acide vendu à un prix nettement inférieur au grade phare de l'Azerbaïdjan, le BTC, qui est un grade moyen et doux plus facile à raffiner.

TCO a déjà commencé à réacheminer un petit volume de pétrole par voie ferroviaire vers le port géorgien de Batumi en avril, lorsque les dégâts causés par la tempête ont rendu une partie du terminal CPC inutilisable.

Deux des sources ont déclaré que TCO réservait davantage de volumes ferroviaires et qu'ils pourraient augmenter en septembre ou octobre.

Le Kazakhstan exporte séparément jusqu'à 1 million de tonnes, soit 250 000 bpj, d'Oural via le système d'oléoducs de la Russie vers la mer Noire et les ports de la mer Baltique.