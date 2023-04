Le Kenya s'attend à des entrées de fonds d'au moins 1,2 milliard de dollars entre avril et mai et est en pourparlers avec le Fonds monétaire international (FMI) pour obtenir de nouveaux fonds afin de soutenir la baisse des réserves de change, a déclaré mercredi le gouverneur de sa banque centrale.

Comme une grande partie de l'Afrique, le Kenya a été durement touché par les retombées économiques de la pandémie de COVID-19, la guerre en Ukraine et le resserrement de la politique monétaire mondiale.

Le fardeau de sa dette, aggravé par l'affaiblissement de la monnaie locale et les turbulences des marchés internationaux, a conduit certains acteurs du marché à spéculer sur le fait que le Kenya pourrait suivre des pays comme la Zambie et le Ghana dans une situation de défaut de paiement, ce que le gouvernement rejette.

"Nous ne sommes pas très inquiets parce que nous avons des rentrées d'argent importantes", a déclaré le gouverneur Patrick Njoroge à Reuters en marge des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington.

Le Kenya, comme d'autres pays africains à marché frontalier, est exclu des marchés internationaux des capitaux depuis le début de l'année dernière.

Cependant, il attend 250 millions de dollars de prêts syndiqués ce mois-ci et un prêt de soutien budgétaire d'un milliard de dollars de la Banque mondiale en mai, a déclaré M. Njoroge.

"Cela compense les 1,2 milliard de dollars que nous n'avons pas pu obtenir sur le marché l'année dernière.

Les réserves extérieures s'élevaient à 6,4 milliards de dollars au 5 avril, selon les dernières données de la banque centrale, soit suffisamment pour couvrir 3,6 mois d'importations.

"Les réserves ont été inférieures à ce que nous avions prévu, mais ce niveau est-il adéquat ? La réponse est oui", a déclaré le gouverneur.

M. Njoroge a indiqué que le Kenya cherchait également à obtenir un nouveau prêt dans le cadre du fonds fiduciaire pour la résilience et la viabilité (RST) du Fonds, afin d'aider les pays à assurer une croissance durable.

"Nous avons déjà commencé le travail", a-t-il déclaré, sans dévoiler le montant potentiel du prêt.

Les fonds du RST sont plafonnés à 150 % de la quote-part d'un pays au FMI.

DETTE ET INFLATION

Une mission des services du FMI se rendra à Nairobi début mai pour poursuivre les discussions sur un prêt RST et pour la cinquième revue d'un programme de 2,4 milliards de dollars convenu en 2021, avec la possibilité de négocier un financement supplémentaire après que le FMI a temporairement élargi les limites d'accès.

"Nous pourrions obtenir 163 millions de droits de tirage spéciaux supplémentaires avec les décaissements des cinquième et sixième revues" du programme 2021, a déclaré M. Njoroge, faisant référence à l'unité de compte du Fonds.

Cela représenterait environ 220 millions de dollars.

Le recours aux marchés internationaux de la dette n'a pas été un problème généralisé pour les économies émergentes, mais la combinaison de taux d'intérêt élevés et d'une croissance mondiale atone pourrait pousser un certain nombre d'économies plus faibles, qui font face à des besoins de refinancement considérables, à s'endetter l'année prochaine.

M. Njoroge a déclaré que "le gouvernement est assez détendu au sujet" de son propre euro-obligation de 2 milliards de dollars arrivant à échéance en juin 2024.

"Le gouvernement a de nombreuses options. Il les garde sous le coude", a-t-il déclaré sans donner plus de détails.

L'inflation, quant à elle, devrait diminuer pour se situer dans la zone cible de 2,5 % à 7,5 %, a-t-il déclaré, car les conditions météorologiques s'améliorent, ce qui fait baisser les prix des cultures vivrières produites localement, bien que le prix du maïs importé puisse avoir un impact sur ce point.

L'inflation élevée et persistante qui a provoqué une hausse des taux plus importante que prévu le mois dernier était en grande partie due aux prix élevés des denrées alimentaires.

"Nous pensons qu'il y a de bonnes chances que l'inflation diminue rapidement et se retrouve dans la zone, disons, dans les trois prochains mois", a-t-il déclaré.