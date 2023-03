Les forces de l'ordre mexicaines enquêtent sur la possibilité que des membres d'un cartel de la drogue aient enlevé quatre Américains vendredi dernier en pensant qu'ils empiétaient sur leur territoire, selon un document interne du gouvernement vu par Reuters.

Deux des Américains, identifiés par les autorités mexicaines comme étant Shaeed Woodard et Zindell Brown, ont été retrouvés morts lundi dans une cabane en bois au sud-est de Matamoros, la ville frontalière de l'État de Tamaulipas où les quatre personnes ont été enlevées vendredi.

À leurs côtés se trouvaient leurs compagnons survivants, identifiés comme Latavia McGee et Eric James Williams.

Les autorités mexicaines, qui affirment suivre plusieurs pistes, ont rédigé un bref document résumant l'enlèvement des Américains et contenant des informations biographiques à leur sujet. Les métadonnées du document numérique suggèrent qu'il a été créé mercredi.

Il comprend leurs noms, leurs dates de naissance et leurs adresses, ainsi que des informations sur leurs antécédents judiciaires. Parmi ceux-ci figurent des condamnations pour des délits liés à la drogue à l'encontre de Brown et Woodard.

Compte tenu des condamnations antérieures, "il ne peut être exclu que l'attaque contre (les Américains) puisse être directement liée à des opérations de trafic de stupéfiants", que leurs agresseurs pensaient que les Américains pourraient mener, selon le document.

Reuters a laissé des messages vocaux et envoyé des messages sur les réseaux sociaux à des personnes identifiées par des documents publics comme étant des parents des quatre personnes, ainsi qu'à un numéro de téléphone de Williams, mais aucune réponse n'a été reçue.

Un examen par Reuters des dossiers de l'État de Caroline du Sud a révélé que Woodard a été condamné cinq fois entre 2007 et 2016 pour des crimes liés à la drogue. Presque toutes ces condamnations étaient des délits mineurs, mais l'une d'entre elles concernait la fabrication de stupéfiants interdits dans l'intention de les distribuer.

Brown a été condamné à deux reprises en 2015 pour possession de petites quantités de marijuana ou de cannabis concentré.

Les dossiers montrent également que Williams a été condamné en 2017 pour la fabrication et la distribution de cocaïne, bien que cela ne soit pas mentionné dans le document mexicain vu par Reuters.

Americo Villarreal, gouverneur de Tamaulipas, a déclaré lors d'une conférence de presse lundi que le groupe s'était rendu à Matamoros parce que McGee avait l'intention de subir une opération de chirurgie esthétique, citant le témoignage de leurs proches et de fonctionnaires américains.

Le procureur général de Tamaulipas, Irving Barrios, a déclaré lors de la même conférence de presse que les quatre personnes avaient probablement été confondues avec quelqu'un d'autre, tout en soulignant que d'autres pistes d'enquête restaient ouvertes.

Reuters n'a pas pu déterminer comment un gang de trafiquants aurait pu savoir que des Américains condamnés pour trafic de stupéfiants arrivaient à Matamoros.

On ne sait pas non plus si les autorités mexicaines disposent d'autres éléments susceptibles d'indiquer que l'enlèvement, qui s'est produit en plein jour, a été motivé par des raisons liées à la drogue.

Le document consulté par Reuters indique qu'une faction du cartel du Golfe exerce une "mainmise" sur les activités illégales dans la région et désigne des membres de ce groupe comme auteurs probables de l'enlèvement sur la base des renseignements recueillis.

Le ministère mexicain de la sécurité n'a pas répondu aux demandes de commentaires concernant le document. Le bureau du procureur général de Tamaulipas a déclaré qu'il ne disposait pas d'éléments permettant de confirmer ou d'infirmer ces informations. Le FBI s'est refusé à tout commentaire.

Le procureur général de Tamaulipas, M. Barrios, a déclaré lundi que le cartel mexicain du Golfe était connu pour opérer dans la région, mais il ne l'a pas explicitement accusé d'être à l'origine de l'enlèvement.

Les quatre Américains sont passés par Brownsville, au Texas, avant d'entrer au Mexique la semaine dernière. Une amie de McGee, inquiète, a déclaré samedi à la police de Brownsville qu'elle n'avait pas eu de nouvelles du groupe depuis vendredi matin et qu'elle "ne serait pas surprise que ses amis soient arrêtés parce qu'ils sont connus pour faire la fête et consommer des stupéfiants", selon le rapport de police.

Les autorités mexicaines n'ont pas encore précisé la cause du décès de Brown et de Woodard. Leurs corps devraient être rapatriés du Mexique vers les États-Unis très prochainement.