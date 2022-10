Exclusif - Le Mexique va procéder à l'interdiction du maïs OGM et cherche à conclure des accords internationaux sur les céréales - officiel

Le vice-ministre de l'Agriculture, Victor Suarez, a déclaré à Reuters que le Mexique était en passe de réduire de moitié ses importations américaines de maïs jaune, utilisé principalement pour l'alimentation du bétail, lorsque l'interdiction entrera en vigueur en 2024, grâce à une augmentation de la production nationale.

Pour combler l'écart restant, le pays cherchera à conclure des accords avec des agriculteurs d'autres pays pour qu'ils cultivent du maïs non génétiquement modifié et le vendent au Mexique, a déclaré M. Suarez.

"Il existe de nombreuses alternatives à l'importation de maïs jaune non OGM en provenance des États-Unis", a déclaré M. Suarez lors d'une interview mercredi.

Il s'agissait de l'indication la plus forte à ce jour de la part du ministère mexicain de l'Agriculture que l'interdiction touchera le maïs jaune destiné à l'alimentation du bétail. Elle semble revenir sur les assurances données par le ministre de l'Agriculture Victor Villalobos à son homologue américain l'année dernière, selon lesquelles le Mexique ne limiterait pas les importations de maïs génétiquement modifié (OGM) en provenance des États-Unis.

Le Mexique - l'un des plus gros acheteurs de maïs au monde - importe actuellement quelque 17 millions de tonnes de céréales américaines par an, dont la grande majorité est du maïs jaune destiné à l'alimentation animale.

Le décret de 2020 du président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador vise à éliminer progressivement le maïs GM et l'herbicide glyphosate d'ici 2024. Les partisans de cette mesure affirment que les semences génétiquement modifiées peuvent contaminer les variétés indigènes ancestrales du Mexique, et soulignent les recherches montrant les effets néfastes du glyphosate.

Les lobbies agricoles américains affirment que l'interdiction causera des milliards de dollars de dommages économiques aux deux pays, et ont exhorté Washington à la contester dans le cadre du pacte commercial de l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA).

MAIZALL, une chambre internationale représentant les producteurs d'Argentine, du Brésil et des États-Unis, responsables de plus de 80 % des exportations mondiales de maïs, a déclaré qu'elle ne modifierait pas ses méthodes de production de maïs pour passer à des produits non génétiquement modifiés afin de satisfaire le Mexique. Ils ont exprimé leur scepticisme quant à la possibilité pour le Mexique de trouver suffisamment de maïs non GM pour répondre à ses besoins.

M. Suarez a déclaré qu'il ne pensait pas que le décret du Mexique présentait une quelconque violation de l'USMCA, affirmant que le pays n'avait "aucune obligation d'acheter et de cultiver du maïs GM".

"Nous respectons et prenons soin de (l'accord commercial), mais l'USMCA n'est pas Dieu, ni notre constitution", a déclaré M. Suarez.

Le Mexique ferait éventuellement des annonces au cours du second semestre de 2023, a déclaré M. Suarez lorsqu'on lui a demandé si le Mexique allait clarifier l'avenir des importations américaines. Il a ajouté qu'il n'y aurait aucune modification du décret.

Dans le cadre de la campagne de Lopez Obrador visant à rendre le Mexique autosuffisant dans tous les domaines, de l'énergie à l'alimentation, la production locale de maïs a légèrement augmenté de 1 à 2 % par an grâce à des engrais gratuits, à l'extension de l'irrigation et à d'autres incitations, principalement pour les petits et moyens agriculteurs.

Les importations de maïs jaune sont devenues plus chères que la production nationale, ce qui constitue une autre incitation pour les agriculteurs à faire le changement, a déclaré M. Suarez.

Il était convaincu que le Mexique compenserait les quelque 8 millions de tonnes de maïs qu'il n'importerait plus des agriculteurs américains après 2024. Le gouvernement travaille à la conclusion d'accords avec les producteurs de maïs locaux pour augmenter spécifiquement la production de maïs jaune à 6 millions de tonnes, a-t-il ajouté.

"Nous sommes convaincus que nous y parviendrons", a-t-il déclaré.