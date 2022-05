Exclusif - Le Sri Lanka choisit Lazard et Clifford Chance comme conseillers pour la restructuration de sa dette extérieure - sources

Les sources ont demandé à ne pas être nommées car les discussions sont privées.

Un porte-parole de Clifford Chance a refusé de commenter. Lazard n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Un porte-parole du cabinet n'a pas répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

Le pays se dirige vers une restructuration de la dette de plus de 12 milliards de dollars sur la dette extérieure alors qu'il est englouti dans une profonde crise économique et politique.

Cette décision intervient après que la nation insulaire ait fait défaut sur le paiement d'une obligation la semaine dernière, après l'expiration d'un délai de grâce de 30 jours.

Un panorama de prêts japonais, chinois et indiens, une pile d'obligations détenues par des investisseurs étrangers et des discussions sur un renflouement par le Fonds monétaire international (FMI) ont ajouté de la complexité à la pire crise financière de la nation sud-asiatique depuis son indépendance en 1948.

L'économie de cette nation de 22 millions d'habitants a fondu après qu'une importante réduction d'impôts en 2019 par le président Gotabaya Rajapaksa a drainé les caisses du gouvernement et que le COVID-19 a frappé l'industrie lucrative du tourisme, laissant Colombo se débattre pour payer des produits essentiels comme le carburant, les médicaments et la nourriture.

"Le plus important, et de loin, est de savoir dans quelle mesure le gouvernement aura la volonté politique, et la capacité, de remplir les conditions préalables au programme du FMI", a déclaré Petar Atanasov, coresponsable de la recherche et de la stratégie souveraines chez Gramercy.

"Les gouvernements sont souvent prêts à faire ce qui est nécessaire lorsqu'ils sont complètement dos au mur."

Parmi les autres facteurs, citons les prix intérieurs fortement subventionnés du carburant et la décision d'interdire l'importation d'engrais chimiques, qui a dévasté le secteur agricole.

Un groupe de créanciers des plus grands détenteurs d'obligations souveraines en dollars du Sri Lanka a engagé Rothschild & Co comme conseiller financier et White & Case comme conseiller juridique.