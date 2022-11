Exclusif - Le Sud-Coréen Yoon affirme que la Chine peut changer le comportement de la Corée du Nord si elle le souhaite.

Dans une large interview accordée à Reuters lundi, Yoon a exhorté la Chine, l'allié le plus proche de la Corée du Nord, à assumer ses responsabilités en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et a déclaré que ne pas le faire entraînerait un afflux de moyens militaires dans la région.

"Ce qui est sûr, c'est que la Chine a la capacité d'influencer la Corée du Nord, et la Chine a la responsabilité de s'engager dans ce processus", a déclaré Yoon dans son bureau. C'est à Pékin de décider si elle exercera cette influence pour la paix et la stabilité, a-t-il ajouté.

Les actions de la Corée du Nord entraînent une augmentation des dépenses de défense dans les pays de la région, y compris le Japon, et un déploiement accru d'avions de guerre et de navires américains, a noté M. Yoon.

Il est dans l'intérêt de la Chine de faire ses "meilleurs efforts" pour inciter la Corée du Nord à se dénucléariser, a-t-il dit.

Au milieu d'une année record pour les tests de missiles, le leader nord-coréen Kim Jong Un a déclaré cette semaine que son pays avait l'intention de disposer de la force nucléaire la plus puissante du monde. Selon des responsables sud-coréens et américains, Pyongyang pourrait se préparer à reprendre ses essais de bombes nucléaires pour la première fois depuis 2017.

Les essais de la Corée du Nord ont éclipsé de multiples rassemblements ce mois-ci de dirigeants internationaux, notamment la conférence du Groupe des 20 à Bali, où Yoon a pressé le président chinois Xi Jinping de faire plus pour freiner les provocations nucléaires et de missiles de la Corée du Nord. Xi a exhorté Séoul à améliorer ses relations avec Pyongyang.

Avant le G20, le président américain Joe Biden a déclaré à Xi que Pékin avait l'obligation de tenter de dissuader la Corée du Nord de procéder à un septième essai nucléaire, même s'il a ajouté qu'il n'était pas certain que la Chine ait la capacité de le faire. Le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, a déclaré avant la réunion que Biden avertirait Xi que la poursuite du développement d'armes par la Corée du Nord entraînerait un renforcement de la présence militaire américaine dans la région, ce que Pékin ne souhaite pas.

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont convenu de déployer davantage de "moyens stratégiques" américains tels que des porte-avions et des bombardiers à longue portée dans la région, mais M. Yoon a déclaré qu'il ne s'attendait pas à des changements concernant les 28 500 forces terrestres américaines stationnées en Corée du Sud.

Lorsqu'on lui a demandé ce que la Corée du Sud et ses partenaires feraient dans le cas où la Corée du Nord effectuerait un nouvel essai, Yoon a promis une réponse "jamais vue dans le passé", mais n'a pas donné de détails.

"Il serait extrêmement imprudent que la Corée du Nord procède à un septième essai nucléaire", a-t-il déclaré à Reuters.

"Nous devons répondre de manière cohérente, et au même rythme les uns que les autres", a déclaré Yoon, accusant le manque de cohérence de la réponse internationale d'être à l'origine de l'échec de trois décennies de politique nord-coréenne.

La Chine a combattu aux côtés du Nord lors de la guerre de Corée de 1950-53 et l'a soutenu économiquement et diplomatiquement depuis lors, mais les analystes estiment que Pékin pourrait avoir un pouvoir limité, et peut-être peu de désir, de freiner Pyongyang. La Chine affirme qu'elle applique les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU, pour lesquelles elle a voté, mais a depuis demandé leur assouplissement et, avec la Russie, a bloqué les tentatives des États-Unis d'imposer de nouvelles sanctions.

S'OPPOSE AU CHANGEMENT DU "STATU QUO" DE TAÏWAN

Le renforcement des liens et de la coordination avec Washington est au cœur de la politique étrangère de M. Yoon, un objectif mis en évidence par le principal objet sur son bureau : un panneau indiquant "The Buck Stops Here", un cadeau de M. Biden.

Comme son prédécesseur, Moon Jae-in, Yoon a fait preuve de prudence dans le contexte de la rivalité croissante entre les États-Unis et la Chine. La Chine est le premier partenaire commercial de la Corée du Sud, ainsi qu'un partenaire proche de la Corée du Nord.

Concernant les tensions croissantes entre la Chine et Taïwan, Yoon a déclaré que tout conflit là-bas devrait être résolu selon les normes et règles internationales.

Le Taiwan démocratique, que la Chine revendique comme sien, a fait l'objet d'une pression militaire et politique croissante de la part de Pékin, qui a déclaré qu'elle ne renoncerait jamais à l'usage de la force sur Taiwan.

"Je suis fermement opposé à toute tentative de modifier le statu quo de manière unilatérale", a déclaré M. Yoon.

Interrogé sur le rôle éventuel de la Corée du Sud ou des troupes américaines stationnées sur place dans un conflit à Taiwan, Yoon a répondu que les forces du pays "prendraient en compte la situation globale en matière de sécurité", mais que leur préoccupation la plus imminente serait toute action militaire nord-coréenne visant à profiter de la situation.

"Ce qui est important, c'est de répondre à la menace imminente qui nous entoure et de contrôler la menace éventuelle", a-t-il déclaré.

COOPÉRATION RÉGIONALE

M. Yoon a également fait du renforcement de la coopération avec le Japon un objectif central, malgré les différends juridiques et politiques persistants qui remontent à l'occupation de la péninsule coréenne par le Japon entre 1910 et 1945.

La Corée du Sud, le Japon et les États-Unis ont convenu de partager des informations en temps réel pour suivre les essais de missiles balistiques nord-coréens.

Dans le cadre de sa plus grande expansion militaire depuis la Seconde Guerre mondiale, le Japon devrait se procurer de nouvelles munitions, notamment des missiles à plus longue portée, dépenser pour des cyberdéfenses et créer un quartier général de commandement combiné air, mer et terre qui travaillera plus étroitement avec les forces américaines au Japon.

Les ambitions militaires du Japon sont depuis longtemps un sujet sensible dans les pays voisins, dont beaucoup ont été envahis avant ou pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le prédécesseur de Yoon a mis fin à de nombreux exercices trilatéraux et a failli abandonner un accord de partage de renseignements avec Tokyo, les relations s'étant dégradées.

Aujourd'hui, le Japon est confronté à des menaces de plus en plus nombreuses en raison du programme de missiles de la Corée du Nord, y compris des essais qui survolent les îles japonaises, a déclaré Yoon.

"Je pense que le gouvernement japonais ne peut pas être endormi au volant avec les vols de missiles nord-coréens au-dessus de leur territoire", a-t-il déclaré.