Exclusif-Le café arabica se dirige vers les entrepôts de l'ICE, mettant la pression sur les prix

Le réapprovisionnement des stocks de l'ICE supprime l'un des derniers soutiens du marché et pourrait éventuellement offrir aux consommateurs un répit face aux prix élevés du café au détail, qui sont toujours à la traîne des mouvements sur les bourses mondiales des matières premières.

Les contrats à terme sur l'arabica de l'ICE ont été sous pression ces derniers temps en raison des craintes d'un ralentissement de la croissance économique mondiale au moment où le Brésil, principal producteur, pourrait produire une récolte record.

Cependant, les stocks ICE - qui sont restés entre 1 et 5 millions de sacs au cours des deux dernières décennies - sont actuellement à leur plus bas niveau depuis 23 ans, autour de 380.000 sacs, ce qui compense une partie de ces inquiétudes et laisse le marché enclin à la volatilité.

Lorsque les stocks sont bas, les traders qui achètent des contrats à terme peuvent avoir un impact plus important sur les prix car il se peut qu'il n'y ait pas assez de café disponible pour répondre à leur demande ; ceux qui ont vendu des contrats à terme peuvent donc être obligés de racheter leurs positions.

Les données de la bourse ICE montrent qu'alors que les stocks sont extrêmement bas, plus de 160 000 sacs se trouvent actuellement dans des entrepôts en attendant d'être certifiés pour être livrés contre des contrats à terme s'ils passent les contrôles de qualité.

Les traders affirment qu'au moins 100 000 autres sacs sont en route.

"Si les stocks certifiés commencent à augmenter de manière significative, il n'y a plus rien de haussier sur le marché. Il faudrait cependant qu'ils augmentent de plus de 200 000 sacs", a déclaré un négociant basé en Europe dans une maison de commerce international.

Les stocks certifiés sont un puissant moteur des prix du café de l'ICE car, contrairement à d'autres facteurs, ils sont visibles par tous sur une base quotidienne et de nombreux fonds algorithmiques sont préprogrammés pour acheter quand ils baissent et vendre quand ils montent.

La récolte de café au Brésil, responsable d'environ 40 % de la production mondiale d'arabica, pourrait augmenter de 10 % en 2023 en raison des conditions météorologiques favorables de ces derniers mois, selon les analystes.

Cela devrait pousser les prix du café brésilien de qualité commerciale, appelé "semi-lavé", à des niveaux tels qu'il deviendrait économique de livrer les grains à l'ICE - un marché de dernier recours en temps de surabondance de l'offre.

Selon les négociants, les prix physiques du café brésilien semi-lavé ont chuté en septembre à des niveaux où les livraisons d'échange deviennent économiques, mais la chute a été de courte durée, d'où le fait que seulement 250 000 sacs se trouvent ou se dirigent vers les dépôts d'échange pour être certifiés cette année.

L'année prochaine, ces chiffres pourraient gonfler si le climat favorable au Brésil se maintient et si la demande reste déprimée en raison du ralentissement économique.

"La demande est très, très calme. Personne ne veut acheter, les torréfacteurs se retirent du marché. Quiconque (a) du café veut en sortir, donc le seul acheteur naturel est (les participants à la bourse)", a déclaré un autre négociant basé en Europe.