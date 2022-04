Exclusif-Le changement climatique pourrait coûter au budget américain 2 000 milliards de dollars par an d'ici la fin du siècle -White House

L'évaluation de l'Office of Management and Budget, mandatée par le président Joe Biden en mai dernier, a révélé que la fourchette supérieure de l'impact du changement climatique sur le budget d'ici la fin du siècle pourrait totaliser 7,1 % de perte de revenus annuels, soit 2 000 milliards de dollars par an en dollars d'aujourd'hui.

"Le changement climatique menace les communautés et les secteurs à travers le pays, notamment par le biais d'inondations, de sécheresses, de chaleurs extrêmes, d'incendies de forêt et d'ouragans (affectant) l'économie américaine et la vie des Américains de tous les jours", ont déclaré Candace Vahlsing, responsable du climat et des sciences à l'OMB, et son économiste en chef Danny Yagan, dans un blogue vu par Reuters avant sa publication lundi. "Les dommages futurs pourraient éclipser les dommages actuels si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent sans relâche."

Selon l'analyse, le gouvernement fédéral pourrait dépenser entre 25 et 128 milliards de dollars supplémentaires par an pour des dépenses telles que les secours en cas de catastrophe côtière, les assurances contre les inondations, les récoltes et les soins de santé, la suppression des feux de forêt et les inondations dans les installations fédérales.

L'année dernière encore, une vague de chaleur et une sécheresse record dans l'Ouest américain ont donné lieu à deux incendies de forêt massifs qui ont déchiré la Californie et l'Oregon et ont été parmi les plus importants de l'histoire de ces deux États.

La grave sécheresse qui sévit dans certaines parties de l'Ouest américain depuis le milieu de l'année 2020 va probablement persister ou s'aggraver au printemps, a déclaré en mars la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Les bases militaires américaines, notamment la base aérienne d'Offutt dans le Nebraska et la base aérienne de Tyndall en Floride, ont subi des milliards de dollars de dommages ces dernières années en raison des inondations et des ouragans.

L'OMB a déclaré que l'augmentation des incendies de forêt pourrait faire augmenter les coûts fédéraux de suppression des incendies de 1,55 à 9,6 milliards de dollars par an. Près de 12 200 bâtiments et structures fédéraux pourraient être inondés avec la montée des eaux, avec des coûts de remplacement de près de 44 milliards de dollars.

En l'absence de politiques et d'actions visant à ralentir le rythme des émissions de gaz à effet de serre, les températures mondiales sont en passe d'augmenter de plus de 2 degrés Celsius (3,6F) par rapport aux niveaux préindustriels d'ici la fin du siècle.

La sombre évaluation de l'OMB est intervenue quelques heures avant la publication https://www.reuters.com/business/environment/new-un-climate-report-tackle-reining-emissions-2022-04-01 d'un rapport très attendu du groupe scientifique sur le climat de l'ONU concernant les méthodes de réduction des émissions, un rapport qui, selon certains scientifiques, pourrait minimiser certains scénarios potentiellement dévastateurs en raison de sa nature consensuelle, 195 gouvernements ayant dû le signer.

M. Biden, un démocrate qui s'est positionné comme un champion de la lutte contre le changement climatique lorsqu'il a pris ses fonctions en janvier 2021, a été contraint de soutenir l'augmentation des forages pétroliers nationaux et des exportations de gaz naturel liquéfié vers l'Europe alors que la guerre de la Russie en Ukraine fait grimper l'inflation énergétique.

Le projet de loi "Build Back Better" du président, qui contenait des centaines de milliards de dollars de financement pour lutter contre le changement climatique et soutenir l'énergie propre, a été bloqué dans le Sénat étroitement divisé par les républicains et le sénateur démocrate conservateur de Virginie occidentale Joe Manchin, fondateur et propriétaire partiel d'une société privée de courtage en charbon.

À la fin du mois dernier, M. Biden a soumis au Congrès un plan budgétaire de 5 800 milliards de dollars axé sur la réduction du déficit, dans une ouverture apparente à M. Manchin, qui a déclaré qu'il ne pourrait pas voter pour le projet de loi parce qu'il aggraverait les déficits. Le plan budgétaire de Biden prévoit près de 45 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique au cours de l'année fiscale 2023, soit une augmentation de près de 60 % par rapport à l'année fiscale 2021.