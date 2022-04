Exclusif - Le chef de cabinet adjoint de la vice-présidente Harris va partir

M. Fuchs, qui a été conseiller en politique étrangère de l'ancien président Bill Clinton et a occupé des postes de direction au département d'État américain sous l'administration de l'ancien président Barack Obama, a conseillé Mme Harris sur des questions nationales et internationales, a aidé à gérer le personnel et l'a souvent accompagnée lors de voyages à l'étranger.

Il restera dans son rôle actuel jusqu'à début mai pour "assurer une transition en douceur" et annoncera ses prochaines étapes à une date ultérieure, selon le mémo au personnel.

"Quinze mois plus tard, il est presque difficile de se rappeler l'ampleur des défis auxquels nous avons été confrontés à notre arrivée, d'une pandémie sans précédent à des circonstances économiques historiquement difficiles", a écrit M. Fuchs. Le travail effectué par l'administration Biden a permis de renverser la situation, a-t-il écrit.

L'annonce de Fuchs fait suite à une série de départs de l'équipe de Harris. Le 21 mars, la conseillère en sécurité nationale de Harris, Nancy McEldowney, a déclaré qu'elle quittait son poste. La Maison-Blanche a déclaré qu'elle serait remplacée par son adjoint, Philip Gordon.

L'équipe de communication de Harris, qui a connu une première année turbulente marquée par plusieurs échecs en matière de messagerie, a également connu plusieurs départs de haut niveau.

Jamal Simmons, le directeur de la communication du vice-président, a déclaré que Harris "est reconnaissant pour le travail infatigable de Michael, son leadership et les nombreux kilomètres qu'il a parcourus au niveau national et international... Michael manquera à toute notre équipe alors qu'il entame ce prochain chapitre." Simmons n'a pas fait de commentaires sur les départs de personnel.

Les remaniements de personnel après la première année d'une administration présidentielle ne sont pas inhabituels, et d'autres secteurs de la Maison Blanche connaissent des changements.

Le secrétaire de presse Jen Psaki se prépare à quitter la Maison Blanche dans les semaines à venir, alors même que l'administration Biden n'a pas encore choisi son remplaçant, ont déclaré vendredi deux sources informées de la situation.

D'autres personnes, comme Jeff Zients, le coordinateur de la réponse au coronavirus du président Biden, quitteront la Maison Blanche après 14 mois de travail ce mois-ci, tandis qu'Emily Horne, la porte-parole du Conseil national de sécurité, a quitté son poste le 25 mars.

"Cette période précédant les élections de mi-mandat est un moment habituel de départ pour les fonctionnaires", a déclaré un responsable de la Maison Blanche, qui ne souhaite pas être nommé.

M. Harris engage également une nouvelle rédactrice en chef des discours, Meghan Groob. Elle a récemment travaillé comme directrice éditoriale chez Gates Ventures, où elle était rédactrice de discours pour Bill Gates, selon un mémo séparé envoyé au personnel et vu par Reuters. Elle était auparavant rédactrice de discours senior dans l'administration Obama.

Groob remplacera Kate Childs Graham, directrice de la rédaction des discours de Harris, qui est partie fin février.