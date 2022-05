Exclusif - Le chef de la CIA a dit au gouvernement Bolsonaro de ne pas perturber les élections au Brésil, selon des sources.

Les commentaires précédemment non rapportés du directeur de la CIA, William Burns, ont eu lieu lors d'une réunion intime à huis clos en juillet, selon deux personnes familières de l'affaire, qui ont parlé sous couvert d'anonymat. Burns était, et reste, le plus haut responsable américain à rencontrer à Brasilia le gouvernement de droite de Bolsonaro depuis l'élection du président américain Joe Biden.

Une troisième personne à Washington connaissant bien le dossier a confirmé qu'une délégation conduite par Burns avait dit à de hauts collaborateurs de Bolsonaro que le président devait cesser de saper la confiance dans le système de vote du Brésil. Cette source n'était pas certaine que le directeur de la CIA lui-même ait exprimé ce message.

La CIA s'est refusée à tout commentaire. Le bureau de Bolsonaro n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

M. Burns est arrivé à Brasilia six mois après l'assaut du 6 janvier contre le Capitole, suite à la défaite électorale de l'ancien président américain Donald Trump.

Bolsonaro, un nationaliste d'extrême droite qui idolâtre Trump, s'est fait l'écho des allégations sans fondement de l'ancien dirigeant américain concernant la fraude lors des élections américaines de 2020. Il a également émis des doutes similaires sur le système de vote électronique brésilien, le qualifiant de susceptible de fraude, sans fournir de preuves.

Cela a fait craindre à ses adversaires que Bolsonaro, qui talonne l'ancien président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva dans les sondages d'opinion, sème le doute pour pouvoir suivre l'exemple de Trump, en rejetant toute perte lors du vote du 2 octobre.

À de multiples occasions, Bolsonaro a lancé l'idée de ne pas accepter les résultats, et a attaqué à plusieurs reprises le tribunal électoral fédéral du pays. La semaine dernière, dans sa dernière charge, Bolsonaro, un ancien capitaine de l'armée, a suggéré que l'armée devrait procéder à son propre comptage parallèle des bulletins de vote aux côtés du tribunal.

Deux des sources ont mis en garde contre une crise institutionnelle potentielle si Bolsonaro devait perdre par une marge étroite, l'examen se concentrant sur le rôle des forces armées brésiliennes, qui ont dirigé le pays pendant un gouvernement militaire de 1964 à 1985 que Bolsonaro célèbre.

Au cours de son voyage inopiné, Burns, un diplomate de carrière nommé par Biden l'année dernière, a rencontré au palais présidentiel Bolsonaro et deux hauts collaborateurs des services de renseignement - le conseiller à la sécurité nationale Augusto Heleno et Alexandre Ramagem, qui dirigeait alors l'agence de renseignement brésilienne Abin. Tous deux ont été nommés par Bolsonaro.

Burns a également dîné à la résidence de l'ambassadeur américain avec Heleno et Luiz Eduardo Ramos, alors chef d'état-major de Bolsonaro, tous deux anciens généraux. L'armée brésilienne a historiquement entretenu des liens étroits avec la CIA et d'autres services de renseignement américains.

Lors du dîner, selon l'une des sources, Heleno et Ramos ont cherché à minimiser l'importance des allégations répétées de Bolsonaro concernant la fraude électorale. En réponse, selon la source, Burns leur a dit que le processus démocratique était sacré, et que Bolsonaro ne devrait pas parler de cette manière.

"Burns leur faisait clairement comprendre que les élections n'étaient pas une question avec laquelle ils devaient s'embêter", a déclaré la source, qui n'a pas été autorisée à s'exprimer publiquement. "Ce n'était pas un cours, c'était une conversation".

ENVOI DE BIDEN

Il est inhabituel pour les directeurs de la CIA de délivrer des messages politiques, ont dit les sources. Mais Biden a donné à Burns, l'un des diplomates américains les plus expérimentés, le pouvoir d'être un porte-parole discret de la Maison Blanche.

Le mois dernier, par exemple, Burns a déclaré lors d'une allocution publique qu'en novembre, quatre mois après sa visite à Brasilia, Biden l'a envoyé à Moscou "pour transmettre directement au (président russe Vladimir) Poutine et à plusieurs de ses plus proches conseillers l'ampleur de notre inquiétude quant à ses projets de guerre et les conséquences pour la Russie" s'ils se concrétisaient.

La teneur de ses commentaires à Brasilia a été renforcée le mois suivant son voyage, lorsque le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a rendu visite à Bolsonaro et a fait part de préoccupations similaires concernant l'ébranlement de la confiance dans les élections. Toutefois, le message de la délégation Burns était plus fort que celui de Sullivan, a déclaré la source basée à Washington, sans donner plus de détails.

"Il est important que les Brésiliens aient confiance dans leurs systèmes électoraux", a déclaré un responsable du département d'État américain interrogé à ce sujet, ajoutant que les États-Unis ont confiance dans les institutions brésiliennes, notamment dans des élections libres, équitables et transparentes.

Samedi, cependant, dans un nouveau signe d'inquiétude parmi une partie de l'establishment de la politique étrangère de Washington, le dernier consul américain à Rio a écrit dans un journal brésilien que les États-Unis devraient faire comprendre à Bolsonaro que toute tentative de saper les élections déclencherait des sanctions multilatérales.

Biden et Bolsonaro ne se sont pas encore parlé.

Pendant la campagne présidentielle américaine de 2020, les deux se sont opposés sur le bilan environnemental de Bolsonaro, et il a été l'un des derniers dirigeants mondiaux à reconnaître la victoire de Biden sur Trump.

Les responsables à Washington ont cherché à améliorer les liens avec Brasilia ces dernières semaines, et les présidents des deux plus grandes nations de l'hémisphère occidental pourraient bientôt se rencontrer en personne si Bolsonaro participe au Sommet des Amériques de juin à Los Angeles.