Exclusif - Le départ surprise de Malpass de la Banque mondiale : Quatre ans, c'est long !

Dans sa première interview depuis l'annonce de son départ mercredi, l'ancien économiste en chef de Bear Stearns a déclaré à Reuters qu'il soutiendrait une "transition en douceur" vers un successeur. Il a refusé de commenter les remplacements possibles et a rejeté les suggestions selon lesquelles il aurait été poussé vers la sortie.

"Il y a beaucoup de logique à cela, à la fois du point de vue de la banque et aussi de moi personnellement", a déclaré Malpass, lorsqu'on l'a interrogé sur le moment de son départ. "Nous sommes en train de terminer les choses que je devais faire à la banque. Nous avons lancé le processus d'évolution et il est déjà bien avancé."

Malpass, qui a été nommé par l'ancien président Donald Trump, a déclaré que la fin de l'année fiscale de la banque était un bon moment pour une transition. "Et puis, pour moi personnellement, cela aura duré plus de quatre ans, ce qui est un long moment dans ce poste."

M. Malpass a déclaré qu'il n'avait aucun projet précis pour la suite.

"C'est le bon moment pour moi d'envisager de nouveaux défis", a déclaré M. Malpass. "Je pense que nous aurons progressé (sur les réformes) d'ici les réunions de printemps, puis il y aura d'autres questions qui prendront plus de temps, et mon successeur prendra la relève."

Malpass quittera la banque à la fin du mois de juin. La nouvelle est tombée quelques mois après qu'il ait été condamné par la Maison Blanche pour avoir refusé de dire s'il acceptait le consensus scientifique sur le réchauffement climatique et au milieu des appels de plus en plus pressants du Trésor pour que la banque soit "plus audacieuse et plus imaginative" dans ses changements pour faire face aux défis mondiaux.

Interrogé sur les suggestions selon lesquelles il avait été poussé à partir, M. Malpass a répondu qu'il partait selon ses propres conditions et que cela avait du sens pour lui en ce moment.

Malpass, un républicain, a survécu à de multiples appels à la démission après l'incident climatique de l'automne dernier, pour lequel il a présenté ses excuses. Des sources familières avec la situation ont déclaré qu'il ne s'attendait pas à se voir proposer un second mandat par le président démocrate Joe Biden.

Le mandat de M. Malpass devait prendre fin en avril 2024. Selon le rapport annuel 2021 de la banque, Malpass a gagné 525 000 $ de salaire net annuel cette année-là, et la banque a versé plus de 340 000 $ de contributions annuelles à un régime de retraite et à d'autres avantages.

En quittant son poste après quatre ans, M. Malpass recevra 70 % de son salaire sous forme de pension annuelle, contre 80 % s'il avait terminé les cinq années, selon les termes de son contrat.

M. Malpass a déclaré qu'il travaillerait dur pour assurer une bonne transition. Il a déclaré que la banque se mobilisait rapidement pour mettre en œuvre des réformes qui augmenteraient son pouvoir de prêt aux pays en développement, notamment par le biais de changements potentiels de ses ratios de fonds propres par rapport aux prêts, une demande clé exprimée par le Trésor, qui devraient être finalisés d'ici les réunions d'avril de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

M. Malpass n'a pas voulu dire s'il était temps de mettre fin à une tradition de longue date qui veut que le dirigeant de la banque vienne des États-Unis.

Le Groupe de la Banque mondiale, qui comprend la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Société financière internationale, a engagé 440 milliards de dollars en prêts et subventions au cours des quatre dernières années en réponse à la pandémie de COVID-19, à la guerre en Ukraine, à la récession et au ralentissement de l'économie mondiale, au fardeau insoutenable de la dette, au changement climatique et aux pénuries de nourriture, d'engrais et d'énergie.