Exclusif - Le directeur de Twitter déclare qu'il agit rapidement en matière de modération, alors que le contenu préjudiciable augmente.

Twitter restreint également de manière plus agressive les hashtags et les résultats de recherche sujets à des abus dans des domaines tels que l'exploitation des enfants, sans tenir compte des impacts potentiels sur les "utilisations bénignes" de ces termes, a déclaré Ella Irwin, vice-présidente de Twitter chargée des produits de confiance et de sécurité.

"La plus grande chose qui a changé est que l'équipe est pleinement habilitée à agir rapidement et à être aussi agressive que possible", a déclaré Irwin jeudi, dans la première interview qu'un cadre de Twitter a donnée depuis l'acquisition de la société de médias sociaux par Musk fin octobre.

Ses commentaires interviennent alors que des chercheurs signalent une recrudescence des discours haineux sur le service de médias sociaux, après que Musk a annoncé une amnistie pour les comptes suspendus sous la précédente direction de l'entreprise qui n'avaient pas enfreint la loi ou ne s'étaient pas livrés à du "spam flagrant".

L'entreprise a été confrontée à des questions pointues sur sa capacité et sa volonté de modérer les contenus nuisibles et illégaux depuis que Musk a réduit de moitié le personnel de Twitter et lancé un ultimatum pour travailler de longues heures, ce qui a entraîné la perte de centaines d'autres employés.

Et les annonceurs, principale source de revenus de Twitter, ont fui la plate-forme en raison de préoccupations concernant la sécurité des marques.

Vendredi, Musk a promis un "renforcement significatif de la modération du contenu et de la protection de la liberté d'expression" lors d'une rencontre avec le président français Emmanuel Macron.

Irwin a déclaré que Musk a encouragé l'équipe à moins s'inquiéter de la façon dont leurs actions affecteraient la croissance des utilisateurs ou les revenus, en disant que la sécurité était la priorité absolue de l'entreprise. "Il insiste sur ce point chaque jour, plusieurs fois par jour", a-t-elle déclaré.

L'approche de la sécurité décrite par Irwin reflète, du moins en partie, une accélération des changements qui étaient déjà en cours de planification depuis l'année dernière concernant la gestion par Twitter des comportements haineux et autres violations de la politique, selon d'anciens employés familiers avec ce travail.

L'une des approches, résumée dans le mantra de l'industrie "liberté d'expression, pas liberté d'accès", consiste à laisser en ligne certains tweets qui violent les politiques de l'entreprise, mais à les empêcher d'apparaître dans des endroits tels que la timeline d'accueil et la recherche.

Twitter a depuis longtemps déployé de tels outils de "filtrage de visibilité" autour de la désinformation et les avait déjà intégrés dans sa politique officielle de conduite haineuse avant l'acquisition de Musk. Cette approche permet une plus grande liberté d'expression tout en réduisant les préjudices potentiels associés aux contenus abusifs viraux.

Selon le Center for Countering Digital Hate, le nombre de tweets contenant du contenu haineux sur Twitter a fortement augmenté la semaine précédant le tweet de Musk du 23 novembre, qui affirmait que les impressions, ou les vues, de discours haineux étaient en baisse. Il s'agit là d'un exemple de chercheurs soulignant la prévalence de ce type de contenu, alors que Musk vante une réduction de la visibilité.

Les tweets contenant des mots anti-Noirs cette semaine-là étaient trois fois plus nombreux que le mois précédant l'arrivée de Musk, tandis que les tweets contenant une injure gay étaient en hausse de 31 %, selon les chercheurs.

PLUS DE RISQUES, AGIR VITE

Irwin, qui a rejoint l'entreprise en juin et a précédemment occupé des fonctions de sécurité dans d'autres entreprises, notamment Amazon.com et Google, a repoussé les suggestions selon lesquelles Twitter n'avait pas les ressources ou la volonté de protéger la plate-forme.

Elle a déclaré que les licenciements n'avaient pas d'impact significatif sur les employés à temps plein ou les contractants travaillant dans ce que la société appelle ses divisions "Santé", notamment dans des "domaines critiques" comme la sécurité des enfants et la modération du contenu.

Deux sources familières avec les coupes ont déclaré que plus de 50% de l'unité d'ingénierie de la division "Santé" a été licenciée. Irwin n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur cette affirmation, mais a précédemment nié que l'équipe Health ait été sévèrement touchée par les licenciements.

Elle a ajouté que le nombre de personnes travaillant sur la sécurité des enfants n'avait pas changé depuis l'acquisition, et que le chef de produit de l'équipe était toujours là. Mme Irwin a déclaré que Twitter a pourvu certains postes pour les personnes qui ont quitté l'entreprise, mais elle a refusé de fournir des chiffres précis sur l'ampleur du turnover.

Elle a déclaré que M. Musk se concentrait sur l'utilisation accrue de l'automatisation, arguant du fait que l'entreprise avait par le passé commis des erreurs en recourant à des examens humains de contenus nuisibles qui demandaient beaucoup de temps et de travail.

"Il a encouragé l'équipe à prendre plus de risques, à agir rapidement, à sécuriser la plateforme", a-t-elle déclaré.

En ce qui concerne la sécurité des enfants, par exemple, Irwin a déclaré que Twitter avait évolué vers la suppression automatique des tweets signalés par des personnalités de confiance ayant l'habitude de signaler avec précision les messages nuisibles.

Twitter a également restreint les hashtags et les résultats de recherche fréquemment associés aux abus, comme ceux qui visent à rechercher de la pornographie "adolescente". Les préoccupations passées concernant l'impact de ces restrictions sur les utilisations autorisées des termes ont disparu, a-t-elle déclaré.

L'utilisation de "rapporteurs de confiance" était "quelque chose dont nous avons discuté dans le passé chez Twitter, mais il y avait une certaine hésitation et franchement juste un certain retard", a déclaré Irwin.

"Je pense que nous avons maintenant la possibilité d'aller de l'avant avec ce genre de choses", a-t-elle ajouté.