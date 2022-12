Exclusif - Le fonds de pension canadien CPPI va émettre la première obligation à enquête inversée à la demande des investisseurs.

L'offre d'obligations propose aux investisseurs institutionnels canadiens une rare opportunité d'acheter la dette du gestionnaire de pension à un coupon attractif. L'offre est unique car elle est taillée sur mesure selon les conditions déterminées par les investisseurs ou les courtiers en obligations au lieu d'un émetteur.

Il s'agit de la première obligation de ce type émise par un fonds de pension au Canada, et elle est populaire auprès des provinces qui exploitent les marchés de la dette.

"Ce que nous essayons vraiment de faire ici, c'est de fournir aux investisseurs une plus grande flexibilité en leur donnant une voix plus forte dans le programme en leur permettant de réviser l'enquête", a déclaré à Reuters Sam Dorri, directeur général du financement de l'ICPP.

L'obligation à trois ans de la CPPI ouvrira le 6 décembre et proposera un coupon de 3,95 % avec des intérêts versés deux fois par an, a ajouté M. Dorri. Au cours des deux derniers mois, certaines obligations au Canada ont versé un coupon compris entre 3,95 % et 6 %, selon le prospectus des obligations.

La Banque Royale du Canada et la CIBC sont les preneurs fermes de l'offre, a déclaré Dorri.

Contrairement aux obligations ordinaires, les conditions de l'offre de l'ICPP ont été déterminées par les investisseurs qui cherchent à acheter ces titres de créance.

L'émission de la CPPI est la dernière offre d'obligations sur le marché des titres à revenu fixe qui montre des signes de reprise, les entreprises se préparant à immobiliser leur capital avant la prochaine hausse des taux par la Banque du Canada.

Les fonds de pension tels que la CPPI émettent des dettes dans le cadre de leur stratégie de gestion des risques. Le produit est utilisé pour des placements privés ou pour refinancer des investissements existants.

Plus tôt cette année, l'ICPP a émis des obligations ordinaires d'une valeur de 4 milliards de dollars canadiens avec des coupons allant de 2 % à 3 %, mais la dernière émission est celle dont le coupon est le plus élevé depuis au moins cinq ans.

Après une accalmie de 10 mois, le marché canadien des obligations de sociétés a connu un renouveau. En raison de la surabondance sur le marché obligataire, les investisseurs se sont emparés des nouvelles émissions hautement cotées qui offrent un rendement attrayant de 6 %.

D'autres fonds de pension ont également été actifs avec leurs émissions. Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario a émis une obligation verte de 10 ans d'une valeur de 1 milliard de dollars canadiens avec un coupon de 4,45 % en novembre de cette année.

(1 $ = 1,3456 dollar canadien)