Le National Pension Service (NPS) de Corée du Sud, gestionnaire du troisième plus grand fonds de pension public du monde, collaborera avec les autorités de change en cas de besoin pour aider à stabiliser le marché, a déclaré son président à Reuters.

Le président Kim Tae-hyun a également déclaré lors d'une interview accordée vendredi à Reuters que le rétablissement d'un accord d'échange de devises avec la banque centrale de Corée du Sud, qui a expiré à la fin de l'année dernière, pourrait faire partie de cette collaboration.

La NPS gère près de 700 milliards de dollars et a besoin d'acheter des dollars pour investir à l'étranger. Cela lui vaut parfois des critiques pour avoir aggravé la situation lorsqu'une forte baisse du won provoque des tensions sur le marché.

"Sur la base de l'expérience de l'année dernière, nous avons préparé des mesures visant à atténuer la demande de dollars et la volatilité sur le marché des changes", a déclaré M. Kim.

Le fonds de pension coopérera avec les autorités de change pour déployer les mesures en cas de volatilité excessive, agissant selon des plans préétablis lorsque le taux de change dollar/won atteint certains niveaux, a-t-il précisé.

"Nous avons notre propre taux cible pour les devises étrangères que nous pouvons supporter", a déclaré Kim.

"Un taux de change prévisible et stable est également avantageux pour nous", a-t-il déclaré, ajoutant que la coopération avec les autorités de change serait basée sur l'obtention de bons retours sur investissement.

En ce qui concerne l'éventuelle relance de l'accord de swap de devises avec la Banque de Corée, Kim a déclaré qu'il serait "définitivement nécessaire de stabiliser le marché", sans donner plus de détails.

Le programme de swap, en place pendant les trois derniers mois de l'année dernière, permettait au fonds de pension d'utiliser les réserves de change de la banque centrale pour des investissements à l'étranger en cas de volatilité accrue sur le marché des changes.

En février, le won a subi sa pire perte mensuelle en plus de 11 ans, s'affaiblissant de près de 7 % par rapport au dollar et suscitant à nouveau des inquiétudes sur le marché des devises onshore, la demande de dollars étant supérieure à l'offre.

Kim a déclaré que le fonds bénéficiait d'une amélioration des revenus d'investissement d'environ 5 % jusqu'à présent cette année, après avoir enregistré une perte record de 8,22 % pour l'ensemble de l'année 2022. Le fonds continuera à augmenter ses investissements dans des actifs étrangers et d'autres alternatives pour obtenir de meilleurs rendements, a-t-il dit.

Kim a déclaré qu'il prévoyait de simplifier les processus pour les investissements alternatifs et de concevoir une nouvelle stratégie permettant une gestion plus flexible, tout en renforçant les partenariats avec les entreprises d'externalisation offshore.

Malgré les critiques selon lesquelles la relocalisation de son siège social à Jeonju, à 200 km (125 miles) au sud de la capitale Séoul, a entraîné des difficultés à recruter des employés solides et à sécuriser les ressources, M. Kim a déclaré qu'il espérait attirer davantage d'investissements et de sociétés d'externalisation à l'étranger pour établir des bureaux de liaison dans la ville et la transformer en un "centre d'information".

Le fonds devant être épuisé d'ici 2055, sa priorité absolue est de soutenir le plan du gouvernement visant à réformer le système national de retraite, a-t-il déclaré.

Il s'agissait de la première interview exclusive de Kim avec un média depuis le début de son mandat de trois ans en septembre dernier.