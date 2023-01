Exclusif - Le fournisseur d'Apple BOE prévoit de nouvelles usines au Vietnam -sources

L'investissement pourrait totaliser jusqu'à 400 millions de dollars, a déclaré l'un d'entre eux.

Le plan souligne les efforts déployés par les entreprises technologiques dirigées par le fabricant américain d'iPhone Apple et l'assembleur de dispositifs taïwanais Foxconn pour réduire l'exposition de la chaîne d'approvisionnement à la Chine dans un contexte de tensions commerciales et géopolitiques entre Pékin et Washington et de perturbations de la production causées par les mesures de confinement COVID-19 de la Chine.

BOE est en pourparlers pour louer des dizaines d'hectares de terrain dans le nord du Vietnam afin d'ajouter à son usine relativement petite dans le sud qui fournit principalement des écrans de télévision aux sociétés sud-coréennes Samsung et LG Electronics Inc, ont déclaré les personnes, en refusant d'être identifiées car les négociations sont confidentielles.

BOE a refusé de commenter.

Ces dernières années, le nord du Vietnam a attiré d'importants investissements de la part des géants de l'électronique, devenant ainsi une plaque tournante majeure pour la production de smartphones, d'ordinateurs et d'appareils photo, y compris les produits phares d'Apple et de Samsung.

Hon Hai Precision Industry Co Ltd (Foxconn) et le chinois Luxshare Precision Industry fabriquent également ou prévoient d'assembler un certain nombre de produits Apple dans la région, tels que des ordinateurs portables et des tablettes.

BOE prévoit de louer jusqu'à 100 hectares et d'en utiliser 20 % pour une usine fabriquant des systèmes de télécommande, pour un coût de 150 millions de dollars, selon l'une des personnes interrogées.

Le reste serait destiné aux écrans, BOE dépensant 250 millions de dollars pour construire une usine sur 50 hectares tandis que les fournisseurs utiliseraient les 30 hectares restants, le tout d'ici 2025, a précisé la personne.

BOE prévoit de fabriquer sur le site des écrans à diodes électroluminescentes organiques (OLED), plus sophistiqués, plutôt que des écrans à cristaux liquides (LCD), a précisé la personne.

Apple, qui a inclus BOE dans sa liste de partenaires de fabrication pour 2021, utilise des écrans OLED pour ses derniers smartphones iPhone.

Le plus grand fabricant chinois d'écrans en termes de production devrait devenir le plus grand fournisseur d'écrans pour les nouveaux iPhones d'ici 2024, a prévu la semaine dernière l'analyste Kuo Ming-chi de TF International Securities.

Le géant américain de la technologie prévoit toutefois de commencer à fabriquer des écrans mobiles en interne d'ici l'année prochaine, a rapporté Bloomberg mercredi.

Apple a refusé de commenter.

Le plan de BOE au Vietnam ne vise pas spécifiquement à fournir Apple, a précisé la personne.

Le client Samsung, le plus grand fabricant de smartphones au monde, produit la moitié de ses combinés au Vietnam, tandis que LG a une grande opération dans le pays et prévoit de nouveaux investissements.