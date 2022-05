Exclusif : Le fournisseur d'équipement de jeu Turtle Beach est sur le point de conclure un accord de conseil avec Donerail - sources

Donerail, qui détient la propriété effective de 7,4 % des actions en circulation de Turtle Beach, a critiqué le fabricant de casques et de contrôleurs de jeux pour ses erreurs opérationnelles et a poussé la société à se vendre. Turtle Beach maintient qu'elle a fait de son mieux pour trouver un acheteur à un prix attractif.

Turtle Beach a accepté d'ajouter trois candidats de Donerail à son conseil d'administration, le faisant passer de six à neuf administrateurs, ont précisé les sources. Un administrateur devrait se retirer lors de l'assemblée annuelle du mois prochain.

Cette décision intervient après que les principaux actionnaires de Turtle Beach ont informé la société qu'ils prévoyaient de soutenir les candidats de Donerail au conseil d'administration lors de l'assemblée de juin, ont ajouté les sources. En mars, Donerail a déclaré qu'il prévoyait de remplacer l'ensemble du conseil, y compris le PDG Juergen Stark, par ses propres candidats. Le règlement épargnera à Turtle Beach cette contestation du conseil d'administration.

Le conseil d'administration de Turtle Beach a formé un comité d'examen stratégique chargé du processus de vente de la société et il comptera quatre membres, dont deux administrateurs de Donerail, selon les sources. L'associé directeur de Donerail, Will Wyatt, sera un conseiller de ce comité, ont précisé les sources.

Si Turtle Beach n'est pas vendue dans les 120 jours, un directeur de Donerail et un autre administrateur que Donerail serait autorisé à aider à sélectionner rejoindraient le conseil, cédant essentiellement le contrôle au fonds spéculatif.

Les sources ont déclaré que l'accord entre les deux parties pourrait être annoncé dès lundi et ont demandé à ne pas être identifiées car l'affaire est confidentielle.

Turtle Beach, qui a une valeur marchande de 275 millions de dollars, a refusé de commenter.

Le cours de ses actions a chuté de 42 % au cours des 52 dernières semaines, contre une baisse de 3,4 % pour l'indice S&P 500.

Turtle Beach a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'elle avait engagé des discussions avec des acheteurs potentiels à trois reprises au cours des cinq dernières années. La société a récemment reçu un nouvel intérêt pour une acquisition, selon les sources, et a été en discussion avec au moins deux acheteurs stratégiques. La société s'attend à avoir contacté plus de 50 parties dans le cadre du processus de vente, a déclaré l'une des sources.