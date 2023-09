Le gouvernement allemand a accepté mercredi d'interdire la prise de contrôle complète de la startup de satellites KLEO Connect par une entreprise chinoise, a déclaré à Reuters une source gouvernementale de haut rang.

Shanghai Spacecom Satellite Technology, qui détient déjà 53% de la société, souhaitait acquérir la participation minoritaire de 45% de la société allemande EightyLeo.

KLEO Connect souhaite mettre en place un réseau de plus de 300 petits satellites en orbite basse, qui devrait être pleinement opérationnel d'ici 2028, ainsi que l'infrastructure au sol nécessaire pour fournir des services de communication mondiaux, à l'instar de SpaceX et de son projet Starlink.

Ce secteur spatial émergent est de plus en plus considéré comme stratégiquement important, comme en témoigne le récent débat sur l'utilisation possible de Starlink par l'armée ukrainienne pour se défendre contre l'invasion russe.

Elon Musk a déclaré la semaine dernière qu'il avait refusé la demande ukrainienne d'activer son réseau satellitaire Starlink dans la ville portuaire de Sébastopol, en Crimée, l'année dernière, afin de faciliter une attaque contre la flotte russe dans cette ville, car il craignait d'être complice d'un acte de guerre "majeur".

L'année dernière, l'Allemagne a durci sa position à l'égard de la Chine, le gouvernement du chancelier Olaf Scholz mettant en garde contre la nécessité de réduire ses dépendances stratégiques à l'égard de la superpuissance asiatique.