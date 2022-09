Exclusif - Le gouvernement indien n'est pas pressé de fixer un objectif d'inflation à moyen terme - sources

La flambée des prix est sur le point de déclencher pour la première fois un rapport de la banque centrale au gouvernement sur les réponses de la politique anti-inflationniste, mais les sources ont déclaré que le gouvernement serait satisfait si la banque centrale prenait deux ans ou même plus pour ramener l'inflation à 4%.

Elles ont ajouté qu'après des hausses de taux de 140 points de base au cours des quatre derniers mois par la Reserve Bank of India, pour atteindre 5,4 %, l'inflation est maintenant sous contrôle et devrait se diriger de nouveau vers le haut de sa fourchette cible à 6 %, qui pourrait être atteinte d'ici trois à six mois.

"Nous ne sommes pas pressés de ramener l'inflation à 4 %. La croissance et l'inflation doivent être équilibrées", a déclaré l'une des sources, qui a demandé à ne pas être nommée car les discussions à ce sujet ne sont pas publiques.

"New Delhi serait à l'aise si l'inflation passait sous les 6 % dans les trois à six prochains mois", a ajouté la source. "Notre inflation est sous contrôle, surtout après une série de mesures prises par le gouvernement et la RBI."

Le ministère indien des finances n'a pas répondu immédiatement à un e-mail et à un message instantané demandant un commentaire.

De nombreuses autres grandes banques centrales également préoccupées par l'inflation ont relevé leurs taux de manière agressive, la Fed américaine étant largement attendue pour relever ses taux d'au moins 75 points de base mercredi.

Le Comité de politique monétaire (MPC) de la RBI, établi en 2016, a pour mandat de maintenir l'inflation dans une bande s'étendant de 2 points de pourcentage de part et d'autre de son objectif de 4 %.

Si l'inflation reste en dessous ou au-dessus de la bande pendant trois trimestres consécutifs, la RBI doit signaler au gouvernement les raisons pour lesquelles elle n'a pas atteint l'objectif, les mesures correctives qu'elle prendra et le délai estimé pour atteindre l'objectif.

Les données sur l'inflation pour septembre, attendues le 12 octobre, sont presque certaines de maintenir la croissance des prix à la consommation de l'Inde au-dessus de 6 % pour un troisième trimestre consécutif, ce qui déclenche l'obligation de rapport.

Graphique : L'inflation de détail en Inde est supérieure à 6 % depuis janvier,

Pendant quatre ans, la politique monétaire de la RBI a maintenu une position accommodante avec un biais de croissance, mais elle a changé de cap en mai, juste avant la publication de l'inflation de détail "choquante" d'avril de 7,79 %, qui était la plus élevée en huit ans, entraînée par une flambée des prix alimentaires.

L'inflation est restée élevée depuis, mettant la pression sur la banque centrale pour qu'elle augmente à nouveau les taux d'intérêt lors de la prochaine réunion du comité de politique monétaire prévue le 30 septembre.

Le gouvernement a pris un certain nombre d'autres mesures pour lutter contre l'inflation, imposant des restrictions sur les exportations de riz la semaine dernière après avoir précédemment restreint les exportations de blé et de sucre, afin de refroidir les prix locaux, et réduisant les taxes sur l'essence et le diesel en mai.

Cependant, avec une croissance économique en berne, les autorités s'inquiètent des mesures qui pourraient saper la demande intérieure.

La croissance économique indienne d'avril-juin de 13,5 % a été inférieure aux prévisions de la RBI de 16,2 % pour la période, menaçant la projection de croissance globale de 7,5 % pour l'année entière.

La semaine dernière, l'agence de notation mondiale Fitch a réduit les prévisions de croissance de l'Inde pour 2022/23 de 7,8 % à 7 %, car l'inflation élevée entraînera un resserrement des conditions monétaires.

Fitch a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les taux de la politique monétaire de l'Inde atteignent un pic dans un avenir proche et restent à 6 % jusqu'à l'année prochaine.

La deuxième source familière avec la question a déclaré que la dynamique de croissance économique de l'Inde est dans la bonne direction et que les mesures déjà prises par la banque centrale et le gouvernement devraient pouvoir contenir l'inflation.

La banque centrale de l'Inde a déclaré que ses décisions en matière de taux seraient calibrées, mesurées et agiles en fonction de la dynamique économique, tandis que les marchés s'attendent à ce qu'elle augmente les taux de 35 à 50 points de base plus tard ce mois-ci.