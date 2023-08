Le juge chargé du prochain procès de l'ancien président américain Donald Trump sur sa gestion de documents classifiés a commis deux erreurs majeures lors d'un procès en juin, dont l'une a violé un droit constitutionnel fondamental de l'accusé et aurait pu invalider la procédure, selon des experts juridiques et une transcription du procès.

Le juge du district de Floride, Aileen Cannon, a fermé la sélection du jury pour le procès d'un homme de l'Alabama - accusé par les procureurs fédéraux d'avoir géré un site web contenant des images d'abus sexuels sur des enfants - à la famille du défendeur et au grand public, comme le montre un compte rendu du procès obtenu par Reuters. Le droit d'un accusé à un procès public est inscrit dans le sixième amendement de la Constitution des États-Unis.

M. Cannon, un ancien procureur fédéral de 42 ans nommé par M. Trump à la magistrature en 2020, à la fin de sa présidence, a également omis de faire prêter serment aux jurés potentiels - une procédure obligatoire au cours de laquelle les personnes susceptibles de faire partie du jury s'engagent à dire la vérité pendant le processus de sélection. Cette erreur a contraint M. Cannon à recommencer la sélection du jury avant que le procès ne s'achève brutalement, l'accusé William Spearman ayant plaidé coupable dans le cadre d'un accord avec les procureurs.

La décision de Mme Cannon de fermer la salle d'audience représente "une erreur constitutionnelle fondamentale", a déclaré Stephen Smith, professeur à la faculté de droit de Santa Clara, en Californie. "Elle a totalement ignoré le droit à un procès public. C'est comme si elle ne savait pas qu'il existait".

Dans sa décision de mettre fin à la sélection du jury, la juge Cannon a invoqué des contraintes d'espace dans sa petite salle d'audience du palais de justice fédéral de Fort Pierce, en Floride.

Selon des experts juridiques, la fermeture d'une salle d'audience au public a été reconnue par la Cour suprême des États-Unis comme une "erreur structurelle" - une erreur si importante qu'elle peut invalider un procès pénal parce qu'elle touche au cœur de l'ensemble de la procédure. Un procès public a également été considéré comme impliquant les droits du Premier Amendement à la liberté de réunion, d'expression et de presse.

La décision de Mme Cannon soulève des questions sur la manière dont elle gérera l'intense intérêt du public pour le procès de M. Trump, qui doit s'ouvrir le 20 mai 2024 dans la même salle d'audience.

Les poursuites judiciaires sans précédent engagées contre un ancien président qui fait campagne pour revenir à la Maison-Blanche promettent de susciter un énorme intérêt de la part du public. C'est également à l'occasion de ce procès que Mme Cannon traitera pour la première fois une affaire impliquant des preuves classifiées et les règles obscures qui s'y rapportent.

Les erreurs commises par Mme Cannon illustrent également son inexpérience judiciaire, ont déclaré cinq anciens juges fédéraux - nommés par des démocrates et des républicains - lors d'interviews.

"Le manque d'expérience peut s'avérer très difficile dans une affaire importante, en particulier lorsque les médias s'intéressent à vous et que tout ce que vous faites est observé, commenté et remis en question", a déclaré Jeremy Fogel, un ancien juge fédéral qui dirige l'Institut judiciaire de Berkeley, en Californie.

M. Fogel a déclaré que M. Cannon avait commis "deux erreurs assez importantes" lors de la sélection du jury au cours du procès de juin.

"L'affaire prend de l'ampleur en raison de l'identité du juge", a ajouté M. Fogel.

Mark Bennett, ancien juge en chef du district nord de l'Iowa, a déclaré : "À mon avis, elle aurait dû trouver à l'avance un moyen d'accueillir un petit nombre de membres de la famille dans une salle d'audience très petite. C'est juste la bonne chose à faire, et ne pas courir le risque d'une erreur réversible".

M. Cannon n'a pas répondu à une demande de commentaire. Scott Berry, un défenseur public fédéral représentant Spearman, s'est refusé à tout commentaire, de même qu'un porte-parole du ministère de la justice.

UNE EXPÉRIENCE LIMITÉE

En tant que juge, Mme Cannon a jusqu'à présent présidé quatre procès criminels qui se sont soldés par des verdicts de jury. Elle a également travaillé sur quatre procès criminels qui ont abouti à des verdicts de jury lorsqu'elle était procureur fédéral de 2013 à 2020, selon un questionnaire qu'elle a rempli avant que le Sénat ne la confirme dans ses fonctions de juge.

Mme Cannon a été réprimandée par la 11e cour d'appel du circuit des États-Unis, basée à Atlanta, lorsqu'elle a annulé son ordonnance de 2022 désignant un tiers pour examiner les documents saisis par le FBI dans la résidence de Mar-a-Lago de M. Trump en Floride, dans le cadre de l'enquête sur les documents classifiés.

"Nous ne pouvons pas rédiger une règle qui permette à toute personne faisant l'objet d'un mandat de perquisition de bloquer les enquêtes du gouvernement après l'exécution du mandat. Nous ne pouvons pas non plus rédiger une règle qui n'autorise que les anciens présidents à le faire", a écrit le panel de trois juges du 11e circuit - tous nommés par des républicains - en renversant la décision de M. Cannon et en ordonnant le rejet d'une action en justice intentée par M. Trump qui cherchait à soustraire des documents aux enquêteurs fédéraux.

Le procès à venir de M. Trump, qui devra répondre de 40 chefs d'accusation pour rétention de documents classifiés, obstruction à la justice, conspiration et dissimulation, présentera un nouveau degré de complexité. M. Trump doit en effet faire face à des procès distincts pour deux autres séries d'accusations pénales fédérales et étatiques.

Paul Grimm, ancien juge fédéral du Maryland qui dirige aujourd'hui le Bolch Judicial Institute à la Duke Law School en Caroline du Nord, a déclaré qu'il n'était pas inhabituel pour un nouveau juge de devoir traiter une affaire très médiatisée, car l'attribution des affaires se fait de manière aléatoire.

"On vous confie l'affaire en fonction de sa nature", a déclaré M. Grimm. "Vous pouvez demander de l'aide, mais si vous choisissez de ne pas demander d'aide, personne ne vous obligera à demander des conseils.

VOTRE OBJECTION EST REJETÉE

Le 12 juin, M. Cannon a commencé à sélectionner les jurés dans le procès de M. Spearman, qui a été accusé d'avoir conspiré pour annoncer et distribuer des images d'abus sexuels sur des enfants et de s'être engagé dans une entreprise d'exploitation d'enfants.

Ce jour-là, selon le procès-verbal du tribunal, M. Cannon n'a pas fait prêter serment aux jurés. Il a également refusé d'ouvrir la salle d'audience au public malgré les demandes répétées des procureurs et des avocats de la défense.

Certains des anciens juges fédéraux interrogés par Reuters ont déclaré que leurs adjoints dans les salles d'audience leur rappelaient parfois des étapes procédurales telles que l'assermentation des jurés potentiels, car ils pouvaient être concentrés sur d'autres aspects de la gestion d'un procès.

Berry, le défenseur fédéral, a fait valoir dans la salle d'audience que le refus de Cannon de laisser la mère et la sœur de son client assister à la sélection du jury constituait une violation du sixième amendement.

"Très bien, merci. Votre objection est rejetée", a répondu M. Cannon, selon la transcription.

Un procureur fédéral chargé de l'affaire, Greg Schiller, a ensuite insisté auprès de M. Cannon pour que la mère de M. Spearman soit présente. M. Schiller a invoqué un précédent de la Cour suprême des États-Unis datant de 2010, selon lequel les juges doivent prendre en compte des solutions moins restrictives avant de fermer une salle d'audience au public, y compris pendant la procédure de sélection du jury.

Lorsque M. Berry a ensuite indiqué deux chaises libres dans la salle, M. Cannon s'est à nouveau opposé à sa demande, affirmant que ces chaises étaient réservées aux forces de l'ordre.

"La mère de M. Spearman est libre de se joindre à nous une fois que le processus de sélection du jury sera terminé et/ou qu'il y aura vraiment assez de place dans la salle d'audience", a déclaré M. Cannon, selon la transcription.

Mme Cannon a ensuite proposé d'accueillir la famille de M. Spearman après que la juge se soit rendu compte qu'elle n'avait pas non plus fait prêter serment aux jurés. Elle a déclaré qu'il y aurait de la place dans la salle d'audience après le départ de certains jurés qui, de l'avis des deux parties, devaient être écartés.

Le processus de sélection du jury n'a jamais repris parce que Spearman et les procureurs ont conclu un accord de plaidoyer "conditionnel", un arrangement peu courant qui préserve le droit d'un accusé de faire appel de certaines décisions du juge de première instance. Dans la plupart des accords de plaidoyer, les accusés renoncent à l'essentiel de leurs droits d'appel.

La décision de Spearman, qui doit être condamné par Cannon le 31 août, de conclure un accord de plaidoyer a permis d'éviter le problème de la fermeture du tribunal. Mais les experts juridiques ont déclaré que cela soulève des questions sur la façon dont Mme Cannon gérera l'accès du public au procès de M. Trump.

"Elle va devoir prendre des mesures d'adaptation", a déclaré M. Smith, de Santa Clara.