Exclusif - Le marché vietnamien risque de manquer l'échéance de 2025 pour passer au statut de pays émergent - sources

Les retards ont été causés par des luttes intestines entre les institutions de l'État au sujet de réformes clés, notamment sur les règlements et la propriété étrangère des entreprises, ont déclaré les responsables, car la refonte augmenterait les tâches de supervision dans une nation typiquement averse au risque.

La principale bourse, la Ho Chi Minh City Stock Exchange, est la plus petite des principales économies d'Asie du Sud-Est, avec une capitalisation boursière d'environ 180 milliards de dollars, soit moins de la moitié de celle de la Malaisie. Elle a été l'une des moins performantes du monde l'année dernière, avec une baisse de plus de 30 % due en grande partie aux turbulences du secteur immobilier.

Bien qu'il s'agisse d'une économie ouverte qui s'appuie sur les investissements industriels offshore et dont les exportations totales représentent autant que son produit intérieur brut, le Vietnam a protégé son marché des actions en limitant l'accès des investisseurs étrangers.

En conséquence, les principaux gestionnaires d'indices boursiers classent le Vietnam comme un marché frontière, avec des économies beaucoup moins développées comme le Bénin ou le Burkina Faso.

En juillet, le gouvernement s'est engagé à viser le passage au statut de marché émergent dans au moins un indice majeur d'ici 2025.

Mais les luttes intestines retardent les réformes du marché dont le pays a tant besoin, ont déclaré trois officiels familiers des discussions. Ils ont tous refusé d'être nommés car les discussions sont internes.

Une source directement impliquée dans les discussions et une autre du gouvernement vietnamien ont déclaré qu'il pourrait y avoir un retard d'au moins un an à moins que des progrès significatifs ne soient réalisés rapidement.

Une troisième source a déclaré que la mise à niveau pourrait être reportée à la fin de cette décennie.

Le ministère des finances n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les mises à niveau pourraient faire grimper les cours des actions jusqu'à 3 %, selon les chercheurs Burcu Hacibedel et Jos van Bommel, qui ont évalué l'impact des inclusions dans les indices dans 24 pays. Pour le Vietnam, cela pourrait signifier des entrées de fonds d'environ 5 milliards de dollars.

D'autres estimations internes, que l'une des sources a partagées avec Reuters, faisaient également état d'un gain initial compris entre 5 et 8 milliards de dollars, même si seules quelques actions étaient éligibles à l'inclusion, grâce aux flux de fonds passifs.

Trinh Nguyen de Natixis, une banque d'investissement, a déclaré que les réglementations du marché vietnamien freinaient la mise à niveau, limitant l'accès à davantage de liquidités.

Les liquidités supplémentaires sont considérées comme cruciales pour les banques vietnamiennes, qui représentent environ un tiers de la capitalisation boursière, afin d'augmenter leurs tampons de capital comparativement faibles, stimulant ainsi la stabilité financière.

PRÉFINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DE LA PARTICIPATION ÉTRANGÈRE

L'inclusion dans tout indice majeur des marchés émergents d'ici 2025 nécessiterait une annonce un an plus tôt, ce qui ne laisse qu'environ 11 mois aux autorités pour adopter et mettre en œuvre des réformes complexes du marché, a déclaré l'une des sources.

Le gestionnaire d'indices FTSE Russell a ajouté le Vietnam en 2018 à sa liste de surveillance des économies frontières qui pourraient être revalorisées, mais "les progrès ont été plus lents que prévu", a-t-il déclaré dans sa dernière mise à jour en septembre sur les reclassements d'actions.

Le fournisseur d'indices MSCI a publié en juin une longue liste de réformes que le Vietnam devait appliquer avant qu'un reclassement puisse être envisagé.

MSCI et FTSE ont refusé de commenter.

Le FTSE et MSCI ont tous deux déclaré publiquement que l'exigence de préfinancement du Vietnam et les limites strictes sur la propriété étrangère des actions sont parmi les principaux obstacles à un relèvement du statut de marché émergent.

Deux des sources impliquées dans les pourparlers visant à résoudre ces questions ont déclaré que l'exigence de préfinancement était considérée comme le principal problème, notamment par MSCI.

Les investisseurs règlent généralement leurs transactions deux jours après une opération sur les marchés ouverts, mais au Vietnam, ils doivent s'assurer de la disponibilité des fonds avant l'exécution de la transaction, ce qui ajoute un coût important pour les négociants qui effectuent plusieurs opérations quotidiennes.

Une solution possible impliquant l'établissement d'une chambre de compensation est entravée par la banque centrale du Vietnam, qui verrait ses responsabilités de supervision s'accroître à la suite de la réforme, selon les sources.

La banque centrale n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'autre obstacle majeur est la limite stricte de la propriété étrangère au Vietnam, qui pour les banques est aussi basse que 30% et a déjà été atteinte pour de nombreux créanciers de premier plan.

Les autorités discutent de plusieurs options pour relever le plafond ou le contourner efficacement, mais aucune décision ne semble imminente, selon les sources.

Une possibilité, selon deux sources impliquées dans les discussions, est d'autoriser les étrangers à acheter des actions sans droit de vote, sans modifier le plafond existant.

Une autre solution, pour laquelle les investisseurs étrangers font pression, consiste à relever progressivement la limite, initialement à 35 %, mais les sources ont indiqué que la banque centrale aurait besoin de plusieurs mois pour faire approuver ce changement par le parlement.