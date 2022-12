Exclusif - Le ministère américain de la Justice est divisé sur l'inculpation de Binance alors que le monde des crypto-monnaies vacille - sources

L'enquête a commencé en 2018 et se concentre sur la conformité de Binance avec les lois et sanctions américaines contre le blanchiment d'argent, ont déclaré ces personnes. Certains des au moins une demi-douzaine de procureurs fédéraux impliqués dans l'affaire estiment que les preuves déjà recueillies justifient d'agir agressivement contre la bourse et de déposer des accusations criminelles contre des cadres individuels, y compris le fondateur Changpeng Zhao, ont déclaré deux des sources. D'autres ont fait valoir qu'il fallait prendre le temps d'examiner davantage de preuves, ont dit les sources.

L'enquête implique les procureurs de trois bureaux du ministère de la Justice : la section de blanchiment d'argent et de recouvrement des actifs, connue sous le nom de MLARS, le bureau du procureur des États-Unis pour le district occidental de Washington à Seattle et l'équipe nationale de lutte contre les cryptomonnaies. Les règlements du ministère de la Justice stipulent que les accusations de blanchiment d'argent contre une institution financière doivent être approuvées par le chef de la MLARS. Les dirigeants des deux autres bureaux, ainsi que des fonctionnaires de plus haut niveau du DOJ, devraient probablement aussi approuver toute action contre Binance, ont déclaré trois des sources.

Grâce à des entretiens avec près d'une douzaine de personnes au courant de l'affaire, y compris d'actuels et d'anciens responsables de l'application de la loi américaine et d'anciens conseillers de Binance, ainsi qu'à un examen des dossiers de la société, Reuters a rassemblé le compte rendu le plus complet à ce jour de la façon dont l'enquête s'est développée et comment Binance a cherché à la tenir à distance. Les délibérations des procureurs sur l'inculpation de Binance n'ont pas été rapportées précédemment.

Les enjeux sont élevés pour le secteur cryptographique profondément perturbé. Si l'enquête va à l'encontre de Binance et de Zhao, cela pourrait desserrer l'emprise de Binance sur le secteur. Son emprise a été renforcée par l'effondrement récent de la bourse rivale FTX.

Les avocats de la défense de Binance du cabinet d'avocats américain Gibson Dunn ont tenu des réunions ces derniers mois avec des responsables du ministère de la Justice, ont indiqué les quatre personnes. Parmi les arguments de Binance : Une poursuite pénale ferait des ravages sur un marché cryptographique déjà en proie à une baisse prolongée. Les discussions ont porté sur d'éventuels accords de plaidoyer, selon trois des sources.

Un porte-parole de Binance a déclaré : "Nous ne connaissons pas les rouages du ministère américain de la Justice, et il ne serait pas approprié pour nous de commenter si c'était le cas." Le ministère de la Justice s'est refusé à tout commentaire.

Les charges faisant l'objet de l'enquête sont le transfert d'argent sans licence, le complot de blanchiment d'argent et les violations de sanctions pénales, ont déclaré les quatre personnes. Aucune décision finale d'inculpation n'a été prise, bien que les procureurs considèrent Zhao et certains autres cadres comme des sujets de l'enquête, a déclaré une source familière de la situation. En fin de compte, le ministère de la Justice pourrait prononcer des inculpations contre Binance et ses dirigeants, négocier un règlement, ou clore l'affaire sans prendre aucune mesure.

Peu de choses ont été révélées au sujet de l'affaire. Reuters a rapporté précédemment qu'en 2020, les procureurs ont demandé à Binance de nombreux dossiers internes sur ses contrôles anti-blanchiment, ainsi que des communications impliquant Zhao et d'autres cadres.

Le nouveau rapport montre que l'affaire a suivi Binance pendant la majeure partie de ses cinq années d'existence, façonnant la gestion de la société par Zhao alors qu'il conduisait sa croissance explosive dans le monde entier. Il a été à l'origine d'une vague de recrutement l'année dernière qui a conduit à l'embauche de fonctionnaires de la division des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service, l'agence gouvernementale américaine qui enquêtait sur Binance. Il a imposé des règles de confidentialité strictes aux employés, leur demandant d'utiliser le moins possible le courrier électronique et de communiquer à l'aide de services de messagerie cryptés, selon des messages de l'entreprise que Reuters a déjà rapportés.

Reuters a enquêté sur la conformité de Binance en matière de criminalité financière au cours de l'année 2022. Les rapports ont montré que Binance conservait des contrôles anti-blanchiment faibles, traitait plus de 10 milliards de dollars de paiements pour des criminels et des entreprises cherchant à échapper aux sanctions américaines, et complotait pour échapper aux régulateurs aux États-Unis et ailleurs.

Binance a contesté les articles, qualifiant les calculs de fonds illicites d'inexacts et les descriptions de ses contrôles de conformité de "dépassées". La bourse a déclaré qu'elle "favorise des normes industrielles plus élevées" et cherche à "améliorer encore notre capacité à détecter les activités cryptographiques illégales sur notre plateforme."

Lancée par Zhao à Shanghai en 2017, Binance domine désormais le secteur de la crypto. La bourse a traité des transactions d'une valeur d'environ 1 600 milliards de dollars en octobre, soit environ la moitié du volume d'échanges de l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Cette somme a éclipsé son ancien challenger FTX, qui a traité 230 milliards de dollars de transactions ce mois-là, selon le site de données CryptoCompare.

FTX a implosé début novembre, déclenchant une vague de demandes publiques pour une plus grande réglementation de l'industrie des cryptomonnaies. Le fondateur Sam Bankman-Fried s'était vanté que sa bourse était la "plus réglementée", mais il l'avait basée aux Bahamas, où la surveillance était légère, et utilisait secrètement les dépôts des clients. Le ministère de la Justice a ouvert une enquête sur la gestion des fonds de la société par FTX, a rapporté Reuters. Lors d'une audience sur la faillite, les avocats de FTX ont déclaré que la bourse était gérée comme un "fief personnel" de Bankman-Fried. Bankman-Fried affirme qu'il n'a pas commis sciemment d'actes répréhensibles.

Des sources familières avec les opérations du ministère de la Justice ont déclaré qu'il n'est pas encore clair si cette nouvelle enquête va donner un nouvel élan à l'enquête sur Binance ou la ralentir.

Zhao, qui refuse de divulguer l'emplacement ou l'entité derrière sa propre bourse, a accéléré la chute de son rival en annonçant que Binance allait vendre sa participation dans le jeton numérique FTX. Cela a déclenché une vague de retraits d'utilisateurs, obligeant finalement FTX à déposer le bilan.

Dans un billet de blog publié quelques jours plus tard, Zhao a écrit que Binance "doit montrer l'exemple" à l'avenir. "Nous ne pouvons pas laisser quelques mauvais acteurs entacher la réputation de cette industrie", a-t-il écrit.

"AVOCAT EN HAUT"

Les procureurs du bureau du procureur américain à Seattle ont commencé à enquêter sur Binance en 2018, suite à une vague d'affaires qui ont vu des criminels utiliser Binance pour déplacer des fonds illicites, ont déclaré les quatre personnes familières avec l'enquête.

Le bureau de Seattle s'est associé au MLARS pour poursuivre l'affaire, avec des agents de la division des enquêtes criminelles de l'IRS.

Binance a commencé à s'intéresser aux risques d'action répressive des États-Unis cette année-là. Un résumé d'une réunion de l'entreprise en octobre 2018, à laquelle assistait Zhao, indiquait : "Avocat aux États-Unis, aborder les risques réglementaires."

La loi américaine sur le secret bancaire, conçue pour protéger le système financier américain contre les financements illicites, exige que les bourses de crypto-monnaies s'enregistrent auprès du département du Trésor et se conforment aux exigences de lutte contre le blanchiment d'argent si elles mènent des activités "substantielles" aux États-Unis. Binance ne l'a jamais fait, bien que près d'un tiers de ses utilisateurs soient basés aux États-Unis l'année de son lancement, selon un billet de blog de l'entreprise.

Au lieu de cela, Zhao a approuvé une proposition d'une personne fournissant des conseils à Binance pour "isoler" Binance de l'examen américain en mettant en place un nouvel échange américain qui attirerait l'attention des régulateurs loin de la plate-forme principale, comme l'a rapporté Reuters en octobre. Zhao s'est inquiété du fait que les autorités américaines puissent avoir accès aux dossiers internes de Binance, comme le montrent les messages de la société.

Un guide publié à l'intention des employés pour un service de messagerie cryptée mentionnait ses "messages auto-effacés automatiques" comme un avantage.

Jusqu'en 2020, le service juridique de Binance a fonctionné avec des moyens rudimentaires. Son chef du service juridique, Jared Gross, était un ancien avocat spécialisé dans les fusions et acquisitions, peu expérimenté dans les relations avec les autorités, selon deux personnes ayant travaillé avec lui. Face à l'enquête du ministère de la Justice, Binance a embauché un avocat externe du cabinet d'avocats américain Paul Weiss, Roberto Gonzalez, qui était auparavant l'avocat général adjoint du Trésor. Gross, qui a quitté Binance l'année dernière, n'a pas répondu aux messages et appels téléphoniques. Gonzalez et Paul Weiss n'ont pas fait de commentaires.

En décembre 2020, deux avocats du MLARS et un procureur de Seattle ont envoyé la demande de documents du DOJ à Binance, adressée à Gonzalez. La lettre demandait tous les documents contenant des instructions pour que "les documents soient détruits, modifiés ou retirés des fichiers de Binance" ou que "les informations ne soient pas consignées par écrit." La demande portait sur les communications impliquant Zhao et 12 autres cadres et conseillers de Binance.

Plusieurs jours plus tard, un conseiller de l'une des personnes nommées dans la lettre a reçu un appel téléphonique paniqué de cette personne. L'appelant a dit au conseiller que Binance avait du mal à répondre au DOJ parce que de nombreux documents pertinents pour la demande du ministère avaient déjà été effacés en raison des règles de confidentialité de Zhao. Cela s'étendait, selon la personne, aux approbations de Zhao pour les décisions financières de Binance.US, la bourse américaine distincte qui déclare publiquement être "totalement indépendante" de la plateforme principale de Binance.

Un porte-parole de Binance.US a déclaré que les questions de Reuters étaient "alimentées par de fausses insinuations", et que Binance.US était une entité distincte avec sa propre équipe de direction qui est "uniquement responsable de la supervision des décisions et de l'activité à travers l'entreprise".

Les messages texte et les enregistrements téléphoniques examinés par Reuters confirment que l'appel a eu lieu et qu'il concernait la lettre du ministère de décembre 2020. Le conseiller a décrit le contenu de l'appel à la condition que Reuters n'identifie pas le conseiller ou l'appelant.

Reuters, qui a été le premier à divulguer publiquement la demande, n'a pas pu déterminer comment Binance a finalement répondu à la lettre du DOJ.

NOUVELLE TASK FORCE

L'année suivante, Binance a commencé un blitz de recrutement. Elle a embauché au moins cinq anciens fonctionnaires de l'unité de cybercriminalité de l'IRS Criminal Investigation, dont un nouveau responsable mondial des enquêtes appelé Tigran Gambaryan. Binance a déclaré que l'équipe de Gambaryan détecterait et préviendrait les crimes sur la plateforme et travaillerait en étroite collaboration avec les forces de l'ordre.

En tant qu'agent spécial de l'IRS-CI, Gambaryan avait contribué à mener des enquêtes sur plusieurs opérations de crypto criminalité notoires, telles que le marché de drogues du darknet Silk Road et un site d'abus d'enfants appelé Dark Scandals, dont Reuters a détaillé les opérations dans un article le mois dernier. Gambaryan n'était pas impliqué dans l'enquête sur Binance à l'IRS-CI, mais était proche des agents qui l'étaient, selon deux personnes qui ont travaillé avec lui.

Son embauche faisait partie d'un programme de recrutement par Binance parmi les agents d'application de la loi aux États-Unis, proposant des salaires qui dépassaient de loin ce qui était disponible dans de nombreuses autres entreprises de finance et de crypto, selon quatre personnes familières avec la sensibilisation.

Gambaryan n'a pas répondu à une demande de commentaire. Binance a déclaré à Reuters : "Nous sommes fiers de compter dans nos rangs certains des cyber-enquêteurs les plus célèbres représentant pratiquement toutes les grandes agences internationales d'application de la loi à travers le monde." Binance a déclaré avoir environ 300 enquêteurs qui travaillent "pour protéger les utilisateurs des acteurs illicites."

En août 2021, Binance a mis fin à une politique qui permettait aux utilisateurs d'ouvrir des comptes avec uniquement une adresse e-mail. Reuters a rapporté précédemment que des criminels allant des trafiquants de drogue russes aux pirates informatiques nord-coréens avaient exploité cette fonctionnalité pour déplacer de l'argent de manière anonyme via Binance.

Mais même après que Binance ait exigé de tous les utilisateurs qu'ils s'identifient, des lacunes subsistaient dans son programme de conformité. Par exemple, entre cette date et ce mois de novembre, Binance a traité plus d'un milliard de dollars de transactions pour des entreprises de crypto-monnaies iraniennes, ce qui a fait courir à la société le risque de violer les sanctions américaines, a rapporté Reuters le mois dernier.

En octobre 2021, le procureur général adjoint Lisa Monaco a annoncé la création d'une équipe nationale de lutte contre les cryptomonnaies (NCET) pour s'attaquer aux enquêtes sur "les utilisations criminelles des cryptomonnaies, en particulier les crimes commis par les échanges de devises virtuelles." Dans un autre discours prononcé le même mois, Monaco a déclaré que la "première priorité du ministère de la Justice en matière de criminalité d'entreprise" était de poursuivre les individus qui profitent des actes répréhensibles des entreprises.

Le ministère de la Justice a nommé Eun Young Choi, précédemment conseiller principal de Monaco, comme premier directeur de la NCET. Sous la direction de Choi, le NCET a commencé à coordonner l'enquête sur Binance, en se joignant au bureau du procureur américain à Seattle et au MLARS, selon les quatre personnes familières avec l'affaire. Les agents ont recueilli des preuves auprès d'anciens employés de Binance et de partenaires commerciaux, ont-ils dit.

Au cours des derniers mois, les procureurs du NCET et du bureau de Seattle ont conclu qu'ils disposaient de suffisamment de preuves pour préparer des accusations non seulement contre Binance, mais aussi contre Zhao et certains autres cadres, ont dit les personnes. Cependant, la direction de MLARS a hésité à aller de l'avant avec une mise en accusation, ce qui a entraîné des frustrations au sein de l'équipe d'enquête, ont dit les personnes.

Le MLARS a la réputation, au sein du ministère de la Justice, d'être lent à prendre des décisions en matière de poursuites, ont déclaré des personnes connaissant ses activités. En octobre, cependant, le ministère a nommé un nouveau chef du MLARS, Brent Wible, qui travaillait auparavant dans la section des fraudes et avant cela comme procureur dans le district sud de New York. Ces deux bureaux sont connus, parmi les responsables actuels et anciens de l'application de la loi, pour poursuivre les affaires de manière plus agressive.

Binance a engagé un ancien chef du MLARS, Kendall Day, associé chez Gibson Dunn, pour engager des discussions avec le ministère de la Justice. Day a rencontré des responsables de la Justice à Washington au cours des derniers mois, ont déclaré trois des personnes. Les fonctionnaires ont discuté avec Day d'une possible résolution de l'affaire à l'amiable, où les suspects pourraient plaider coupable ou payer une amende, ont dit les trois sources. Day n'a pas fait de commentaire.