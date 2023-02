Exclusif - Le ministère chinois rencontre les raffineurs pour faire le point sur le commerce du pétrole russe -sources

La Chine et l'Inde achètent à prix cassés dans un contexte de sanctions occidentales contre le pétrole russe et, plus récemment, d'embargos et de plafonnement des prix.

Lors de discussions avec une dizaine de raffineurs indépendants la semaine dernière, le ministère s'est enquis des volumes et des prix de leurs importations de pétrole russe, ont indiqué les sources.

Les fonctionnaires ont également demandé aux raffineurs s'ils avaient rencontré des obstacles dans ces transactions, ont-ils ajouté.

"Le gouvernement veut comprendre quelle quantité les raffineurs indépendants pourraient éventuellement acheter et leur appétit réel pour ces importations", a déclaré une source ayant une connaissance directe des discussions.

Les sources ont refusé d'être nommées car les discussions n'étaient pas publiques. Le ministère n'a pas répondu à une demande de commentaire.

"Les responsables voulaient avoir une idée des bases sur le terrain, de sorte que lorsque la Chine communiquera avec la Russie, le gouvernement saura de quoi parler", a déclaré une source basée en Chine, un cadre supérieur qui s'occupe du pétrole russe.

Ces conversations interviennent alors que le Parlement se prépare à son congrès annuel le mois prochain et à une éventuelle visite d'État du président chinois Xi Jinping en Russie.

En outre, le plus haut diplomate chinois, Wang Yi, se rendra en Russie au cours de son voyage actuel en Europe, a déclaré le ministère des affaires étrangères.

Le ministère n'a pas proposé d'orientation sur les accords pétroliers russes, selon trois des sources.

RAFFINERIES D'ÉTAT

Le ministère a également rencontré des raffineurs d'État ce mois-ci pour discuter de la politique commerciale de la Chine en matière de carburants raffinés, que Pékin a assouplie à la fin de l'année dernière pour encourager les exportations, selon les sources.

Une troisième source a déclaré que les raffineurs d'État ont également été interrogés sur l'impact sur les exportations chinoises de l'embargo européen sur les exportations de carburant russe qui a pris effet le 5 février.

La Chine a importé quotidiennement 1,73 million de barils de brut russe en 2022, soit une hausse de 8,3 % par rapport à l'année précédente.

Les principaux raffineurs d'État PetroChina et Sinopec reprennent leurs achats de brut russe maritime à prix réduit après une brève pause fin 2022, mais adoptent une approche prudente en achetant des cargaisons sur une base livrée uniquement.