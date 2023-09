L'Arabie saoudite est déterminée à obtenir un pacte militaire exigeant des États-Unis qu'ils défendent le royaume en échange de l'ouverture des relations avec Israël. Elle n'empêchera pas la conclusion d'un accord même si Israël n'offre pas de concessions majeures aux Palestiniens dans leur demande de création d'un État, ont déclaré trois sources régionales au fait des pourparlers.

Un pacte pourrait ne pas être à la hauteur des garanties de défense en fonte, de type OTAN, que le royaume recherchait initialement lorsque la question a été discutée pour la première fois entre le prince héritier Mohammed bin Salman et Joe Biden lors de la visite du président américain en Arabie saoudite en juillet 2022.

Au lieu de cela, une source américaine a déclaré qu'il pourrait ressembler aux traités que Washington a conclus avec des États asiatiques ou, si cela n'obtenait pas l'approbation du Congrès américain, il pourrait être similaire à un accord des États-Unis avec Bahreïn, où la cinquième flotte de la marine américaine est basée. Un tel accord n'aurait pas besoin du soutien du Congrès.

Washington pourrait également adoucir tout accord en désignant l'Arabie saoudite comme un allié majeur non membre de l'OTAN, un statut déjà accordé à Israël, a déclaré la source américaine.

Toutefois, toutes les sources ont indiqué que l'Arabie saoudite ne se contenterait pas d'assurances contraignantes de la protection des États-Unis en cas d'attaque, comme les tirs de missiles du 14 septembre 2019 sur ses sites pétroliers, qui ont ébranlé les marchés mondiaux. Riyad et Washington ont blâmé l'Iran, le rival régional du royaume, bien que Téhéran ait nié avoir joué un rôle.

Des accords accordant au plus grand exportateur de pétrole du monde la protection des États-Unis en échange d'une normalisation avec Israël remodèleraient le Moyen-Orient en réunissant deux ennemis de longue date et en liant Riyad à Washington après les percées de la Chine dans la région. Pour Joe Biden, il s'agirait d'une victoire diplomatique à vanter avant les élections américaines de 2024.

Les Palestiniens pourraient obtenir un assouplissement de certaines restrictions israéliennes, mais ces mesures ne répondraient pas à leurs aspirations à un État. Comme pour les autres accords israélo-arabes conclus au fil des décennies, la principale revendication des Palestiniens, à savoir la création d'un État, serait reléguée au second plan, ont déclaré les trois sources régionales au fait des pourparlers.

"La normalisation se fera entre Israël et l'Arabie saoudite. Si les Palestiniens s'y opposent, le royaume continuera sur sa lancée", a déclaré l'une des sources régionales. "L'Arabie saoudite soutient un plan de paix pour les Palestiniens, mais cette fois-ci, elle voulait quelque chose pour l'Arabie saoudite, pas seulement pour les Palestiniens.

Le gouvernement saoudien et le département d'État américain n'ont pas répondu aux questions posées par courriel à propos de cet article.

MOINS QU'UN TRAITÉ COMPLET

Un fonctionnaire américain, qui, comme d'autres, a refusé d'être nommé en raison du caractère sensible de la question, a déclaré que les paramètres d'un pacte de défense étaient encore en cours d'élaboration, ajoutant que ce qui était discuté "ne serait pas un traité d'alliance ou quoi que ce soit de ce genre [...] Il s'agirait d'une entente mutuelle en matière de défense, d'un accord de coopération ou d'un accord d'association. Il s'agirait d'un accord de défense mutuelle, moins qu'un traité à part entière".

Il s'agirait d'une entente mutuelle en matière de défense, moins qu'un traité à part entière". Le fonctionnaire a précisé que cette entente ressemblerait davantage aux relations entre les États-Unis et Israël, qui reçoit les armes américaines les plus perfectionnées et organise des exercices conjoints de défense aérienne et antimissile.

Une source à Washington au fait des discussions a déclaré que M. MbS avait demandé un traité de type OTAN, mais que Washington était réticent à aller jusqu'à l'article 5 de l'OTAN, qui stipule qu'une attaque contre un allié est considérée comme une attaque contre tous les autres.

La source a indiqué que les collaborateurs de M. Biden pourraient envisager un pacte inspiré de ceux conclus avec le Japon et d'autres alliés asiatiques, dans le cadre desquels les États-Unis s'engagent à fournir un soutien militaire, mais sont moins explicites quant au déploiement de troupes américaines. Toutefois, la source a indiqué que certains législateurs américains pourraient s'opposer à un tel pacte.

Un autre modèle, qui ne nécessiterait pas l'approbation du Congrès, serait l'accord signé avec Bahreïn le 13 septembre, dans lequel les États-Unis s'engagent à "dissuader et à faire face à toute agression extérieure", tout en précisant que les deux gouvernements se consulteraient pour déterminer les mesures à prendre, le cas échéant.

La source à Washington a déclaré que l'Arabie saoudite pourrait être désignée comme un allié majeur non membre de l'OTAN, une mesure envisagée depuis longtemps. Ce statut, dont bénéficient plusieurs États arabes tels que l'Égypte, s'accompagne d'une série d'avantages, tels que la formation.

La seconde source régionale a déclaré que Riyad faisait des compromis sur certaines exigences pour contribuer à la conclusion d'un accord, notamment en ce qui concerne ses projets de technologie nucléaire civile. La source a déclaré que l'Arabie saoudite était prête à signer la section 123 de la loi américaine sur l'énergie atomique, qui établit un cadre pour la coopération nucléaire pacifique des États-Unis, une mesure que Riyad avait précédemment refusée.

La source du Golfe a déclaré que le royaume était prêt à accepter un pacte qui ne correspondrait pas à une garantie de l'article 5 de l'OTAN, mais que les États-Unis devaient s'engager à protéger l'Arabie saoudite en cas d'attaque de son territoire. La source a également déclaré qu'un accord pourrait être similaire à celui de Bahreïn, mais avec des engagements supplémentaires.

RECHERCHE D'ENGAGEMENTS ISRAÉLIENS

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué la possibilité d'une paix "historique" avec l'Arabie saoudite, foyer de l'islam. Mais pour obtenir ce prix, M. Netanyahu doit gagner l'approbation des partis de sa coalition d'extrême droite qui rejettent toute concession aux Palestiniens.

Lors d'une interview accordée à Fox News ce mois-ci, MbS a déclaré que le royaume se rapprochait de plus en plus d'une normalisation des liens avec Israël. Il a évoqué la nécessité pour Israël de "faciliter la vie des Palestiniens", mais n'a pas mentionné la création d'un État palestinien.

Néanmoins, des diplomates et des sources régionales ont indiqué que M. MbS insistait sur certains engagements de la part d'Israël pour montrer qu'il n'abandonnait pas les Palestiniens et qu'il cherchait à maintenir la porte ouverte à une solution à deux États.

Il s'agirait notamment d'exiger d'Israël qu'il transfère à l'Autorité palestinienne (AP) une partie du territoire contrôlé par Israël en Cisjordanie, qu'il limite les activités des colonies juives et qu'il mette un terme à toute démarche visant à annexer des parties de la Cisjordanie. Riyad a également promis une aide financière à l'AP, selon les diplomates et les sources.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré que tout accord devait reconnaître le droit des Palestiniens à un État dans les frontières de 1967, y compris Jérusalem-Est, et mettre un terme à la colonisation israélienne. Toutefois, toutes les sources ont indiqué qu'il était peu probable qu'un accord israélo-saoudien aborde ces questions brûlantes.

M. Netanyahu a déclaré que les Palestiniens ne devraient pas avoir de droit de veto sur un accord de paix.

Toutefois, même si les États-Unis, Israël et l'Arabie saoudite se mettent d'accord, il sera difficile d'obtenir le soutien des législateurs du Congrès américain.

Les républicains et les membres du parti démocrate de M. Biden ont déjà dénoncé Riyad pour son intervention militaire au Yémen, ses mesures visant à soutenir les prix du pétrole et son rôle dans l'assassinat, en 2018, du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, qui travaillait pour le Washington Post. MbS a nié avoir ordonné l'assassinat.

"Ce qui est important pour l'Arabie saoudite, c'est que M. Biden fasse approuver le pacte par le Congrès", a déclaré la première source régionale, soulignant les concessions faites par Riyad pour obtenir un accord.

Pour M. Biden, un accord construisant un axe américano-israélo-saoudien pourrait mettre un frein aux avancées diplomatiques de la Chine, qui a négocié un rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, que Washington accuse de chercher à se doter de l'arme nucléaire. Téhéran dément.

"On a eu le sentiment que les États-Unis avaient abandonné la région", a déclaré un diplomate. "En courtisant la Chine, les Saoudiens voulaient créer une certaine anxiété qui pousserait les États-Unis à se réengager. Cela a fonctionné.