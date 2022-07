Exclusif : Le pape François dément avoir l'intention de démissionner prochainement

Lors d'une interview exclusive dans sa résidence au Vatican, François a également démenti les rumeurs selon lesquelles il avait un cancer, plaisantant sur le fait que ses médecins "ne m'ont rien dit à ce sujet", et a donné pour la première fois des détails sur l'affection du genou qui l'a empêché d'exercer certaines fonctions.

Au cours d'une conversation de 90 minutes samedi après-midi, menée en italien, sans la présence d'assistants, le pontife de 85 ans a également réitéré sa condamnation de l'avortement suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis le mois dernier.

Des rumeurs ont circulé dans les médias selon lesquelles une conjonction d'événements à la fin du mois d'août, notamment des réunions avec les cardinaux du monde entier pour discuter d'une nouvelle constitution du Vatican, une cérémonie d'intronisation de nouveaux cardinaux et une visite dans la ville italienne de L'Aquila, pourrait présager l'annonce d'une démission.

L'Aquila est associée au pape Célestin V, qui a démissionné de la papauté en 1294. Le pape Benoît XVI a visité la ville quatre ans avant de démissionner en 2013, le premier pape à le faire depuis environ 600 ans.

Mais François, alerte et à l'aise tout au long de l'interview alors qu'il discutait d'un large éventail de questions internationales et de l'Église, s'est moqué de cette idée.

"Toutes ces coïncidences ont fait penser à certains que la même 'liturgie' se produirait", a-t-il déclaré. "Mais cela ne m'a jamais effleuré l'esprit. Pour le moment, non, pour le moment, non. Vraiment !"

François a toutefois réitéré sa position, souvent exprimée, selon laquelle il pourrait démissionner un jour si sa santé défaillante l'empêchait de diriger l'Eglise - ce qui était presque impensable avant Benoît XVI.

Interrogé sur le moment où il pensait que cela pourrait arriver, il a répondu : "Nous ne savons pas. Dieu le dira".

BLESSURE AU GENOU

L'interview a eu lieu le jour où il devait partir pour la République démocratique du Congo et le Sud-Soudan, un voyage qu'il a dû annuler parce que les médecins ont dit qu'il pourrait également devoir manquer un voyage au Canada du 24 au 30 juillet s'il n'acceptait pas de suivre 20 jours supplémentaires de thérapie et de repos pour son genou droit.

Il a déclaré que la décision d'annuler le voyage en Afrique lui avait causé "beaucoup de souffrance", notamment parce qu'il voulait promouvoir la paix dans les deux pays.

François a utilisé une canne pour entrer dans une salle de réception au rez-de-chaussée de la maison d'hôtes de Santa Marta où il vit depuis son élection en 2013, évitant l'appartement papal du Palais apostolique utilisé par ses prédécesseurs.

La pièce comporte une copie de l'une des peintures préférées de François : "Marie, dénouant les nœuds", créée vers 1700 par l'Allemand Joachim Schmidtner.

Interrogé sur son état de santé, le pape a plaisanté : "Je suis toujours en vie !"

Il a donné des détails sur sa maladie pour la première fois en public, disant qu'il avait subi "une petite fracture" au genou lorsqu'il a fait un faux pas alors qu'un ligament était enflammé.

"Je vais bien, je vais lentement mieux", a-t-il déclaré, ajoutant que la fracture se ressoudait, aidée par une thérapie au laser et à l'aimant.

Francis a également rejeté les rumeurs selon lesquelles un cancer avait été découvert il y a un an, lorsqu'il a subi une opération de six heures pour retirer une partie de son côlon en raison d'une diverticulite, une affection courante chez les personnes âgées.

"Elle (l'opération) a été un grand succès", a-t-il déclaré, ajoutant en riant qu'"ils ne m'ont rien dit" au sujet du supposé cancer, qu'il a rejeté comme des "ragots de cour".

Mais il a déclaré qu'il ne souhaitait pas être opéré du genou car l'anesthésie générale de l'opération de l'année dernière avait eu des effets secondaires négatifs.

VOYAGE PAPAL À MOSCOU ?

Parlant de la situation en Ukraine, François a noté qu'il y a eu des contacts entre le secrétaire d'Etat du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, au sujet d'un éventuel voyage à Moscou.

Les premiers signes ne sont pas bons. Aucun pape ne s'est jamais rendu à Moscou, et François a condamné à plusieurs reprises l'invasion de l'Ukraine par la Russie ; jeudi dernier, il l'a implicitement accusée de mener une "guerre d'agression cruelle et insensée".

Lorsque le Vatican s'est enquis pour la première fois d'un voyage il y a plusieurs mois, François a déclaré que Moscou avait répondu que ce n'était pas le bon moment.

Mais il a laissé entendre que quelque chose pourrait maintenant avoir changé.

"Je voudrais aller (en Ukraine), et je voulais d'abord aller à Moscou. Nous avons échangé des messages à ce sujet, car je pensais que si le président russe me donnait une petite fenêtre pour servir la cause de la paix ...

"Et maintenant, il est possible, après mon retour du Canada, il est possible que je parvienne à me rendre en Ukraine", a-t-il déclaré. "La première chose est d'aller en Russie pour essayer d'aider d'une manière ou d'une autre, mais j'aimerais aller dans les deux capitales."

DÉCISION SUR L'AVORTEMENT

Interrogé sur la décision de la Cour suprême des États-Unis qui a annulé l'arrêt historique Roe v. Wade établissant le droit d'une femme à l'avortement, François a dit qu'il respectait la décision mais qu'il n'avait pas assez d'informations pour en parler d'un point de vue juridique.

Mais il a fermement condamné l'avortement, le comparant à "engager un tueur à gages". L'Église catholique enseigne que la vie commence au moment de la conception.

"Je demande : est-il légitime, est-il juste, d'éliminer une vie humaine pour résoudre un problème ?"

François a été interrogé sur un débat aux États-Unis sur la question de savoir si un politicien catholique qui est personnellement opposé à l'avortement mais soutient le droit des autres à choisir devrait être autorisé à recevoir le sacrement de la communion.

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, par exemple, s'est vu interdire par l'archevêque conservateur de son diocèse natal de San Francisco de le recevoir là-bas, mais elle reçoit régulièrement la communion dans une paroisse de Washington, D.C. La semaine dernière, elle a reçu le sacrement lors d'une messe papale au Vatican.

"Quand l'Église perd sa nature pastorale, quand un évêque perd sa nature pastorale, cela cause un problème politique", a déclaré le pape. "C'est tout ce que je peux dire."