Exclusif - Le petit programme nucléaire britannique Rolls-Royce sera à court d'argent d'ici fin 2024.

La Grande-Bretagne cherche à remplacer ses centrales nucléaires vieillissantes, car tous ses sites, sauf un, qui produisent environ 13 % de l'électricité du pays, doivent fermer d'ici 2030.

Le pays, ainsi que d'autres en Europe, a également besoin de renforcer son indépendance énergétique après que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a entraîné des prix record de l'électricité.

Les nouveaux projets nucléaires à grande échelle, dont les coûts initiaux sont énormes, ont eu du mal à attirer les investissements, mettant l'accent sur des réacteurs plus petits et moins chers qui, selon le gouvernement, ont un potentiel d'exportation.

L'activité de développement de petits réacteurs modulaires (SMR) de Rolls-Royce a reçu un engagement de 210 millions de livres du gouvernement en 2021, mais les discussions sur le mode de financement des projets doivent encore commencer.

"Nous ne demandons pas au gouvernement de passer une commande (pour les unités nucléaires) aujourd'hui, mais nous devons commencer les négociations sur un plan de déploiement d'ici le milieu de l'année", a déclaré à Reuters Alastair Evans, directeur des affaires gouvernementales et corporatives chez Rolls-Royce SMR.

"Nous sommes face à un bord de falaise, d'ici décembre 2024, l'argent sera épuisé", a-t-il ajouté.

Le nouveau PDG de Rolls-Royce, Tufan Erginbilgic, a déclaré la semaine dernière qu'il y avait un sentiment d'urgence dans son engagement avec le gouvernement.

"Nous avons construit une équipe compétente (et) sans aucun projet, le maintien de cette équipe sera un grand défi", a-t-il déclaré aux journalistes après que le groupe ait publié ses résultats annuels.

Avec des rivaux travaillant sur une technologie similaire, il est vital d'agir rapidement, a-t-il ajouté.

"Il est important que nous nous engagions donc de toute urgence avec le gouvernement britannique, et pour un projet que nous pouvons déployer dès que possible", a-t-il déclaré.

Rolls Royce et les actionnaires de l'entreprise SMR, la société de conseil BNF Resources Ltd, la société énergétique américaine Constellation et Qatar Investment Authority ont investi environ 280 millions de livres au total.

Cet argent et celui du gouvernement ont été utilisés pour construire l'entreprise, qui emploie quelque 600 personnes à Derby, Warrington et Manchester.

Les fonds lui ont permis d'entamer le processus réglementaire pour approuver la conception du réacteur et identifier des sites pour les usines et les fabriques.

Rolls-Royce espère construire les réacteurs dans des usines britanniques et a identifié des sites possibles à Sunderland et South Tyneside et Teeside dans le nord de l'Angleterre et Deeside au Pays de Galles.

(1 $ = 0,8267 livre)