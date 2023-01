Exclusif - Le pétrole russe est expédié en Asie dans des superpétroliers chinois en raison de la pénurie de navires.

La Chine, premier importateur mondial de pétrole, a continué à acheter du pétrole russe malgré les sanctions occidentales, après que le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant chinois Xi Jinping aient lancé ce qu'ils ont appelé un partenariat sans limite avant la guerre en Ukraine.

Les sources ont indiqué qu'un cinquième superpétrolier, ou très gros transporteur de brut (VLCC), expédiait du brut vers l'Inde, qui, comme la Chine, a continué à acheter du pétrole russe vendu au rabais, de nombreux acheteurs occidentaux se tournant vers d'autres fournisseurs.

Les cinq expéditions étaient prévues entre le 22 décembre et le 23 janvier, selon les sources et les données de suivi des navires d'Eikon.

Le plafond de prix du G7 introduit en décembre permet aux pays hors de l'Union européenne d'importer du pétrole russe par voie maritime, mais il interdit aux compagnies de transport maritime, d'assurance et de réassurance de traiter des cargaisons de brut russe à moins qu'elles ne soient vendues à un prix inférieur au plafond de 60 dollars.

"Avec des prix de l'Oural bien inférieurs au plafond, l'activité d'achat et de commerce de l'Oural est essentiellement légitime", a déclaré un cadre d'une entreprise chinoise impliquée dans les expéditions.

Alors que les États-Unis et leurs alliés tentaient d'étouffer les revenus énergétiques de Moscou pour limiter sa capacité à financer la guerre en Ukraine, la Russie a rapidement détourné les exportations de pétrole de l'Europe l'année dernière, principalement vers l'Asie.

Les voyages plus longs, les rabais importants et les taux de fret record ont grugé les bénéfices, mais l'utilisation de superpétroliers sur les routes asiatiques pourrait maintenant réduire les coûts d'expédition.

Les ministères russes de l'énergie et des transports ont refusé de commenter. Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas répondu à une demande de commentaire, bien que Pékin ait précédemment qualifié d'illégales les sanctions occidentales contre la Russie.

Le ministre indien du pétrole, Hardeep Singh Puri, a déclaré lors d'un point de presse jeudi que l'Inde achèterait du pétrole partout où elle pourrait décrocher le prix le plus bas.

Selon des sources industrielles, les raffineurs indiens décrochent une remise de 15 à 20 dollars par baril sur le pétrole russe sur une base livrée par rapport au Brent.

LA RUSSIE SE TOURNE VERS L'ASIE

La Russie envoie de l'Oural depuis ses ports occidentaux pour transbordement sur les supertankers Lauren II, Monica S, Catalina 7 et Natalina 7, tous des navires battant pavillon panaméen à destination de la Chine, tandis que le Sao Paulo est déjà en approche de l'Inde, selon trois sources commerciales et les données Eikon.

D'après les données Eikon et les bases de données maritimes publiques, Lauren II est géré par la société chinoise Greetee Co Ltd et appartient à la société chinoise Maisie Ltd, Catalina 7 appartient à la société hongkongaise Canes Venatici Ltd et Natalina 7 à la société hongkongaise Astrid Menks Ltd, tous deux gérés par la société chinoise Runne Co Ltd, tandis que Monica S appartient à la société chinoise Gabrielle Ltd et est géré par Derecttor Co Ltd. Le Sao Paulo est détenu et géré par Rotimo Holdings Ltd, basé à Chypre.

Reuters n'a pas été en mesure de contacter immédiatement les propriétaires et les gestionnaires en raison du manque d'informations publiques à leur sujet.

Le cadre de la société chinoise impliquée dans les expéditions a estimé qu'un total de 18 supertankers chinois et 16 autres navires de taille Aframax pourraient être utilisés pour le transport de brut russe en 2023, ce qui serait suffisant pour transporter 15 millions de tonnes par an ou environ 10 % des exportations totales de l'Oural.

Un VLCC peut transporter jusqu'à 2 millions de barils, un navire Suezmax jusqu'à 1 million de barils et un Aframax jusqu'à 0,6 million de barils.

Alors que la plupart du brut russe se dirige désormais vers la Chine, l'Inde et la Turquie dans des navires russes ou non occidentaux, les sanctions du G7 ont entraîné une pénurie de petits pétroliers de classe glace - dont beaucoup appartiennent à des compagnies grecques et norvégiennes - dont la Russie a besoin pour transporter son brut depuis les ports de la mer Baltique en hiver.

La Russie et la Chine ne disposent pas d'une grande flotte de navires de classe glace et l'utilisation de VLCC chinois leur permet de se rendre des ports de la Baltique pour effectuer des transferts de navire à navire vers des pétroliers plus grands dans les eaux internationales, selon les négociants.

Cette pratique est apparue dans les données de suivi d'Eikon, y compris dans les eaux internationales de la Méditerranée, l'exécutif soulignant les opérations près de Ceuta, une ville autonome espagnole sur la côte nord de l'Afrique, et de Kalamata, une ville de la péninsule du Péloponnèse dans le sud de la Grèce.

"C'est extrêmement coûteux et cela n'a pas de sens d'utiliser des pétroliers de classe glace pour de longues distances", a déclaré un trader du marché européen, expliquant pourquoi les VLCC étaient utilisés.

Un autre négociant a déclaré que la guerre en Ukraine et les sanctions avaient fait grimper la demande de pétroliers plus petits et fait baisser les tarifs des grands navires, contribuant ainsi à réduire une partie des coûts supplémentaires auxquels la Russie doit faire face.