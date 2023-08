L'entrepreneur hôtelier Robert Bigelow, le plus grand donateur individuel d'un groupe soutenant la candidature présidentielle de Ron DeSantis, a déclaré à Reuters vendredi qu'il ne donnerait pas plus d'argent à moins que le gouverneur de Floride n'attire de nouveaux donateurs importants et n'adopte une approche plus modérée.

Les commentaires de Bigelow, qui a donné 20 millions de dollars au super PAC pro-DeSantis "Never Back Down" en mars, soulignent les préoccupations des donateurs concernant la campagne en difficulté du gouverneur de Floride, qui a été incapable de faire une entaille à l'énorme avance de l'ancien président Donald Trump pour l'investiture républicaine de 2024.

"Il doit se réorienter pour atteindre les modérés. Il perdra s'il ne le fait pas (...). L'extrémisme ne vous fera pas élire", a déclaré M. Bigelow lors d'une interview, ajoutant qu'il avait fait part de ces préoccupations à la campagne de M. DeSantis.

Lorsqu'on lui a demandé quelles politiques spécifiques il ne soutenait pas, M. Bigelow a cité uniquement la signature par M. DeSantis, en avril, d'un projet de loi adopté par l'assemblée législative de Floride interdisant les avortements après six semaines, une décision qui est intervenue après que M. Bigelow eut fait don de 20 millions de dollars.

M. Bigelow a déclaré qu'il ne donnerait pas plus d'argent pour l'instant. "Pas tant que je ne verrai pas qu'il est capable de générer plus d'argent par lui-même. Je représente déjà un pourcentage trop important", a déclaré M. Bigelow. "Beaucoup de ses donateurs sont encore hésitants.

M. Bigelow, fondateur de la société Bigelow Aerospace, basée à Las Vegas, a déclaré qu'il ne cherchait pas à obtenir un chiffre exact, mais que "ce sera beaucoup".

Dans une déclaration à Reuters, un porte-parole de la campagne de M. DeSantis, Bryan Griffin, s'est dit "reconnaissant" envers les partisans et les donateurs qui leur ont donné "la capacité de rivaliser sur le long terme", sans s'adresser directement à M. Bigelow.

Les commentaires de M. Bigelow risquent d'alimenter l'idée que M. DeSantis, autrefois chouchou des donateurs et censé mener une véritable bataille contre M. Trump, se trouve dans une spirale descendante, car ses politiques sociales de droite et sa personnalité en bois ne parviennent pas à enthousiasmer les électeurs.

M. DeSantis s'est positionné à la droite de M. Trump, alors que de nombreux stratèges républicains estiment qu'il devrait plutôt essayer de séduire les modérés qui s'inquiètent de la politique et de l'éligibilité de M. Trump.

Une source au fait de la stratégie du gouverneur a déclaré à Reuters que "les donateurs ne définissent pas la politique du gouverneur et ne le feront jamais".

Never Back Down n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

BIGELOW RESTE FIDÈLE À DESANTIS

Même si DeSantis a attiré de gros donateurs désespérés par une alternative à Trump, Bigelow se démarque. Après lui, le deuxième plus grand donateur individuel de Never Back Down est le capital-risqueur Douglas Leone, qui a donné 2 millions de dollars, selon les dossiers de campagne - un dixième de la contribution de M. Bigelow.

Les finances de la campagne de M. DeSantis ont fait l'objet d'un examen minutieux au cours des dernières semaines, après que sa campagne a annoncé le licenciement de 38 employés, soit plus d'un tiers du personnel. Le taux d'épuisement des liquidités de la campagne était élevé et la plupart des fonds collectés provenaient de donateurs ayant versé le montant maximum légal, ce qui laisse présager d'autres tensions financières.

Certes, la campagne de M. DeSantis et Never Back Down disposaient d'un total de 109 millions de dollars à la fin du mois de juin, soit bien plus que les 53 millions de dollars de la campagne de M. Trump et de son super PAC allié, MAGA Inc, d'après les déclarations financières à la Commission électorale fédérale.

Alors que la campagne de M. DeSantis est en difficulté, il s'appuie davantage sur Never Back Down, qui, en tant que super PAC, peut collecter et dépenser des sommes illimitées pour le soutenir, à condition de ne pas coordonner ses dépenses avec celles de sa campagne.

M. Bigelow a déclaré qu'il restait derrière M. DeSantis. "Je pense qu'il est le meilleur pour le pays.

L'hôtelier s'est toutefois indigné du projet de loi interdisant les avortements après six semaines, estimant qu'il était trop tôt et que de nombreuses femmes ne savaient même pas qu'elles étaient enceintes à ce stade.

Les restrictions à l'avortement ont ébranlé d'autres donateurs. Le magnat de la métallurgie et donateur républicain Andy Sabin, par exemple, s'est détourné de M. DeSantis et a apporté son soutien au sénateur Tim Scott en partie à cause de la question de l'avortement.

M. Bigelow a toutefois déclaré qu'il était d'accord avec la plupart des politiques de M. DeSantis et qu'il était "dans le mille" dans sa guerre contre le "wokeism". Le terme "woke" est utilisé de manière péjorative par les conservateurs pour critiquer les politiques progressistes, souvent liées à des questions d'identité dans l'éducation et sur le lieu de travail.

Après un lancement raté sur Twitter en mai, M. DeSantis s'est efforcé d'attirer l'attention des électeurs en raison de problèmes d'organisation, de vidéos virales d'interactions maladroites avec les électeurs et d'attaques incessantes de la part de M. Trump.

Le dernier sondage Reuters/Ipsos a montré qu'il n'avait plus que 13 % de soutien parmi les républicains, contre 47 % pour M. Trump.