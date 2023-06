Le port russe de Taman, sur la mer Noire, est sur le point de suspendre ses exportations de gaz de pétrole liquéfié (GPL) hautement explosif en raison de craintes liées à des attaques de drones, ont déclaré vendredi à Reuters trois sources au fait de la situation.

La Russie a subi des attaques répétées ces dernières semaines, avec une incursion transfrontalière majeure et des attaques de drones, notamment contre Moscou, des raffineries de pétrole dans le sud de la Russie et un dépôt de carburant près d'un pont stratégique qui relie la Russie continentale à la Crimée.

La Russie affirme que l'Ukraine est à l'origine de ces attaques, notamment contre le Kremlin le mois dernier. Kiev dément.

Les opérateurs ferroviaires de Russie et du Kazakhstan ont déjà annoncé leur intention de restreindre les expéditions de marchandises vers Taman, qui représente environ 7,5 % des exportations totales de GPL de la Russie.

Trois sources ayant une connaissance directe de la situation ont déclaré à Reuters que Taman allait suspendre la manutention du GPL, également appelé propane et butane, en raison de la nature explosive de ce carburant. Toutes les sources ont parlé sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de la situation.

"Taman suspend le transbordement du GPL car il est dangereux après toutes ces attaques (de drones) - les gaz sont très explosifs", a déclaré l'une des sources.

Les sources n'ont pas précisé quand le port cesserait de traiter le GPL, mais ont indiqué que les stocks existants seraient expédiés en premier.

Tamanneftegaz, l'opérateur du complexe de transbordement de Taman, qui traite également du pétrole brut et des produits pétroliers, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les inquiétudes suscitées par les attaques de drones contre les infrastructures russes sont le dernier exemple en date de l'incidence du conflit en Ukraine sur l'approvisionnement en énergie et de la dépendance de ce dernier à l'égard de la sécurité en mer Noire, par laquelle la Russie expédie du carburant vers les marchés mondiaux.

Le GPL est principalement utilisé comme carburant pour les voitures, le chauffage et pour produire d'autres produits pétrochimiques.

Deux des sources ont déclaré que les opérations de GPL au complexe de transbordement de Taman, qui a une capacité de 20 millions de tonnes de cargaisons par an, seraient mises en veilleuse pour une durée indéterminée.

Selon les données disponibles, les livraisons ferroviaires de GPL à Taman en provenance des fournisseurs russes et kazakhs se sont élevées à 192 000 tonnes entre janvier et mai. L'année dernière, le complexe a expédié 328 000 tonnes de GPL russe et kazakh.

Les sources ont déclaré que le complexe manipulait pour l'instant des cargaisons de GPL provenant des stocks du port.

"Ils vont y mettre fin", a déclaré l'une des sources. D'autres sources du marché ont déclaré qu'elles étudiaient d'autres itinéraires pour les exportations de GPL de la Russie, y compris la Pologne et la Chine.