Le premier ministre qatari s'est entretenu secrètement ce mois-ci avec le chef suprême des talibans au sujet de la résolution des tensions avec la communauté internationale, a déclaré une source informée de la réunion, ce qui témoigne d'une nouvelle volonté des dirigeants afghans de discuter des moyens de mettre fin à leur isolement.

La rencontre du 12 mai à Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan, entre le premier ministre qatari Mohammed bin Abdulrahman al-Thani et Haibatullah Akhunzada est la première que le chef des talibans reclus ait eue avec un dirigeant étranger.

L'administration du président américain Joe Biden a été informée des entretiens et "coordonne toutes les questions abordées" par les deux hommes, y compris la poursuite du dialogue avec les talibans, a déclaré la source.

La source, qui s'est exprimée sous le couvert de l'anonymat, a indiqué que le cheikh Mohammed avait également évoqué avec Haibatullah la nécessité de mettre fin à l'interdiction par les talibans de l'éducation des filles et de l'emploi des femmes.

Cette rencontre représente un succès diplomatique pour le Qatar, qui a critiqué les restrictions imposées par les talibans aux femmes tout en mettant à profit ses liens de longue date avec le mouvement islamiste pour inciter la communauté internationale à s'engager davantage auprès de Kaboul.

Les États-Unis ont demandé aux talibans de mettre fin à l'interdiction de scolariser les filles et de faire travailler les femmes, y compris pour les agences des Nations unies et les groupes humanitaires, de rétablir leur liberté de mouvement et d'intégrer au gouvernement des Afghans n'appartenant pas aux rangs des talibans.

Les commentaires de la source suggèrent que Washington est favorable à l'intensification de ce qui s'est avéré être des pourparlers improductifs à un niveau inférieur dans l'espoir d'une percée qui pourrait mettre fin aux seules interdictions de ce type au monde et atténuer les crises humanitaires et financières désastreuses qui ont laissé des dizaines de millions d'Afghans affamés et sans emploi.

La Maison-Blanche a refusé de commenter ces entretiens. Le département d'État et l'ambassade du Qatar à Washington n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les talibans n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

INTERDICTIONS EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET D'EMPLOI

Les restrictions imposées aux femmes en matière de scolarisation et de travail ont entravé l'aide humanitaire et expliquent en grande partie pourquoi aucun pays n'a reconnu le pouvoir des talibans depuis qu'ils ont pris le pouvoir en août 2021, après l'effondrement du gouvernement soutenu par l'Occident et le départ des dernières troupes internationales dirigées par les États-Unis à l'issue de deux décennies de guerre.

Le traitement des femmes et des jeunes filles par les talibans pourrait constituer un crime contre l'humanité, selon un rapport des Nations unies présenté en mars au Conseil des droits de l'homme à Genève. Les talibans affirment qu'ils respectent les droits des femmes conformément à leur interprétation de la loi islamique et des coutumes afghanes.

Haibatullah, un islamiste pur et dur, s'est montré peu enclin à transiger sur ses édits.

Sa rencontre avec le cheikh Mohammed semble toutefois indiquer qu'il est prêt à explorer les possibilités de mettre fin à l'isolement de l'Afghanistan et de renforcer les programmes d'aide, alors que le pays s'enfonce dans la faim et la pauvreté.

"La rencontre a été très positive", a déclaré la source. Haibatullah s'est montré "très intéressé" par la poursuite du dialogue avec la communauté internationale.

Mais la reconnaissance éventuelle par d'autres pays de l'administration talibane, dont les principaux membres restent soumis à des sanctions américaines et internationales, est loin d'être assurée, compte tenu du traitement réservé aux femmes et des mauvais résultats obtenus en matière de droits de l'homme.

Le cheikh Mohammed a évoqué avec Haibatullah la nécessité de lever les interdictions qui pèsent sur l'éducation et l'emploi des femmes, notamment l'interdiction qui leur est faite de travailler pour les agences des Nations unies et d'autres groupes humanitaires, a indiqué la source.

L'administration talibane promet depuis janvier des directives écrites permettant aux groupes humanitaires de travailler avec du personnel féminin.

En mars 2022, les talibans ont interdit l'accès des filles aux écoles secondaires et ont étendu cette interdiction aux universités en décembre.

Ils affirment qu'ils rouvriront les écoles secondaires aux filles lorsque des "conditions" auront été remplies, notamment l'élaboration d'un programme d'études islamiques.

FAIRE FACE À LA CRISE HUMANITAIRE

Cheikh Mohammed et Haibatullah ont également discuté des efforts à déployer pour remédier à la crise humanitaire en Afghanistan, selon la source.

Les Nations unies estiment que près des trois quarts des 40 millions d'habitants de l'Afghanistan ont besoin d'aide et ont prévenu que les fonds se tarissaient.

Cheikh Mohammed, selon la source, a évoqué avec Haibatullah les "efforts continus sur le terrain" des talibans en matière de lutte contre le terrorisme, une référence apparente à la volonté de Kaboul d'écraser une filiale de l'État islamique.

Le principal ennemi idéologique des talibans est principalement basé dans l'est de l'Afghanistan, mais il a ciblé des minorités et des ambassades à Kaboul.

Les États-Unis et leurs alliés affirment que les talibans abritent des membres d'Al-Qaïda et des talibans pakistanais. Les talibans afghans le nient.

Cheikh Mohammed, qui est également ministre des affaires étrangères du Qatar, a rencontré publiquement à Kandahar le mollah Hassan Akhund, premier ministre taliban, le jour même de sa rencontre avec le chef suprême. Il était accompagné du chef des services de renseignement du Qatar.

Aucune des deux parties n'a cependant révélé les entretiens avec Haibatullah.

Il ne quitte pratiquement jamais Kandahar, mais il est le principal chef religieux, politique et militaire des talibans depuis 2016, guidant le mouvement vers la victoire sur le gouvernement de Kaboul soutenu par l'Occident.

Le Qatar a permis aux militants d'ouvrir un bureau politique à Doha en 2013 et a facilité leurs pourparlers avec Washington, qui ont abouti à l'accord de 2020 sur le retrait de la force internationale dirigée par les États-Unis qu'ils ont combattue pendant 20 ans.

Bien que la petite monarchie du Golfe n'ait pas de liens diplomatiques officiels avec l'Afghanistan, son ambassade à Kaboul est ouverte et représente les intérêts américains dans ce pays.

Le Qatar presse depuis longtemps la communauté internationale de convenir d'une "feuille de route" des mesures à prendre pour que les talibans soient reconnus, arguant que l'isolement de l'Afghanistan pourrait nuire à la sécurité régionale.