Le président Jose Ramos-Horta a déclaré que le Timor-Oriental n'avait pas discuté de coopération militaire avec la Chine dans le cadre du renforcement de ses relations diplomatiques. Il a ajouté que l'Australie et l'Indonésie pouvaient "dormir en paix" parce que l'île ne constituait pas une source de préoccupation pour ses voisins en matière de sécurité.

L'affirmation croissante de la Chine dans ses efforts pour nouer des liens de sécurité avec des pays en développement proches de l'Australie a tiré la sonnette d'alarme à Canberra, et une récente réorganisation de la défense australienne a recentré ses efforts sur la protection de ses approches septentrionales.

Un cadre stratégique global signé par le Timor oriental lors d'une réunion entre le Premier ministre Xanana Gusmao et le président chinois Xi Jinping en Chine la semaine dernière couvre la coopération au développement dans les domaines de l'agriculture et des infrastructures, a déclaré le lauréat du prix Nobel lors d'un entretien téléphonique avec Reuters.

L'accord prévoit également des possibilités de financement de la part de la Chine, y compris des prêts gouvernementaux et commerciaux au Timor oriental, a-t-il ajouté.

"À l'heure actuelle, nous n'avons pas un seul prêt de la Chine", a-t-il déclaré. "À l'avenir, nous pourrions demander un prêt à la Chine [...]. Nous n'accepterons pas de prêt ingérable, non viable et assorti d'un taux d'intérêt trop élevé.

Certains hommes politiques australiens ont exprimé leur inquiétude après que les médias d'État chinois ont rapporté samedi que l'accord conclu par Pékin avec le Timor-Oriental, situé à environ 700 km au nord-ouest de l'Australie, couvrait également les échanges militaires.

L'année dernière, la Chine a conclu un pacte de sécurité avec les îles Salomon, situées à 2 000 km au nord-est de l'Australie, ce qui a renforcé la méfiance de Canberra à l'égard des ambitions navales de Pékin.

"Il n'en a jamais été question en termes de coopération militaire, jamais, et la partie chinoise n'a jamais soulevé cette question", a déclaré M. Ramos-Horta.

Le Timor oriental, également connu sous le nom de Timor Leste, vise à rejoindre le bloc régional de l'Asie du Sud-Est, l'ANASE, d'ici 2025, dans le cadre de ses efforts visant à réduire les taux élevés de pauvreté.

"Nous ne ferons jamais entrer au Timor-Oriental un élément étranger qui serait considéré par le reste de l'ANASE comme mettant en péril la politique de neutralité, de paix et de sécurité de l'ANASE", a-t-il déclaré.

"L'Indonésie et l'Australie, ainsi que Singapour et la Malaisie, qui sont les pays les plus proches de nous, peuvent toujours dormir en paix - le Timor-Oriental ne sera pas une nuisance, une préoccupation en termes de sécurité.

Le Timor Leste bénéficie d'une coopération étendue en matière de sécurité avec l'Australie, qui est également son principal donateur d'aide, Canberra lui fournissant des conseillers militaires et policiers ainsi que des bateaux de patrouille, a-t-il déclaré. "Canberra fournit des conseillers militaires et policiers ainsi que des bateaux de patrouille.

Le soutien de la Chine concerne principalement les infrastructures, y compris les bâtiments gouvernementaux, la finance, l'agriculture et la santé.

Une importante délégation d'entreprises chinoises est arrivée jeudi à Dili, la capitale du Timor-Oriental, afin de poursuivre les discussions sur des investissements potentiels dans des projets pétroliers et gaziers.

L'objectif principal du Timor oriental est de finaliser un accord de coentreprise avec la société australienne Woodside Energy pour le développement conjoint du projet gazier Greater Sunrise, a-t-il déclaré.

Le Timor oriental souhaite commencer à produire du gaz naturel à partir de ses gisements de Greater Sunrise vers 2030, ce qui sera essentiel pour l'économie de cette nation insulaire d'Asie du Sud-Est.

L'Australie a nommé un envoyé pour accélérer les négociations entre le Timor oriental et Woodside ; le gouvernement de Gusmao souhaite que le gaz soit acheminé vers le Timor oriental et non vers l'Australie.

M. Ramos-Horta a déclaré que la sécurité alimentaire restait un problème majeur pour le Timor oriental, 22 ans après son indépendance de l'Indonésie, et qu'il avait besoin d'investissements dans l'irrigation et les routes, ainsi que d'incitations financières pour les agriculteurs afin de "nourrir son peuple".

L'Australie, qui est l'une des nations agricoles les plus développées au monde, devrait engager des fonds et des technologies auprès du Fonds international de développement agricole des Nations unies, aux côtés des pays européens et des États-Unis, afin de relever les défis agricoles posés par le changement climatique aux petits agriculteurs du monde entier, a-t-il déclaré.

"Sinon, nous nous dirigeons vers une tragédie humaine dans les années à venir", a-t-il déclaré.

Lors de la conférence Global Citizen qui s'est tenue à New York la semaine dernière, M. Ramos-Horta a également soutenu les appels en faveur d'un traité de non-prolifération des combustibles fossiles, appuyé par six pays des îles du Pacifique, afin de faire pression sur l'Australie, grand exportateur de charbon.

Le public australien "a été notre meilleur ami", a-t-il ajouté.