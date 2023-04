La Corée du Sud pourrait étendre son soutien à l'Ukraine au-delà de l'aide humanitaire et économique si elle subit une attaque civile à grande échelle, a déclaré le président Yoon Suk Yeol, marquant un changement dans sa position contre l'armement de l'Ukraine en temps utile.

Dans une interview accordée à Reuters avant sa visite d'État aux États-Unis la semaine prochaine, M. Yoon a déclaré que son gouvernement étudiait les moyens d'aider à défendre et à reconstruire l'Ukraine, tout comme la Corée du Sud avait bénéficié d'une aide internationale pendant la guerre de Corée de 1950 à 1953.

"S'il existe une situation que la communauté internationale ne peut tolérer, telle qu'une attaque à grande échelle contre des civils, un massacre ou une violation grave des lois de la guerre, il pourrait être difficile pour nous d'insister uniquement sur un soutien humanitaire ou financier", a déclaré M. Yoon.

C'est la première fois que Séoul laisse entendre qu'elle est prête à fournir des armes à l'Ukraine, plus d'un an après avoir écarté la possibilité d'une aide létale.

Allié clé des États-Unis et principal producteur de munitions d'artillerie, la Corée du Sud a jusqu'à présent tenté d'éviter de contrarier la Russie en raison de ses entreprises présentes dans le pays et de l'influence de Moscou sur la Corée du Nord, malgré la pression croissante des pays occidentaux en faveur de la fourniture d'armes.

"Je pense qu'il n'y aura pas de limites à l'ampleur du soutien apporté à la défense et à la restauration d'un pays qui a été envahi illégalement, tant au regard du droit international que du droit national", a déclaré M. Yoon. "Toutefois, compte tenu de nos relations avec les parties engagées dans la guerre et de l'évolution du champ de bataille, nous prendrons les mesures les plus appropriées.

M. Yoon doit se rendre à Washington la semaine prochaine pour un sommet avec le président américain Joe Biden, à l'occasion du 70e anniversaire de l'alliance entre les deux pays.

Lors de ce sommet, M. Yoon a déclaré qu'il chercherait à obtenir des "résultats tangibles" concernant les efforts déployés par les alliés pour améliorer les réponses à l'évolution des menaces émanant de la Corée du Nord, qui a multiplié les essais militaires et lancé la semaine dernière son premier missile balistique intercontinental à combustible solide.

Séoul, pour sa part, renforcera ses capacités de surveillance, de reconnaissance et d'analyse du renseignement et développera des "armes ultraperformantes et très puissantes" pour contrer les menaces du Nord, a déclaré M. Yoon.

"Si une guerre nucléaire éclate entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, il ne s'agira probablement pas seulement d'un problème entre les deux parties, mais toute l'Asie du Nord-Est sera probablement réduite en cendres. Il faut y mettre un terme", a-t-il ajouté.

Lorsqu'on lui a demandé si les alliés envisageaient une version asiatique du groupe de planification nucléaire de l'OTAN impliquant le Japon, M. Yoon a répondu qu'ils se concentraient sur des mesures bilatérales visant à renforcer le partage d'informations, la planification conjointe des mesures d'urgence et l'exécution conjointe des plans.

En février, la Corée du Sud et les États-Unis ont organisé des exercices sur table simulant une attaque nucléaire nord-coréenne, dans le cadre des efforts déployés par Séoul pour jouer un rôle plus important dans la politique nucléaire de Washington à l'égard du Nord.

"En ce qui concerne la réponse à une attaque nucléaire puissante, je pense que des mesures plus fortes que celles de l'OTAN devraient être préparées, a déclaré M. Yoon.

"Je pense qu'il n'y a pas de problème majeur à ce que le Japon rejoigne l'OTAN, mais comme il y a eu beaucoup de progrès entre les Etats-Unis et la Corée du Sud, il serait plus efficace de créer d'abord ce système nous-mêmes".

PAS DE SOMMET POUR LA FORME

La tension est montée d'un cran ces dernières semaines, le Nord menaçant de prendre des mesures "plus pratiques et plus offensives" à propos des exercices entre la Corée du Sud et les États-Unis et refusant de répondre aux appels téléphoniques intercoréens.

M. Yoon a déclaré qu'il était ouvert aux pourparlers de paix, mais qu'il s'opposait à tout sommet "surprise" avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qui aurait pour but de "faire bonne figure" devant les électeurs en raison d'intérêts politiques nationaux.

Il a critiqué les annonces soudaines et non informées des gouvernements précédents concernant les pourparlers intercoréens, qui, selon lui, n'ont guère contribué à instaurer la confiance.

Le prédécesseur de M. Yoon, Moon Jae-in, a misé son héritage sur l'amélioration des liens intercoréens et a contribué à organiser une rencontre historique entre M. Kim et le président américain de l'époque, Donald Trump, en 2018.

Les trois sommets organisés par Kim et Moon en 2018 promettaient la paix et la réconciliation, mais les relations se sont détériorées et le Nord a procédé à un nombre sans précédent d'essais d'armes à la suite d'un deuxième sommet raté entre Kim et Trump.

"Ils ont utilisé ces pourparlers avant les élections, mais en fin de compte, les relations intercoréennes sont toujours revenues à la case départ", a déclaré M. Yoon.

L'aide humanitaire pourrait ouvrir la porte au dialogue, et les deux parties pourraient s'appuyer sur ces discussions pour aborder des sujets plus sensibles, notamment l'économie et l'armée, a-t-il ajouté.

L'année dernière, l'administration de M. Yoon a proposé une aide au titre du COVID-19 et a dévoilé des projets d'aide économique en échange d'un désarmement nucléaire, mais Pyongyang a catégoriquement rejeté ces offres.

"Si les pourparlers précédents avaient progressé pas à pas avant la rencontre des dirigeants, les relations intercoréennes se seraient développées régulièrement, bien qu'à un rythme d'escargot", a déclaré M. Yoon.

En ce qui concerne la rivalité sino-américaine, M. Yoon s'est montré prudent, la Chine étant le principal partenaire commercial de la Corée du Sud, mais il s'est montré plus loquace en ce qui concerne les tensions dans le détroit de Taiwan.

Les tensions concernant le Taïwan démocratique, que la Chine revendique comme sien, se sont accrues à mesure que Pékin intensifie ses pressions diplomatiques et militaires pour amener Taipei à accepter la souveraineté chinoise.

"Après tout, ces tensions se sont produites en raison des tentatives de modifier le statu quo par la force, et nous, ainsi que la communauté internationale, sommes absolument opposés à un tel changement", a déclaré M. Yoon.

"La question de Taïwan n'est pas simplement une question entre la Chine et Taïwan, mais, comme la question de la Corée du Nord, c'est une question mondiale.