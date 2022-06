Exclusif - Le principal négociateur républicain dans les négociations sur les armes à feu au Sénat américain attend un projet de loi mardi.

Le républicain texan a déclaré que les négociateurs, dont son collègue républicain Thom Tillis et les sénateurs démocrates Chris Murphy et Kyrsten Sinema, se sont entretenus par téléphone en début de journée et attendaient maintenant que le personnel produise un texte législatif.

"Je pense que nous sommes sur une trajectoire de descente, et j'espère qu'elle atterrira bientôt", a déclaré M. Cornyn dans une interview peu après avoir parlé avec ses collègues négociateurs. Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que le projet de loi soit introduit sur le parquet du Sénat plus tard dans la journée, mais n'a pas donné d'heure précise.

L'introduction du projet de loi mardi améliorerait les chances d'adoption par le Sénat avant que les législateurs ne partent pour leur pause de deux semaines du 4 juillet à la fin de cette semaine.

Le groupe bipartisan travaille sur un accord visant à réduire la violence armée depuis qu'un tireur a tué 19 enfants et deux enseignants dans une école primaire à Uvalde, au Texas, moins de deux semaines après qu'une fusillade raciste dans un supermarché à Buffalo, dans l'État de New York, ait fait 10 morts. Les pourparlers se sont enlisés ces derniers jours.

Le groupe a annoncé un accord-cadre il y a plus d'une semaine. Mais les pourparlers s'étaient enlisés sur quelques points, notamment sur la question de savoir s'il fallait inclure le langage de l'"amendement Hyde" pour empêcher que la proposition soit utilisée pour payer des avortements.

À la question de savoir si l'impasse sur l'avortement avait été surmontée, M. Cornyn a répondu : "Oui, je le crois. L'amendement Hyde s'applique".

La mesure ne va pas aussi loin que les démocrates, y compris le président Joe Biden, l'avaient souhaité, mais, si elle est adoptée, elle constituerait tout de même l'action la plus significative pour combattre la violence armée à émaner du Congrès depuis des années.

Les législateurs avaient également négocié sur une disposition visant à encourager les États à adopter des lois "drapeau rouge", dans lesquelles les armes à feu peuvent être temporairement retirées aux personnes jugées dangereuses ; et une "échappatoire pour les petits amis" : les autorités peuvent empêcher les conjoints violents d'acheter des armes à feu, mais pas les "partenaires intimes" qui ne sont pas mariés.

M. Cornyn a quitté les pourparlers jeudi, exigeant que la disposition relative au drapeau rouge permette également de financer les États qui optent plutôt pour d'autres méthodes d'intervention.

Le lendemain, lors de la convention républicaine de son État, il a été hué alors qu'il évoquait le projet de loi dans un discours.