Le 20 mai, le jour même où le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) Karim Khan a présenté une demande surprise de mandats d'arrêt contre les dirigeants d'Israël et du Hamas impliqués dans le conflit de Gaza, il a soudainement annulé une mission délicate de collecte de preuves dans la région, ont déclaré à Reuters huit personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

La planification de la visite était en cours depuis des mois avec des responsables américains, ont déclaré quatre de ces sources.

La décision de M. Khan de demander les mandats d'arrêt a bouleversé les plans soutenus par Washington et Londres pour que le procureur et son équipe se rendent à Gaza et en Israël. Le tribunal devait recueillir sur place des preuves de crimes de guerre et offrir aux dirigeants israéliens une première occasion de présenter leur position et les mesures qu'ils prenaient pour répondre aux allégations de crimes de guerre, ont déclaré à Reuters cinq sources ayant une connaissance directe des échanges.

La demande de M. Khan d'obtenir un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu - la première tentative de la Cour de détenir un chef d'État en exercice soutenu par l'Occident - est également allée à l'encontre des efforts déployés par les États-Unis et la Grande-Bretagne pour empêcher la Cour de poursuivre les dirigeants israéliens, ont déclaré les sources.

Les deux États ont déclaré que la Cour n'avait aucune compétence sur Israël et que l'obtention de mandats d'arrêt ne contribuerait pas à résoudre le conflit.

Le bureau de M. Khan a déclaré à Reuters que la décision de demander des mandats d'arrêt était, conformément à son approche dans tous les cas, basée sur l'évaluation par le procureur qu'il y avait suffisamment de preuves pour poursuivre, et sur l'idée que demander des mandats d'arrêt immédiatement pourrait empêcher la poursuite des crimes.

Reuters est la première agence à rendre compte en détail du voyage prévu et des répercussions de son annulation.

Depuis trois ans, M. Khan s'efforce d'améliorer ses relations avec les États-Unis, qui ne sont pas membres de la Cour. Il avait demandé à Washington de faire pression sur son allié Israël - qui n'est pas non plus membre de la Cour - pour qu'il permette à son équipe d'y accéder, ont déclaré quatre sources.

Sa décision a nui à la coopération opérationnelle avec les États-Unis et a irrité la Grande-Bretagne, membre fondateur de la Cour, ont déclaré les sources.

Un haut fonctionnaire du département d'État américain a déclaré que Washington continuait à travailler avec la Cour sur ses enquêtes en Ukraine et au Soudan, mais trois sources ayant une connaissance directe des relations de l'administration américaine avec la Cour ont déclaré à Reuters que la coopération avait été mise à mal par l'action soudaine de M. Khan.

Selon ces sources, les problèmes se sont manifestés dans la préparation de nouvelles mises en accusation de suspects au Darfour, au Soudan, et dans l'arrestation de fugitifs. Deux des sources ont indiqué qu'une opération de détention d'un suspect, qu'elles ont refusé de décrire en détail, ne s'est pas déroulée comme prévu en raison de la perte d'un soutien clé des États-Unis. Toutes les sources ont exprimé la crainte que l'action de M. Khan ne compromette la coopération dans d'autres enquêtes en cours.

Toutefois, la décision soudaine de M. Khan a attiré le soutien d'autres pays, révélant ainsi les divergences politiques entre les puissances nationales au sujet du conflit et de la Cour. La France, la Belgique, l'Espagne et la Suisse ont fait des déclarations approuvant la décision de Khan ; le Canada et l'Allemagne ont déclaré plus simplement qu'ils respectaient l'indépendance de la Cour.

La CPI, qui est la cour mondiale des crimes de guerre chargée de poursuivre les individus, ne dispose pas de forces de police pour détenir les suspects. Elle s'appuie donc sur les 124 pays qui ont ratifié le traité de Rome de 1998 qui l'a fondée. La Chine, la Russie, les États-Unis et Israël, qui n'en sont pas membres, collaborent parfois avec la Cour sur une base ad hoc.

QUELQUES HEURES DE PRÉAVIS

M. Khan a personnellement décidé d'annuler la visite de la bande de Gaza, de Jérusalem et de la ville de Ramallah en Cisjordanie, qui devait commencer le 27 mai, ont déclaré deux des sources.

Les fonctionnaires de la Cour et d'Israël devaient se rencontrer le 20 mai à Jérusalem pour mettre au point les derniers détails de la mission. Au lieu de cela, Khan a demandé ce jour-là des mandats d'arrêt contre Netanyahu, le ministre israélien de la défense Yoav Gallant et trois dirigeants du Hamas, Yahya Sinwar, Mohammed Deif et Ismail Haniyeh.

Un fonctionnaire de l'ONU, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a confirmé que des discussions initiales avaient eu lieu concernant la visite de M. Khan à Gaza, portant sur la sécurité et le transport.

Les billets d'avion et les réunions entre les hauts responsables de la Cour et d'Israël ont été annulés avec un préavis de quelques heures seulement, prenant de court certains membres de l'équipe de Khan, selon sept sources ayant une connaissance directe ou indirecte de la décision.

Le fonctionnaire du département d'État américain a déclaré que l'abandon de la visite prévue en mai rompait avec la pratique habituelle de l'accusation consistant à rechercher un engagement avec les États faisant l'objet d'une enquête. Trois sources américaines ont déclaré, sans donner de détails, que le motif du changement de cap de M. Khan n'avait pas été clairement expliqué et que cette volte-face avait nui à la crédibilité du tribunal à Washington.

Le bureau de M. Khan n'a pas abordé directement ces points, mais a déclaré qu'il avait passé les trois années précédentes à essayer d'améliorer le dialogue avec Israël et qu'il n'avait reçu aucune information démontrant une "véritable action" au niveau national de la part d'Israël pour remédier aux crimes allégués.

M. Khan "continue de se réjouir de l'occasion qui lui est donnée de se rendre à Gaza" et "reste ouvert à l'engagement avec tous les acteurs concernés", a déclaré son bureau dans un courriel.

Basem Naim, haut responsable du Hamas, a déclaré à Reuters que le Hamas n'avait pas connaissance de l'intention de M. Khan d'envoyer une équipe d'enquêteurs à Gaza.

Le bureau de M. Netanyahu et le ministère israélien des affaires étrangères se sont refusés à tout commentaire.

La guerre à Gaza a éclaté après que des militants du Hamas ont pris d'assaut le sud d'Israël le 7 octobre, tuant 1 200 personnes et en prenant environ 250 en otage. Selon le ministère de la santé de Gaza, près de 38 000 Palestiniens ont été tués dans la campagne terrestre et aérienne d'Israël.

WASHINGTON PRIS AU DÉPOURVU

La CPI a admis "l'État de Palestine" en 2015, et M. Khan affirme que son bureau est compétent pour les crimes d'atrocité présumés commis depuis le 7 octobre par des Palestiniens en Israël et par toute personne se trouvant dans la bande de Gaza. Ni les États-Unis ni la Grande-Bretagne ne reconnaissent l'État palestinien et contestent donc la compétence de la Cour sur ce territoire.

Même si Washington et Londres soutiennent que la Cour n'est pas compétente dans cette situation, ils discutent avec Israël pour aider le procureur Khan à organiser la visite, ont déclaré à Reuters quatre sources proches de leurs administrations.

Ces sources ont déclaré qu'elles savaient que M. Khan pourrait demander des mandats d'arrêt contre M. Netanyahu et d'autres hauts responsables israéliens : Depuis au moins le mois de mars, M. Khan ou des membres de son équipe ont informé les gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Russie, de la France et de la Chine de la possibilité d'inculper des dirigeants d'Israël et du Hamas.

Une source diplomatique d'un pays occidental a déclaré, sans donner de détails, que des efforts diplomatiques étaient déployés en sous-main pour tenter de convaincre la CPI de ne pas s'engager dans cette voie.

"Nous avons travaillé dur pour établir une relation sans surprise", a déclaré une source américaine, qui a demandé à ne pas être nommée en raison du caractère sensible de l'affaire.

Le 21 mai, M. Blinken a qualifié la décision de M. Khan de "profondément erronée", affirmant qu'elle ne correspondait pas au processus auquel il s'attendait et qu'elle compliquerait les perspectives d'un accord sur la libération des otages ou d'un cessez-le-feu. Il a déclaré à une commission sénatoriale des crédits qu'il travaillerait avec les républicains pour imposer des sanctions contre les responsables de la CPI.

Le même jour, M. Cameron a déclaré au parlement que la décision de M. Kahn était erronée.

En privé, il a réagi furieusement au changement de plan, le qualifiant de "fou" parce que l'équipe de Khan ne s'était pas encore rendue en Israël et à Gaza, et a menacé, lors d'un appel téléphonique avec Khan, de retirer la Grande-Bretagne de la Cour et de lui retirer son soutien financier, ont déclaré trois sources ayant une connaissance directe de la discussion. Un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères a refusé de commenter l'appel téléphonique ou la relation de la Grande-Bretagne avec le tribunal.

En juin, la CPI a autorisé le Royaume-Uni à déposer un mémoire exposant ses arguments juridiques selon lesquels la CPI n'est pas compétente pour connaître de l'affaire. La question de la compétence de la Cour divise à la fois les membres et les non-membres de la Cour.

Les États-Unis entretiennent des relations tendues avec la Cour. En 2020, sous l'ancien président américain Donald Trump, Washington a imposé des sanctions à son encontre, qui ont été abandonnées sous le président Joe Biden.

Le bureau de Khan a déclaré qu'il "a fait des efforts significatifs pour s'engager avec les États-Unis ces dernières années afin de renforcer la coopération, et a été reconnaissant pour l'aide concrète et importante fournie par les autorités américaines."