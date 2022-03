Exclusif - Le producteur de cannabis Cresco se rapproche de l'achat de Columbia Care pour 2 milliards de dollars - sources

Si une transaction est finalisée, elle serait l'une des plus importantes de l'industrie américaine du cannabis à ce jour. L'industrie, encore à ses débuts, continue d'opérer dans un environnement réglementaire défini par un patchwork de lois qui varient d'un État à l'autre.

Un accord pourrait être annoncé dès mercredi, selon les sources. Les termes exacts de l'accord n'ont pas pu être appris.

Les personnes ont averti que les discussions pourraient encore échouer et ont souligné que les sociétés ont des empreintes qui se chevauchent dans plusieurs États, y compris sur le marché clé de New York, et pourraient exiger des cessions importantes - un obstacle possible à la conclusion d'un accord.

Les sources ont requis l'anonymat car les discussions étaient confidentielles.

Cresco Labs et Columbia Care n'ont pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

Les ventes de cannabis aux États-Unis sont en plein essor et devraient atteindre 46 milliards de dollars d'ici 2026, selon la société de recherche du secteur BDSA, grâce à l'ouverture d'États comme New York et le New Jersey.

Pourtant, les marges et les bénéfices restent minces et les analystes et les investisseurs ont appelé à la consolidation pour améliorer la rentabilité en trouvant des économies d'échelle.

Le fonds négocié en bourse AdvisorShares Pure U.S. Cannabis a perdu 19% de sa valeur depuis le début de l'année.

L'action Columbia Care a augmenté d'environ 9 % cette année, mais elle est en baisse de près de 70 % depuis le début de sa négociation en 2019. Les actions de Cresco Labs se sont effondrées de 63 % depuis un sommet atteint en 2021.

Les deux sociétés sont cotées au Canada et se négocient hors cote aux États-Unis, car la marijuana reste illégale au niveau fédéral et les deux grandes bourses américaines ne peuvent pas autoriser les sociétés qui cultivent ou vendent la plante à coter leurs actions.

Cresco doit présenter ses résultats financiers du quatrième trimestre mercredi, tandis que Columbia Care a reporté la semaine dernière ses résultats à jeudi.