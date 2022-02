Exclusif - Le producteur de pétrole américain EP Energy cherche à sauver l'accord du régulateur -sources

La Federal Trade Commission (FTC) a informé en privé EP Energy et EnCap qu'elle intenterait une action en justice pour bloquer leur accord s'ils le réalisaient, ont indiqué les sources. L'organisme de réglementation craint qu'EnCap - qui possède XCL Resources, un autre producteur de pétrole de l'Utah - ne devienne un acteur trop dominant dans le bassin Uinta de l'Utah, ont ajouté les sources.

La FTC s'est rarement opposée aux fusions de producteurs de pétrole et de gaz, la dernière fois il y a plus de 20 ans. Elle a estimé que les prix de l'énergie sont déterminés par l'offre et la demande au niveau mondial plutôt que par une consolidation régionale.

Son opposition à la vente d'EP Energy marque un changement potentiel de position et intervient dans un contexte de pression croissante sur l'administration du président Joe Biden pour qu'elle réponde à l'angoisse des consommateurs face aux prix de l'essence, qui ont grimpé de 40 % l'année dernière, selon les chiffres du ministère américain du travail.

EP Energy, qui a émergé de la faillite en 2020 et est détenu par d'anciens créanciers, a retenu une banque d'investissement pour trouver un acheteur pour ses actifs Uinta, ont indiqué les sources. L'une d'elles a ajouté que les 155 000 acres nets valent probablement plusieurs centaines de millions de dollars.

Les sources ont requis l'anonymat car l'affaire est confidentielle. La FTC et EnCap ont refusé tout commentaire. EP Energy et XCL n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

EP Energy et XCL représentaient ensemble environ un tiers de la production pétrolière de 92 000 barils par jour de l'Uinta en octobre, selon le fournisseur de données Enverus. La société rivale Ovintiv Inc. a également produit un tiers de la production, le reste étant assuré par 16 autres sociétés.

En s'opposant à l'accord, la FTC a tenu compte des préoccupations selon lesquelles les raffineurs de Salt Lake City, qui produisent de l'essence et d'autres produits pétroliers pour l'Utah et d'autres États occidentaux, pourraient payer plus cher pour acheter du pétrole si la concurrence d'EP Energy était éliminée, ont indiqué les sources.

Le type de pétrole extrait de l'Uinta est différent de tous les autres bruts que l'on trouve aux États-Unis, avec une consistance cireuse et une forte teneur en soufre, selon le ministère de la Qualité de l'environnement de l'Utah.

Les raffineurs locaux acquièrent ce brut à un prix inférieur à celui des autres mélanges, en raison des coûts de transport moins élevés. La réduction de la concurrence pourrait entraver cette dynamique, et la reconfiguration des installations pour traiter un autre type de pétrole est coûteuse et prend du temps.

Il y a cinq raffineries à Salt Lake, appartenant à Chevron Corp, Marathon Petroleum Corp, HollyFrontier Corp, Silver Eagle Refining et Big West Oil de Berkshire Hathaway.

Chevron et Marathon ont refusé tout commentaire. HollyFrontier, Silver Eagle et Big West n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L'Utah Petroleum Association (UPA) a écrit à la FTC au début du mois pour plaider en faveur de la vente d'EP Energy à EnCap. Le groupe de pression a déclaré que l'entreprise combinée produirait davantage de pétrole pour contribuer à la baisse des prix de l'énergie, grâce à des techniques de production efficaces et à des coûts réduits, selon une copie de la lettre de l'UPA du 1er février vue par Reuters.

XCL et les cinq raffineurs sont des membres importants, EP Energy faisant également partie du groupe, selon le site Web de l'UPA.

L'UPA a déclaré à Reuters qu'elle soutenait la transaction mais qu'elle n'avait pas eu d'interactions directes avec la FTC, ajoutant qu'elle ne pouvait pas parler des questions relatives aux membres individuels.

PLUS DE SCRUTINY

La Maison Blanche a déjà irrité l'industrie pétrolière et gazière en faisant du changement climatique une priorité dans son agenda administratif. Elle a temporairement interrompu la délivrance de nouveaux baux pour le forage sur les terres fédérales et a proposé de mettre fin à certaines subventions pour les combustibles fossiles. Les entreprises du secteur de l'énergie affirment que ces mesures entraîneront une augmentation des coûts énergétiques.

La dernière grande fusion de producteurs de pétrole et de gaz contestée par la FTC a été l'acquisition d'Atlantic Richfield Co par BP Plc pour 27 milliards de dollars en 2000.

La FTC a intenté une action en justice pour bloquer l'opération et n'a accepté de lever ses objections que lorsque BP a proposé de céder des terrains de production de pétrole en Alaska.

La Maison Blanche n'a pas hésité à demander à la FTC d'agir, car la réouverture des économies à la suite de la pandémie de COVID-19 entraîne une augmentation de la consommation d'énergie. Brian Deese, directeur du Conseil économique national, a écrit en août à Lina Khan, présidente de la FTC, pour lui demander d'enquêter sur la flambée des prix de l'énergie.

Mme Khan a répondu que la FTC examinerait de près la consolidation entre les exploitants de stations-service, mais qu'elle s'intéresserait également aux transactions dans le secteur de l'énergie en général.

L'année dernière, la FTC a prolongé la procédure d'approbation d'au moins cinq fusions et acquisitions dans le secteur du pétrole et du gaz, dont EP Energy-EnCap, selon Reuters.

Depuis l'arrivée de M. Biden à la présidence l'année dernière, la FTC a renforcé son action antitrust dans de nombreux secteurs. Parmi les opérations qu'elle a tenté de bloquer ces dernières semaines, citons l'accord de 4,4 milliards de dollars conclu par l'entrepreneur de défense américain Lockheed Martin pour racheter le fabricant de moteurs de fusée Aerojet Rocketdyne Holdings Inc et l'acquisition de 40 milliards de dollars par le fournisseur de puces américain Nvidia Corp du fournisseur de conception de semi-conducteurs Arm Ltd.