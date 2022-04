Exclusif - Le projet d'accord sur le Soudan vise à consolider l'emprise des militaires.

Le projet d'accord intervient alors que les militaires sont sous pression en raison de la détérioration de l'économie et des fréquentes manifestations qui se sont poursuivies malgré une répression meurtrière des forces de sécurité.

La prise de pouvoir par les militaires a fait dérailler une transition qui avait suscité l'espoir au Soudan de mettre fin à des décennies d'autocratie, de conflit civil et d'isolement économique après le renversement de l'ancien président Omar al-Bashir lors d'un soulèvement en 2019.

Trois sources provenant de groupes qui soutiennent le projet d'accord, qui n'a pas été signalé précédemment, ont déclaré qu'il avait le soutien de certains partis politiques alignés sur l'armée, d'anciens rebelles qui ont signé un accord de paix en 2020, et de certains chefs tribaux et religieux.

Il a été rédigé par des politiciens proches des militaires et est acceptable pour ces derniers, a déclaré une quatrième source haut placée ayant connaissance des discussions autour de l'accord.

Il comprend certaines mesures que les militaires avaient déjà indiqué qu'ils prendraient, comme la nomination d'un cabinet technocratique et d'un parlement pour gouverner jusqu'aux élections prévues l'année prochaine, et la nomination d'organes judiciaires et d'une commission électorale.

Il élève également l'armée au rang d'autorité suprême du Soudan, s'écartant fortement du partage du pouvoir consacré après le renversement de Bachir dans une déclaration constitutionnelle qui est restée un point de référence même après le coup d'État.

"L'armée est l'autorité institutionnelle et le superviseur de la transition, et assume les pouvoirs du Conseil de sécurité et de défense, à l'instar de l'expérience de la transition d'avril 1986", indique le document, en référence à un précédent interrègne où l'armée a régné pendant un an avant les élections.

Des représentants de l'armée ont refusé de faire des commentaires lorsqu'ils ont été contactés par Reuters.

Les partis politiques qui ont fortement soutenu le soulèvement de 2019 et les comités de résistance des quartiers qui dirigent les manifestations actuelles ont publiquement refusé le dialogue avec l'armée, exigeant qu'elle quitte la politique.

LES PROTESTATIONS PERSISTENT

Les manifestants se sont à nouveau rassemblés dans la capitale Khartoum et dans d'autres villes mercredi, jour anniversaire d'un sit-in qui a abouti au renversement de Bachir.

Les trois sources ont déclaré que l'armée cherchait toujours à élargir le soutien au projet d'accord en courtisant les deux plus grands partis traditionnels du Soudan, le Parti démocratique unioniste (DUP) et le Parti Umma, ou des factions en leur sein.

La semaine dernière, le chef militaire Abdel Fattah al-Burhan a rencontré le chef du DUP lors d'une visite au Caire. Le DUP a également tenu une conférence dans la capitale égyptienne afin d'unifier ses factions disparates.

Burhan a récemment déclaré que les militaires ne céderaient le pouvoir qu'après des élections, et a menacé d'expulser un envoyé des Nations Unies qui tentait de faciliter un accord politique aux côtés de l'Union africaine. Les ambassadeurs des États-Unis, de Grande-Bretagne et de Norvège ont déclaré mardi qu'ils avaient eu une "conversation franche et constructive" avec Burhan, exprimant leur soutien au dialogue menant à un "gouvernement civil de transition crédible".

Les puissances occidentales ont déclaré qu'un tel gouvernement est une condition essentielle à tout rétablissement des milliards de dollars de soutien économique international au Soudan, suspendus après le coup d'État.

Le projet d'accord stipule que les prisonniers politiques seraient libérés en tant que mesure de confiance, un engagement qui avait également été pris dans un accord de courte durée conclu un mois après le coup d'État pour ramener Abdalla Hamdok au poste de premier ministre.

Parmi les personnes actuellement détenues figurent des dirigeants de la coalition des Forces de la liberté et du changement (FFC), qui partageait le pouvoir avec les militaires avant le coup d'État. Ils étaient membres d'un groupe de travail qui a œuvré au démantèlement de l'appareil politique, bureaucratique et financier qui dirigeait le Soudan sous la férule de Bashir.

L'accord ordonne la révision du travail de la task force, un processus que Burhan a déjà lancé. De nombreuses personnes licenciées par le groupe de travail ont récemment été réintégrées par décision de justice à des postes dans les médias d'État, le ministère des affaires étrangères, le ministère de la justice et d'autres institutions.

Dans une déclaration mardi, l'Association des professionnels soudanais, qui a mené les manifestations anti-Bashir, a averti que son Parti du Congrès national (NCP) dissous commençait à tenir à nouveau des réunions et à se réorganiser.

L'armée, qui a déclaré que des luttes politiques intestines avaient nécessité sa prise de pouvoir, a déclaré à plusieurs reprises que tous les groupes, à l'exception du NCP, devaient être libres de participer à la transition et aux élections.