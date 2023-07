Au cours des premières années du brutal conflit qui a déchiré la Syrie, de hauts responsables du gouvernement ont créé et dirigé des groupes paramilitaires connus sous le nom de shabbiha afin d'aider l'État à réprimer ses opposants, selon des enquêteurs spécialisés dans les crimes de guerre.

Dans un rapport transmis à Reuters, la Commission pour la justice internationale et la responsabilité (CIJA) a publié sept documents qui, selon ses enquêteurs, montrent que les plus hauts responsables du gouvernement syrien ont "planifié, organisé, incité et déployé" les shabbiha dès le début de la guerre en 2011.

En 2012, les enquêteurs de l'ONU ont conclu qu'il existait des motifs raisonnables de croire que les milices chabbiha avaient commis des crimes contre l'humanité, notamment des meurtres et des actes de torture, ainsi que des crimes de guerre tels que des arrestations et des détentions arbitraires, des violences sexuelles et des pillages.

La cache du CIJA ne contient pas d'ordres écrits directs de commettre des atrocités.

Le gouvernement syrien n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters. Il a déjà accusé les combattants de l'opposition d'être à l'origine de plusieurs massacres étudiés par le CIJA dans son rapport. Le gouvernement n'a pas commenté publiquement les shabbiha, qui signifient fantômes en arabe, et n'a pas indiqué s'il avait joué un rôle dans l'organisation de ces groupes.

Datant de janvier 2011 - les premiers jours des manifestations contre le régime du président syrien Bashar al-Assad - les documents détaillent la création de soi-disant comités populaires, des groupes qui ont incorporé des partisans du régime déjà connus sous le nom de shabbiha dans l'appareil de sécurité, et qui les ont formés, instruits et armés, selon le rapport.

Les documents incluent des instructions du 2 mars 2011 du renseignement militaire aux autorités locales via les comités de sécurité dirigés par les dirigeants du parti Baath d'Assad pour "mobiliser" les informateurs, les organisations de base et les soi-disant amis du gouvernement d'Assad. Dans d'autres documents datant d'avril, il leur est ordonné de les transformer en comités populaires.

Ces documents contiennent également des instructions données en avril, mai et août 2011 aux comités populaires par le nouveau Comité central de gestion des crises (CCMC), un mélange de forces de sécurité, d'agences de renseignement et de hauts fonctionnaires qui rendaient compte directement à M. Assad, selon le rapport.

L'une des premières directives du CCMC, datée du 18 avril 2011 et reprise intégralement dans le rapport, ordonnait de former les comités populaires à l'utilisation des armes contre les manifestants, ainsi qu'à leur arrestation et à leur remise aux forces gouvernementales.

En 2021, un tribunal régional allemand, dans une affaire contre un responsable des services de renseignement syriens, a déclaré dans son jugement que le CCMC avait été créé en mars 2011, sous l'autorité d'Assad, en tant qu'organe ad hoc composé de hauts responsables des forces de sécurité.

Un tribunal de district américain a conclu en 2019 dans une affaire civile qu'Assad avait lui-même créé le CCMC, que le tribunal a qualifié d'"organe de sécurité nationale le plus élevé au sein du gouvernement syrien" et "composé de membres de haut rang du gouvernement".

Reuters a examiné sept documents mis à disposition dans leur intégralité dans le rapport du CIJA, qui devait être publié plus tard dans la journée de mardi.

Le rapport s'appuie également sur des dizaines d'autres documents, qui ont été collectés dans des installations gouvernementales ou militaires après la chute de territoires aux mains des rebelles. Le CIJA n'a pas publié tous les documents qu'il cite, car certains d'entre eux sont utilisés dans le cadre d'enquêtes en cours dans des pays européens.

Les documents montrent que le gouvernement a créé les milices "dès le premier jour", plutôt que de s'appuyer sur des groupes populaires préexistants, comme le pensaient les spécialistes de la guerre syrienne, a déclaré Ugur Ungor, spécialiste des paramilitaires syriens et professeur d'études sur l'Holocauste et le génocide à l'Institut néerlandais NIOD pour les études sur la guerre, l'Holocauste et le génocide, qui a examiné les documents figurant dans le nouveau rapport du CIJA.

PISTE DOCUMENTAIRE

Certains spécialistes des droits de l'homme qui ont étudié le rôle des shabbiha dans la guerre syrienne affirment que le régime Assad a d'abord utilisé ces groupes pour se distancer de la violence sur le terrain.

"Le régime ne voulait pas que les forces de sécurité et l'armée soient photographiées en train de faire ce genre de choses", a déclaré Fadel Abdul Ghany, président du Réseau syrien pour les droits de l'homme, un groupe de défense basé au Royaume-Uni.

Aucun membre des chabbiha n'a été jugé par des tribunaux internationaux. M. Ghany, qui a examiné les documents, a déclaré qu'ils pourraient aider à constituer de tels dossiers.

"Vous avez ici les traces écrites qui montrent comment ces unités ont été mobilisées", a déclaré à Reuters l'une des directrices du CIJA, Nerma Jelacic.

Le CIJA est une organisation à but non lucratif fondée par un enquêteur chevronné sur les crimes de guerre et composée d'avocats pénalistes internationaux qui ont travaillé en Bosnie, au Rwanda et au Cambodge. Ses preuves sur la Syrie ont déjà été utilisées dans des procès contre des responsables du régime en Allemagne, en France, en Suède et aux Pays-Bas.

NEUF MASSACRES

Le CIJA a cité neuf massacres en Syrie qui, selon les rapports, ont impliqué des milices pro-gouvernementales, notamment dans le quartier de Karm al-Zeytoun, dans la ville de Homs, en mars 2012.

Un Syrien, qui a demandé à ne pas être nommé par crainte de représailles contre ses proches vivant encore dans les zones contrôlées par le gouvernement en Syrie, a déclaré à Reuters que sa femme et ses cinq enfants figuraient parmi les victimes.

"Les chabbiha les ont placés contre le mur, ont essayé de les violer, puis les ont abattus", a-t-il déclaré. À l'époque, il avait rejoint un groupe rebelle et se trouvait dans un quartier voisin, al-Adawiya - où un autre massacre venait d'avoir lieu, également cité par le CIJA.

"Au moment où j'ai appris que mes enfants étaient morts, je tenais dans mes bras un bébé de six mois qui venait d'être tué à Adawiya. J'imaginais donc ce qui était arrivé à mes enfants", a-t-il déclaré par téléphone depuis une enclave tenue par les rebelles dans le nord de la Syrie.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer son récit de manière indépendante.

Les documents du CIJA font état de tensions entre certaines branches des forces de sécurité et certains comités populaires à mesure que les rapports d'abus se répandent - mais plutôt que de réintégrer les milices, les forces de sécurité ont donné des instructions pour ne pas s'y opposer.

L'équipe syrienne du CIJA, composée de 45 personnes, a étudié les documents pour détailler la croissance des groupes shabbiha, qui sont passés de groupes loyalistes au niveau des quartiers à une milice bien organisée, puis à une aile parallèle de l'armée appelée Force de défense nationale (FDN). Reuters avait déjà fait état de la création de la NDF en 2012.

Bien qu'il n'existe pas de tribunal international chargé de juger les crimes de guerre dans le cadre du conflit syrien, il existe un certain nombre d'affaires relevant de la compétence universelle dans des pays tels que les Pays-Bas, la Suède, la France et l'Allemagne, qui disposent de lois leur permettant de poursuivre des crimes de guerre même s'ils ont été commis à l'étranger.

M. Ghany a déclaré que les documents étaient des éléments de preuve "nécessaires" pour établir un lien entre les chabbiha et l'État dans les affaires de justice internationale.

"Ces documents permettent de poursuivre des personnes légalement - s'il y a des individus dans des pays européens, alors une affaire peut être portée contre eux", a-t-il déclaré à Reuters.