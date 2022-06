Exclusif - Le régulateur mexicain enquête sur Pemex concernant le torchage du gaz dans un autre champ géant -sources

En 2019, Pemex, qui subit des pressions internationales pour assainir ses pratiques d'exploitation, a salué le champ de Quesqui, dans l'État méridional de Tabasco, comme la plus importante découverte énergétique dans la région depuis trois décennies.

Des experts de la Comision Nacional de Hidrocarburos, comme est connu le régulateur, y ont effectué une visite surprise mardi, ont déclaré les sources à Reuters, sous couvert d'anonymat car elles n'étaient pas autorisées à s'exprimer publiquement.

Les préoccupations portaient sur le "torchage excessif du gaz" et d'autres violations possibles du plan de développement de Pemex, ont-elles dit.

Ni le ministère de l'énergie ni Pemex n'ont répondu aux demandes de commentaires. La CNH s'est refusée à tout commentaire.

Reuters a rapporté le mois dernier que le régulateur avait décidé d'infliger une amende à Pemex pour avoir violé le plan de développement dans un champ similaire dans l'État voisin de Veracruz. Ces violations dans le champ d'Ixachi ont également entraîné un torchage excessif du gaz.

Les conséquences que l'enquête sur le champ de Quesqui pourrait avoir pour Pemex n'étaient pas claires.

Toutefois, les sources ont déclaré que toute découverte d'actes répréhensibles, notamment en ce qui concerne le torchage du gaz, serait un coup dur pour le gouvernement, alors que la pression internationale - y compris celle des détenteurs d'obligations de Pemex - s'intensifie pour freiner cette pratique qui libère des gaz à effet de serre.

En 2019, le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a qualifié Quesqui de gisement à "fort potentiel" qui aiderait à réaliser sa promesse de relancer Pemex.

Il a également promis de s'attaquer aux taux élevés - et croissants - de torchage du gaz, estimant que c'était "la chose la plus irrationnelle qui puisse arriver : acheter du gaz et devoir le brûler ici, avec la contamination que cela implique."

Enfoui dans les filons de la roche carbonatée avec d'autres hydrocarbures, le gaz est souvent brûlé à la torche lorsqu'il remonte à la surface comme sous-produit de l'exploration et de la production pétrolières s'il n'existe pas d'infrastructure pour le capter, le traiter et le transporter.

Mais tout comme le champ d'Ixachi, le gaz de Quesqui n'est pas un sous-produit : c'est une ressource clé, avec des condensats de plus grande valeur.

Quesqui possède des réserves dites 3P, composées de gisements considérés comme prouvés, probables et possibles, équivalentes à 500 millions de barils de pétrole brut.

L'année dernière, le Mexique a brûlé des niveaux records de gaz dans un nombre croissant d'endroits, selon les scientifiques.