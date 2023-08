Le secrétaire adjoint au Trésor américain, Wally Adeyemo, a déclaré jeudi que la faiblesse économique de la Chine pourrait entraîner des difficultés pour certaines économies et régions en développement dont la croissance dépend de ce pays, mais il a ajouté que l'économie américaine était bien placée pour faire face aux vents contraires qui en résulteront.

M. Adeyemo a déclaré à Reuters, lors d'une visite à la tribu des Chickahominy, dans le sud-est de la Virginie, que le Trésor suivait de près l'évolution de la situation économique en Chine, où la croissance s'essouffle en raison de l'aggravation de l'effondrement de l'immobilier, de la faiblesse des dépenses de consommation et de l'effondrement de la croissance du crédit.

"Vous constatez que l'économie chinoise fait preuve d'une faiblesse qui a des répercussions au niveau mondial. Grâce aux décisions que nous avons prises, nous sommes probablement les mieux préparés pour faire face aux vents contraires qui en résultent", a déclaré M. Adeyemo, en faisant référence aux États-Unis.

"Je suis inquiet pour les autres pays qui dépendent de l'économie chinoise - dans le monde en développement, en Asie, mais aussi dans l'économie européenne", a-t-il ajouté.

Selon lui, la situation de la Chine est en partie le résultat des choix politiques opérés par Pékin pour lutter contre le COVID-19. Alors que la Chine a adopté une politique "zéro COVID" et des mesures de confinement strictes qui n'ont été levées que cette année, les États-Unis ont cherché à s'assurer que leurs citoyens avaient accès à des vaccins à ARNm efficaces et à d'importantes ressources fédérales pour les aider à faire face à la pandémie.

M. Adeyemo a indiqué que l'élan économique des États-Unis se poursuivait grâce aux investissements continus réalisés dans le cadre du plan de sauvetage américain 2021 (ARP), notamment le financement des gouvernements tribaux et d'autres communautés mal desservies, ainsi que la législation visant à promouvoir l'infrastructure, la production de semi-conducteurs et les incitations à l'énergie propre dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA).

"Ce qui nous encourage le plus, c'est que notre économie se porte bien, et la raison pour laquelle elle se porte bien, je pense, c'est grâce aux investissements que nous avons réalisés par le biais de l'ARP, de l'IRA, de la loi bipartisane sur les infrastructures" et en fournissant des ressources aux communautés et aux régions qui ont été négligées dans le passé.

Ces investissements aideront l'économie américaine à surmonter les vents contraires créés par le ralentissement de la croissance et de la demande en Chine, la deuxième économie mondiale, a-t-il déclaré.

"Nous allons continuer à surveiller ce qui se passe là-bas, mais notre objectif est de nous assurer que nous prenons les mesures nécessaires pour que l'économie américaine puisse croître malgré les vents contraires", a déclaré M. Adeyemo.