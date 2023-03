Un républicain conservateur et un démocrate progressiste du Sénat américain ont présenté mercredi un projet de loi visant à remplacer l'organe de surveillance interne de la Réserve fédérale par un organe nommé par le président, afin de renforcer la surveillance des banques à la suite des faillites de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank.

Le républicain Rick Scott et la démocrate Elizabeth Warren ont attribué l'effondrement des deux banques aux défaillances réglementaires de la banque centrale américaine, qui a fonctionné jusqu'à présent avec un inspecteur général interne qui rendait compte au conseil d'administration de la Fed.

"Notre législation corrige cette situation en établissant un inspecteur général nommé par le président et confirmé par le Sénat à la Fed, comme dans toutes les autres grandes agences gouvernementales", a déclaré M. Scott dans un communiqué commun avec Mme Warren.

Mme Warren a déclaré que les bouleversements bancaires de ce mois-ci "ont mis en évidence le besoin urgent d'un inspecteur général véritablement indépendant pour tenir les responsables de la Fed responsables de tout manquement ou de tout acte répréhensible".

La Réserve fédérale n'a pas pu être jointe dans l'immédiat pour un commentaire.

Le projet de loi devait être présenté plus tard dans la journée de mercredi. Selon un texte législatif de quatre pages, la mesure remplacerait l'inspecteur général de la Fed par un inspecteur général indépendant qui superviserait la Réserve fédérale et le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB). Le CFPB est un bureau indépendant au sein de la banque centrale qui est responsable de la protection des consommateurs dans le secteur financier.

Mme Warren a joué un rôle clé dans la création du CFPB sous la présidence démocrate de Barack Obama, après la crise financière de 2007-2008. Le mois dernier, la Cour suprême des États-Unis a accepté d'examiner une affaire contestant la structure de financement du CFPB, qui, selon certains conservateurs, viole la Constitution des États-Unis,

La coopération entre M. Scott et Mme Warren, qui se trouvent généralement aux antipodes l'un de l'autre, pourrait être le point de départ d'une nouvelle initiative bipartisane dans le domaine bancaire.

Mme Warren est une figure de proue dans le domaine financier. Elle siège à la fois à la commission bancaire et à la commission des finances du Sénat, et préside des sous-commissions de ces deux commissions.

M. Scott, ancien gouverneur de Floride, est un conservateur pur et dur qui s'est positionné comme l'un des principaux faucons fiscaux.

Cette démonstration de bipartisme contraste fortement avec l'impasse partisane entre les républicains et le président démocrate Joe Biden sur le plafond de la dette nationale, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, et qui a fait craindre aux marchés financiers un débat prolongé qui pourrait nuire à l'économie américaine.

Les républicains et les démocrates se sont tous deux engagés à renforcer la surveillance des régulateurs bancaires à la suite des faillites de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank, qui ont entraîné des pertes de plusieurs milliards de dollars pour les valeurs financières.

"Nous pourrions nous retrouver dans l'une de ces situations étranges", a déclaré Chris Brown, lobbyiste bancaire et ancien membre de la commission des services financiers de la Chambre des représentants, qui supervise le secteur bancaire.

"Je pense que ce qui s'est passé ici suscite une inquiétude générale", a-t-il ajouté.

Le président de la commission des services financiers de la Chambre des représentants, Patrick McHenry, un républicain de Caroline du Nord, et la principale démocrate de la commission, Maxine Waters, ont programmé conjointement une audition sur le système bancaire le 29 mars, au cours de laquelle des représentants de la Fed et de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) viendront témoigner.