Exclusif-Les Alliés approuveront la candidature de la Finlande et de la Suède à l'OTAN et proposeront la sécurité, selon des diplomates

Pendant l'année de ratification de leur adhésion, les alliés assureront une présence accrue de troupes dans la région nordique, organiseront davantage d'exercices militaires et de patrouilles navales dans la mer Baltique et feront éventuellement passer des forces américaines et britanniques par la Finlande et la Suède, ont-ils déclaré.

La Finlande et la Suède ne bénéficieront pas de la clause de défense collective de l'OTAN - selon laquelle une attaque contre un allié est une attaque contre tous - tant que les parlements des 30 États membres n'auront pas ratifié la décision.

Dans la région nordique au sens large, la Norvège, le Danemark et les trois États baltes sont déjà membres de l'OTAN.

Le président finlandais Sauli Niinisto, qui partage une frontière de 1 300 km avec la Russie, annoncera sa position jeudi, un geste qui sera considéré comme une confirmation officielle de la décision d'Helsinki d'adhérer.

Les sociaux-démocrates suédois au pouvoir devraient décider dimanche s'ils renversent des décennies d'opposition à l'adhésion à l'OTAN. Le parlement suédois procède à un examen parallèle, multipartite, de la politique de sécurité, qui doit faire l'objet d'un rapport vendredi.

"Oui et oui : ils feront une demande et ils obtiendront l'adhésion", a déclaré un diplomate de haut rang, s'exprimant sous couvert d'anonymat, à propos de la manière dont les deux nations nordiques vont agir.

UN MOMENT BÉNI

"Si ce n'est pas maintenant, alors quand ?" a déclaré un deuxième diplomate, citant non seulement l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, mais aussi le fait que Moscou ait dû déverser autant de troupes chez son voisin du sud dans le cadre de son "opération spéciale" pour le désarmer.

Un troisième diplomate de l'OTAN a abondé dans le même sens : "C'est un moment béni. La Russie n'est pas en mesure d'attaquer (les pays nordiques)".

Toutefois, les émissaires ont déclaré que Moscou pourrait annoncer qu'elle déplaçait des missiles et d'autres armes et blindages plus près de sa frontière avec la Finlande.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a refusé mercredi de commenter l'éventuelle réaction de la Russie.

"Bien sûr, nous observons de la manière la plus attentive tout ce qui est lié à des actions susceptibles de modifier d'une manière ou d'une autre la configuration de l'alliance près de nos frontières", a-t-il déclaré. "C'est un sujet d'analyse très, très minutieux. Pour l'instant, nous ne pouvons pas en dire plus."

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, en visite en Suède et en Finlande mercredi, a déclaré qu'il avait conclu de nouveaux accords avec ces deux nations pour renforcer la sécurité européenne, s'engageant à soutenir leurs forces armées en cas d'attaque.

Boris Johnson a également réaffirmé que l'OTAN est une alliance défensive qui ne menace pas les autres pays.

La Russie n'est pas du tout d'accord, car elle considère l'élargissement de l'OTAN comme une menace directe pour sa propre sécurité. Elle a cité cette question comme une raison de ses actions en Ukraine, qui aspire également à rejoindre l'alliance un jour.

La Suède a récemment cherché à obtenir l'assurance des États-Unis que Washington renforcerait sa sécurité en cas de représailles russes. La mission américaine à l'OTAN s'est refusée à tout commentaire direct.

"Nous sommes convaincus que nous pourrions trouver des moyens de répondre aux préoccupations de l'un ou l'autre pays concernant la période de temps entre une demande d'adhésion à l'OTAN et leur adhésion potentielle à l'Alliance", a déclaré Jeff Adler, porte-parole de la mission américaine à l'OTAN.

Les diplomates et les responsables de l'Alliance ont déclaré que les demandes d'adhésion de la Suède et de la Finlande seraient certainement approuvées, soit lors du sommet de l'OTAN prévu à Madrid du 28 au 30 juin, soit avant.

"Il n'y a pas de calendrier précis. Nous n'attendrons pas le sommet de Madrid si la candidature peut être approuvée plus tôt", a déclaré un responsable de l'OTAN.

Certains diplomates s'attendaient à ce que la Finlande et la Suède déposent leur demande d'adhésion quelques semaines avant le sommet de Madrid pour permettre une approbation lors du sommet, auquel participeront tous les dirigeants alliés, y compris le président américain Joe Biden.

Ce serait plein de symbolisme pour l'OTAN. C'est lors d'un sommet des alliés à Madrid en 1997 que la Hongrie, la Pologne et la République tchèque ont été invitées à adhérer, dans la première de plusieurs vagues d'expansion orientale de l'OTAN.