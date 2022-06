Exclusif-Les EAU vont construire un port de la mer Rouge au Soudan dans le cadre d'un investissement de 6 milliards de dollars

Abdellatif a déclaré que le paquet comprend une zone de libre-échange, un grand projet agricole et un dépôt imminent de 300 millions de dollars à la banque centrale du Soudan, qui serait le premier dépôt de ce type depuis la prise de pouvoir militaire d'octobre.

Les donateurs occidentaux ont suspendu des milliards d'aide et d'investissement au Soudan après le coup d'État, plongeant une économie déjà en difficulté dans de nouvelles turbulences et privant le gouvernement de devises étrangères dont il a tant besoin.

M. Ibrahim a déclaré à Reuters mercredi qu'un protocole d'accord avait été signé avec les EAU pour un projet portuaire et agricole, mais les détails n'ont pas été communiqués auparavant.

Le ministère des finances n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les détails de l'accord.

Le port de 4 milliards de dollars, un projet conjoint entre le groupe DAL et Abu Dhabi Ports, propriété de la holding ADQ d'Abu Dhabi, serait capable de traiter toutes sortes de marchandises et de concurrencer le principal port national du pays, Port Soudan, a déclaré Abdellatif.

Situé à environ 200 km (124 miles) au nord de Port Soudan, il comprendrait également une zone de libre-échange et une zone industrielle sur le modèle du Jebel Ali de Dubaï, ainsi qu'un petit aéroport international, a-t-il précisé.... ? Le projet est à un "stade avancé", les études et les conceptions étant terminées, a-t-il dit.

Les rumeurs d'investissements du Golfe à Port Soudan, et dans des projets agricoles ailleurs dans le pays, ont par le passé suscité l'opposition et parfois des protestations.

Port Soudan est depuis longtemps en proie à des problèmes d'infrastructure et a été fermé par un blocus politique pendant six semaines à la fin de l'année dernière, perdant ainsi les affaires des principaux expéditeurs internationaux.

L'accord des EAU comprend également l'expansion et le développement, pour un montant de 1,6 milliard de dollars, d'un projet agricole par le conglomérat d'Abu Dhabi IHC et DAL Agriculture dans la ville d'Abu Hamad, dans le nord du Soudan, a déclaré Abdellatif.

De la luzerne, du blé, du coton, du sésame et d'autres cultures seraient cultivés et traités sur les 400 000 acres de terres louées, a-t-il précisé. Une route à péage de 450 millions de dollars et de 500 km (310 miles) reliant le projet au port serait également construite, financée par le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement.

Dans le cadre de l'accord, le Fonds ferait également un dépôt de 300 millions de dollars à la Banque centrale du Soudan, a déclaré Abdellatif.

Abdellatif a déclaré que l'accord avait été conclu initialement en juillet 2021, sous un gouvernement de transition dirigé par des civils.

Deux sources de l'ancien cabinet, qui ont demandé à ne pas être nommées, ont déclaré qu'une version différente de l'accord avait été examinée l'année dernière mais qu'elle n'avait finalement pas été soumise au vote en raison de réserves.

Deux hauts responsables soudanais actuels ont déclaré à Reuters que les grandes lignes du nouvel accord avaient été convenues entre le dirigeant soudanais, le général Abdelfattah al-Burhan, et le président des EAU, le cheikh Mohamed bin Zayed, lors d'une récente visite dans l'État du Golfe.

Un représentant d'Abu Dhabi Ports a déclaré que la société n'avait aucun commentaire à faire, tandis que les représentants d'ADQ, du Fonds d'Abu Dhabi, d'IHC et des gouvernements d'Abu Dhabi et des EAU n'ont pas répondu immédiatement aux demandes.

"Nous-mêmes et nos partenaires aux EAU, nous avons déjà investi dans une banque, un hôtel, des mines", a déclaré Abdellatif, dont le conglomérat a également fait une offre pour le contrôle de l'une des plus grandes sociétés de télécommunications du Soudan, Zain Sudan.

"Les EAU veulent un Soudan stable pour pouvoir réaliser de plus en plus de ces investissements, mais nous n'attendons pas que tout soit parfait", a-t-il ajouté.

Après que l'armée a évincé Omar el-Béchir en 2019 à la suite de manifestations populaires, les EAU et l'Arabie saoudite ont promis une aide combinée de 3 milliards de dollars en subventions et en nature au Soudan, qui, selon les dirigeants militaires et civils, n'a pas été fournie dans son intégralité.