Exclusif-Les États-Unis annulent un test ICBM en raison des tensions nucléaires en Russie

Le Pentagone a d'abord annoncé le report de l'essai le 2 mars après que la Russie a déclaré qu'elle mettait ses forces nucléaires en état d'alerte élevée. Washington avait alors déclaré qu'il était important que les États-Unis et la Russie "gardent à l'esprit le risque d'erreur de calcul et prennent des mesures pour réduire ces risques".

Mais elle avait publiquement déclaré que son intention était seulement de retarder "un peu" l'essai, et non de l'annuler.

La porte-parole de l'armée de l'air, Ann Stefanek, a déclaré que la décision d'annuler le test du missile LGM-30G Minuteman III était due aux mêmes raisons que lors du premier report. Le prochain test du Minuteman III doit avoir lieu plus tard cette année.

"L'Air Force est confiante dans l'état de préparation des forces stratégiques des États-Unis", a déclaré M. Stefanek.

La modification du calendrier des essais de la force ICBM de l'Amérique peut être controversée. Le sénateur américain Jim Inhofe, le principal républicain de la commission sénatoriale des services armés, a exprimé sa déception en mars dernier face au retard d'un test qu'il jugeait essentiel pour garantir l'efficacité de la dissuasion nucléaire américaine.

Jeffrey Lewis, chercheur sur les missiles au Centre James Martin pour les études de non-prolifération (CNS), a minimisé l'impact de l'annulation.

"Il y a une valeur à faire les tests, mais je ne pense pas que manquer un test dans le grand schéma des choses soit vraiment un gros problème", a déclaré Lewis, ajoutant que le Minuteman III était extrêmement fiable.

Le Minuteman III à capacité nucléaire est un élément clé de l'arsenal stratégique de l'armée américaine. Il a une portée de plus de 9 660 km et peut se déplacer à une vitesse d'environ 24 000 km/heure.

Les missiles sont dispersés dans des silos souterrains durcis exploités par des équipes de lancement.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré en février que les forces nucléaires de son pays devaient être mises en état d'alerte, faisant craindre que l'invasion de l'Ukraine par la Russie ne conduise à une guerre nucléaire. Mais les responsables américains ont déclaré qu'ils n'avaient vu aucune raison jusqu'à présent de modifier les niveaux d'alerte nucléaire de Washington.

La Russie et les États-Unis possèdent de loin les plus grands arsenaux d'ogives nucléaires après la guerre froide qui a divisé le monde pendant une grande partie du 20e siècle, opposant l'Occident à l'Union soviétique et ses alliés.

La Russie a annoncé plus tôt vendredi qu'elle allait renforcer militairement ses frontières occidentales avec l'Europe.