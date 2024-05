Les Etats-Unis boycotteront l'hommage rendu jeudi par les Nations unies au president iranien Ebrahim Raisi, tue au debut du mois dans un accident d'helicoptere, a declare un responsable americain.

L'Assemblee generale des Nations unies, qui compte 193 membres, se reunit traditionnellement pour rendre hommage a tout dirigeant mondial qui etait chef d'Etat au moment de son deces. L'hommage comprendra des discours sur M. Raisi.

"Nous ne participerons pas a cet evenement a quelque titre que ce soit", a declare a Reuters un fonctionnaire americain sous couvert d'anonymat. Le boycott americain n'a pas ete signale auparavant.

M. Raisi, un partisan de la ligne dure qui etait considere comme un successeur potentiel du guide supreme, l'ayatollah Ali Khamenei, a ete tue lorsque son helicoptere s'est ecrase par mauvais temps dans les montagnes pres de la frontiere de l'Azerbaidjan le 19 mai.

"Les Nations unies devraient etre aux cotes du peuple iranien, et non pas commemorer l'oppresseur qu'il a ete pendant des decennies", a declare le responsable americain. "M. Raisi a ete implique dans de nombreuses et horribles violations des droits de l'homme, notamment dans les executions extrajudiciaires de milliers de prisonniers politiques en 1988.

"Certaines des pires violations des droits de l'homme jamais enregistrees, en particulier a l'encontre des femmes et des jeunes filles d'Iran, ont eu lieu pendant son mandat", a ajoute le responsable americain.

Le Conseil de securite de l'ONU s'est leve au debut d'une reunion sans rapport avec le sujet pour observer une minute de silence le 20 mai a la memoire des victimes de l'accident d'helicoptere. L'ambassadeur adjoint des Etats-Unis aupres de l'ONU, Robert Wood, s'est leve a contrecoeur avec ses 14 homologues.

Les Etats-Unis ont exprime leurs "condoleances officielles" pour la mort de M. Raisi, a declare le departement d'Etat le 20 mai. Le porte-parole de la Maison Blanche pour la securite nationale, John Kirby, a egalement declare ce jour-la : "Il ne fait aucun doute qu'il s'agissait d'un homme qui avait beaucoup de sang sur les mains.

L'administration du president americain Joe Biden a ete vivement critiquee par certains membres republicains du Congres pour avoir presente ses condoleances a l'Iran.

M. Raisi, 63 ans, a ete elu president en 2021 et a ordonne un durcissement des lois sur la moralite, supervise une repression sanglante des manifestations antigouvernementales et fait pression sur les puissances mondiales dans le cadre des negociations sur le nucleaire.