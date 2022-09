Exclusif - Les États-Unis cherchent des alliés alors qu'une scission se dessine sur le traité mondial sur la pollution plastique

Cette décision souligne la volonté de maintenir l'accent mis sur les efforts de chaque pays dans un modèle similaire à l'accord de Paris sur le climat de 2015, plutôt que de fournir de nouvelles règles universelles privilégiées par d'autres grandes nations, selon six sources gouvernementales et de la société civile impliquées dans les négociations.

Les membres des Nations unies ont convenu en février de créer le premier traité au monde pour lutter contre le fléau des déchets plastiques qui s'étendent des fosses océaniques aux sommets des montagnes, dans le but de le finaliser d'ici la fin 2024.

En août, 20 pays, dont la Grande-Bretagne, le Canada, la France, l'Allemagne et plusieurs pays en développement en proie à la crise environnementale, ont formé une "High Ambition Coalition To End Plastic Pollution" (Coalition de grande ambition pour mettre fin à la pollution plastique) plaidant pour que le traité comprenne des normes mondiales, des interdictions et des restrictions sur le plastique.

Maintenant, les États-Unis cherchent à former leur propre groupe avec une approche différente, et ont invité plusieurs pays à les rejoindre, dont l'Australie et le Japon, ont indiqué les sources.

Une note conceptuelle pour sa coalition, vue par Reuters, indique que "le développement de plans d'action nationaux" devrait être "le principal mécanisme" permettant aux pays de contribuer au traité, une approche qui, selon les écologistes, ne sera pas assez solide pour enrayer l'emballement du problème.

La coalition dirigée par les États-Unis a pour objectif de se lancer au plus tard lors du premier cycle de négociations du traité qui doit se dérouler en Uruguay du 28 novembre au 2 décembre, indique le projet de document.

Le Département d'Etat n'a pas répondu directement aux questions concernant la coalition proposée.

Dans une déclaration envoyée par courriel, Monica Medina, la fonctionnaire américaine qui dirige les négociations du traité, a déclaré que le pays s'était engagé à mettre fin à la pollution plastique d'ici 2040.

"Le meilleur moyen est un accord de type Paris qui aide les pays à prendre des mesures ambitieuses et les responsabilise, leur permet d'innover pour trouver des solutions et les incite à agir maintenant et non plus tard", a-t-elle déclaré.

Les États-Unis ont été l'un des principaux architectes de l'approche axée sur les pays de l'accord de Paris, un accord international historique visant à limiter le réchauffement climatique à au moins 2 degrés Celsius. Mais cet accord a été critiqué pour son absence de mécanisme d'application, les pays n'ayant pas respecté les délais pour intensifier leurs actions en faveur du climat.

Le vice-ministre japonais des affaires environnementales mondiales, Hiroshi Ono, a déclaré être au courant d'une proposition de coalition sur le plastique impliquant les États-Unis, mais a refusé tout autre commentaire. Le département de l'environnement de l'Australie a déclaré dans un communiqué qu'il était au courant de la formation de différentes coalitions, sans donner plus de détails.

UNE TOUCHE LÉGÈRE

Les écologistes affirment que les mesures prises par les différents pays doivent être complétées par des mesures plus descendantes, comme des restrictions coordonnées de la production de plastique vierge et des normes de conception universelles pour augmenter la recyclabilité des plastiques.

Selon les prévisions, la production de plastique doublera au cours des 20 prochaines années, tandis que la quantité de plastique se déversant dans l'océan triplera. Selon une étude du Fonds mondial pour la nature, cela entraînera des dommages environnementaux considérables, détruisant des écosystèmes sensibles et mettant certaines espèces en danger d'extinction.

"Nous n'avons pas besoin d'un traité pour que les pays décident eux-mêmes de ce que devraient être leurs actions nationales. Nous avons besoin d'un traité qui puisse réellement s'ajouter à cela", a déclaré Eirik Lindebjerg, responsable de la politique mondiale sur les plastiques au WWF, qualifiant une telle approche de "légère".

Cependant, Ono, le responsable japonais de l'environnement, a déclaré que le traité ne peut pas adopter une "approche unique" car les pays ont des "circonstances nationales" et des "priorités" différentes en ce qui concerne les mesures en amont, comme la production de plastique, ou les mesures en aval, comme la collecte des déchets.

Les appels à des mesures mondiales plus strictes, telles que celles axées sur la production de plastique, ont également rencontré la résistance des puissantes entreprises pétrolières et pétrochimiques qui fabriquent le plastique. Les groupes industriels ont fait pression sur les gouvernements, y compris les États-Unis, pour qu'ils rejettent tout accord qui limiterait la fabrication de plastique, a rapporté Reuters en février.

John Hocevar, directeur de campagne de Greenpeace, et deux autres sources qui ont requis l'anonymat ont déclaré à Reuters que les responsables américains avaient déclaré en privé qu'ils hésitaient à accepter des règles mondiales qui seraient probablement rejetées par leur Congrès divisé.

C'est pourquoi les États-Unis tiennent à poursuivre un accord de type Paris, ont dit les sources, qui n'a pas besoin d'être ratifié par le Congrès parce qu'il repose en grande partie sur des engagements volontaires basés sur les lois nationales.

"Si nous partons du principe que nous allons négocier uniquement ce que nous pouvons obtenir chez nous, nous avons perdu avant même d'avoir commencé", a déclaré Jane Patton, directrice de campagne pour les plastiques et les produits pétrochimiques au Centre for International Environmental Law, basé aux États-Unis.